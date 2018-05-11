Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подарок от Трампа. Что даст России выход США из сделки с Ираном. Вечер с Соловье...
СМИ: Надежда Савченко отказалась от адвокатов в деле о подготовке терактов
Президент шлет сигналы, что доволен Правительством
Заварил кашу
Главная / Аналитика

День Победы здорового человека

11 мая 2018, 17:39  •  84 • Аналитика


В самом начале мы хотели бы просто констатировать один факт. Неприятный. День Победы , вроде бы самый наш душевный праздник, всё больше становится чем-то таким… Не политическим, нет. Хотя политики хватает. Рассуждения: кто приедет на Парад, кто не приедет и так далее.

Естественно, тут же место подковерным интригам и всяческим шевелениям. Попасть на Красную площадь 9.05 — это престижно. Это современно. Это намекает на некую принадлежность к элите.




Один только вопрос: это что? Ну ладно, кто. И, главное, оно что там забыло? Ну да, наинстаграммить и нателеграммить: "Я вон где!". Точка. Жирная точка такая. Поставленная бравой охраной Самого. А то ишь ты, всякий тут думает, что может полезть вон куда... Мало ли генералов у нас? Воевавших... Знай свое место, хлопе...

Или как в этом, Ё-бурге, у администрации второй год денег нет на то, чтобы ветеранов на Парад привезти и отвезти. А зачем? Кому надо, сам доберется. Или люди добрые привезут. Люди, вы же добрые? Вот и везите. А у нас, извините, бюджет. Не хватает.

Ладно, скажут нетерпеливые, чего орете?

Да, собственно, ничего. Парадная показуха на тему "чем мы еще напугаем мир" — это восхитительно, шествие тоже. Это Москва. Чем дальше от нее, родимой, тем все печальнее. Но это вообще отдельная тема.

Но вот нам просто повезло. И мы стали свидетелями двухдневного действия, которое мы назвали "День Победы здорового человека". Расценивайте как хотите, уважаемые читатели, как рекламу и похвальбу (пополам, если честно).

Мы провели два дня в так сказать, музее. "Так сказать" — на самом деле совершенно не так. Непростой музей, с огромными странностями.

Мы уже сделали не один десяток материалов, основываясь на экспонатах этого музея, и будем делать дальше. Так что, кто следит — тот поймет, кто "не в теме", поясняем, что мы были в гостях у Музея отечественной военной истории, что в селе Падиково Истринского района Московской области.

Что было 8 мая — мы пока сохраним интригу. На самом деле, был подарок ко Дню Победы от администрации музея, с которым мы будем знакомить читателей на протяжении месяца, а то и двух.

А в День Победы... Ну было не менее интересно, более того, именно потому, что все происходящее сильно отличалось от виданного нами на протяжении последних пяти (а то и более) лет, мы и решили рассказать о том, чем поразил нас "сельский музей" (они так сами себя называют) 9 мая 2018 года.

Поехали!

Утро 9 мая.





Собирается колонна техники, не раритетной, но все-таки. В соседний городок Павловская слобода, на центральную площадь. Принять участие в праздновании.

Мы погрузились в БТР-152, сочтя его наиболее приспособленным для съемки (так оно и оказалось), и колонна с вполне себе нормальной скоростью понеслась по дороге.







Прибыли на абсолютно пустую площадь. Буквально человек 5-6 ходило тут и там.



Потом началось пришествие народа. Сперва мы быди удивлены, и удивлены весьма неприятно. Было непонятно, куда мы попали, в пригород Самарканда или Ташкента. Ну, вы поняли, почему. Потом, правда, подтянулись и наши.







Вообще, конечно, странновато было. Когда на одного нашего приходится 3-4 "ихних" — это для жителя провинции, где все несколько иначе, сложно. Но, надо отдать должное гражданам азиатских республик, они были веселы, радостны, бодры и общительны.

Часть приехавших с колонной организовала возложение цветов к памятнику, который находился напротив площади, где разместилась техника. Очень симпатичный мемориал, компактный и красивый одновременно. И с Вечным огнем.









Площадь тем временем приобрела вполне такой вид для праздника и выставки.



Мы еще попробовали пообщаться с представителями самого молодого поколения. Очень таким серьезным молодым человеком Иваном и чуть более речистой Анастасией. Если бы все растущие были бы такими... Хотя бы в плане понимания целей и задач.



По истечении положенного времени колонна тронулась в обратный путь. И по возвращению уже начались приготовления к самому главному действию.


Отличная штука этот 152-й, мы так думаем. Проверено.



Далее, после короткого совещания, началась основная работа. Экскурсии по выставкам стрелкового оружия, артиллерии, танков.

На улице работал оригинальный тир. Можно было пострелять из всего этого великолепия:







Холостыми, понятное дело, и не безвозмездно. Но как бы стоимость от 30 до 50 рублей за патрон... Ну даже по нашим провинциальным меркам весьма терпимо. И может дать понимание того, как работает это оружие. Наверное, кроме MG-38. Там надо поболее заряжать.

Интересный момент. Так как музей отечественной истории, то как бы вход иностранцам разрешен только тем, кто официально воевал на нашей стороне. Трофеи не в счет. Присутствие на выставке "38-го" и карабина 98-го года стало некой хитростью. Оба изделия от "Заставы", то есть выпущены в Югославии по лицензии. Вроде как "свои", потому как реально чаще в немцев стреляли.









Вторая выставка, ММГ, происходила в танковом корпусе. В корпусе, где танки стоят, а не в корпусе от танка.





Здесь вовсю веселилась детвора, благо на некоторые танки можно было залезть, а на тех, где были открыты люки, еще и все рассмотреть внутри. С соблюдением и под присмотром специально отряженных для этого людей.




О танке рассказывает специалист по танковой технике Юрий Пашолок.



Руководители всего процесса


На уличных выставках тоже было оживленно. Это не просто памятники, то есть густо закрашенные и всюду заваренные трупы техники. Здесь крутится все, что должно крутиться, нажимается, вращается...







Оркестр... Духовой... Собственно, а почему нет? Обязательный атрибут.



Естественно, были и минута молчания, и возложение цветов. Памятников на территории музея пока нет, но вот право слово, что пока. Импровизированный памятник был. Мы в прошлом году рассказывали об этой уникальной 45-мм противотанковой пушке, которую сделали в блокадном Ленинграде, наложив на одном из заводов ствол от танкового орудия на почти самодельный лафет.


Уникальная (еще одна такая пушка есть в музее у финнов) пушка фактически на руках была вынесена из зала, где она стоит, и водружена на постамент.

И свой Бессмертный не полк, но рота точно наберется. Родственники сотрудников музея.


Кстати, и вот так люди приезжали тоже.

После минуты молчания все желающие возложили цветы...





Здесь два момента. Первый — о цветах позаботились заранее. Это приятно. Но не менее приятно, что помимо тюльпанов, которые предоставило руководство музея, здесь были цветы, которые люди привозили с собой. Это видно на фото.

А дальше, собственно, начался гвоздь программы. Показ новой техники, первая демонстрация. После реставрации, восстановления и так далее.

Т-26, Т-60, Т-34, Су-76 и Су-85.

Каждую машину, выезжавшую из строя, сопровождал рассказ о том, какая была предыстория. Мы тоже будем подробно рассказывать, но в следующих статьях цикла "рассказы об оружии".



Не знаю, как насчет Ленина на броневике, а вот Ельцин на танке — точно отдыхает. С исторической точки зрения.


Вступительное слово — Василий Заболотный, заместитель генерального директора музея.


Далее танк проезжал до конца площадки, разворачивался и вставал для всеобщего обозрения.




Про историю Т-60 и Су-76 рассказывал Юрий Пашолок.


Про Т-34 рассказывал Василий Соловьев.


На развороте дизель "тридцатьчетверки" реально "дал гари".


Историю Су-85 рассказывал сам генеральный директор музея Дмитрий Першеев.

История каждого экспоната музея достойна отдельного материала. Чем мы, естественно, и займемся в ближайшее время. Боевые машины стоят того, истории просто фантастические, зачастую похожие то ли на детектив, то ли на роман. Но — с хорошим концом.


А завершал все дело концерт песен военного времени.



Почему мы так подробно решили рассказать о том, "как мы провели день 9 мая"?

Все просто.

Это не простой музей. И в нем работают весьма специфические люди. И именно потому музей отечественной военной истории в Падиково заслуживает особого внимания.

Ну есть у нас такая склонность, не отнять: помнить о Победе неделю до и неделю после (в лучшем случае) 9 мая. Потом на нет сходят фильмы на телеканалах, потихоньку забывают про историю, и все спокойно. До следующего года.

Да и на следующий год все ничуть не лучше. Волна обожания и почитания оставшимся в живых (пока еще) ветеранам, парад, шествие Бессмертного полка, народные гуляния... Все?

Ах, да, еще популярное "я помню, я нажрусь". Наблюдали, кстати, в своем городе, прибыв к него в районе часа ночи. Во всей красе. Помнили, нажрались.

Что тут можно сказать? Только одно — государству и власти, по большому счету, глубоко плевать на весь этот патриотизм и понимание. И чем дальше от Москвы, тем это проявляется все сильнее. И откровенные хамство и пофигизм чиновников, и полный упадок в головах у народа.

Реально спасибо военным реконструкторам, которые хоть как-то пытаются оживить тихое и мирное болото.
Bloomberg: Если кто-то и может предотвратить войну между Израилем и Ираном, то это Путин


А дальше?

Ну, георгиевская ленточка... Ну, шествие... Ну, парад... Все?

Плюс да, можно посетить музей. Например, в Монино. Посмотреть на догнивающие и разваливающиеся останки уникальных самолетов. Не издалека, но и не в упор. А подойти можно только к единицам, в которых еще немножко теплится жизнь.

Можно (чтобы далеко не ехать) посетить мемориальное кладбище техники, именуемое Центральным музеем вооруженных сил. Но это только душу рвать (кто знает о чем мы, тот поймет).

Как обстоит в регионах? Ну как в Черноземье, можем сказать. Печально. За Сибирь и Урал, понятно, не говорим, потому что не знаем. Но что-то подсказывает, что не сильно-то лучше.

Здесь мы просто советуем, не более того. Уникальный музей, где почти все можно потрогать, прикоснуться, увидеть в действии. Увидеть и осознать, что Т-60 был маленьким, тихим и очень вертким. А Су-85 плавная и мягкая на ходу. А выхлоп у Т-34... Ну это мы отдельно расскажем.

Узнать самому, а не по компьютерной игре. Или по Википедии.

А артиллерия? Насколько легко можно было навести МЛ-20? Или зенитку?

И, заметим, никто с вас за это не возьмет ни копейки.

Почему и сказали в начале, что музей со странностями. Но обо всем будет позже. По мере второй серии публикаций. Об экспонатах, о людях. Обо всем.

Пока что можем только констатировать факт, что есть место, где такой день, как 9 мая, можно провести без пива или водки, шашлыков на природе и так далее. А среди истории. Нашей военной истории. В кругу людей, которых кроме как хранителями истории не назовешь.

"Хранить — это дело почетное тоже..." (В. С. Высоцкий).
Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
84
Источник
Похожие новости
11 мая 2018, 17:39
День Победы здорового человека
11 мая 2018, 13:39
Общественная палата пошла на прорыв
11 мая 2018, 07:54
Россия прозападная: реальность завтрашнего дня

11 мая 2018, 16:54
Bloomberg: Если кто-то и может предотвратить войну между Израилем и Ираном, то это Путин
11 мая 2018, 07:54
Демократия – это власть демагогов
11 мая 2018, 07:54
Атомный развод. Почему «союзники» не пошли за Трампом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 мая 2018, 18:09
Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии
09 мая 2018, 03:54
«Иран открыто призывает к уничтожению Израиля»
05 мая 2018, 20:09
Зачем Навальнисты кидали в полицию булыжники
05 мая 2018, 15:24
Авианосцы США в Сирии бьют по Асаду и России
10 мая 2018, 09:09
Будущее России — это Медведев
10 мая 2018, 04:28
Интер, российская пропаганда, Нацкорпус
11 мая 2018, 09:24
"Эту ракету невозможно было сбить, тактический просчет военных". Эксперт прокомментировал видео уничтожения армией Израиля комплекса "Панцирь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.