День Победы здорового человека • 84 • Аналитика



В самом начале мы хотели бы просто констатировать один факт. Неприятный. День Победы , вроде бы самый наш душевный праздник, всё больше становится чем-то таким… Не политическим, нет. Хотя политики хватает. Рассуждения: кто приедет на Парад, кто не приедет и так далее.



Естественно, тут же место подковерным интригам и всяческим шевелениям. Попасть на Красную площадь 9.05 — это престижно. Это современно. Это намекает на некую принадлежность к элите.









Один только вопрос: это что? Ну ладно, кто. И, главное, оно что там забыло? Ну да, наинстаграммить и нателеграммить: "Я вон где!". Точка. Жирная точка такая. Поставленная бравой охраной Самого. А то ишь ты, всякий тут думает, что может полезть вон куда... Мало ли генералов у нас? Воевавших... Знай свое место, хлопе...



Или как в этом, Ё-бурге, у администрации второй год денег нет на то, чтобы ветеранов на Парад привезти и отвезти. А зачем? Кому надо, сам доберется. Или люди добрые привезут. Люди, вы же добрые? Вот и везите. А у нас, извините, бюджет. Не хватает.



Ладно, скажут нетерпеливые, чего орете?



Да, собственно, ничего. Парадная показуха на тему "чем мы еще напугаем мир" — это восхитительно, шествие тоже. Это Москва. Чем дальше от нее, родимой, тем все печальнее. Но это вообще отдельная тема.



Но вот нам просто повезло. И мы стали свидетелями двухдневного действия, которое мы назвали "День Победы здорового человека". Расценивайте как хотите, уважаемые читатели, как рекламу и похвальбу (пополам, если честно).



Мы провели два дня в так сказать, музее. "Так сказать" — на самом деле совершенно не так. Непростой музей, с огромными странностями.



Мы уже сделали не один десяток материалов, основываясь на экспонатах этого музея, и будем делать дальше. Так что, кто следит — тот поймет, кто "не в теме", поясняем, что мы были в гостях у Музея отечественной военной истории, что в селе Падиково Истринского района Московской области.



Что было 8 мая — мы пока сохраним интригу. На самом деле, был подарок ко Дню Победы от администрации музея, с которым мы будем знакомить читателей на протяжении месяца, а то и двух.



А в День Победы... Ну было не менее интересно, более того, именно потому, что все происходящее сильно отличалось от виданного нами на протяжении последних пяти (а то и более) лет, мы и решили рассказать о том, чем поразил нас "сельский музей" (они так сами себя называют) 9 мая 2018 года.



Поехали!



Утро 9 мая.











Собирается колонна техники, не раритетной, но все-таки. В соседний городок Павловская слобода, на центральную площадь. Принять участие в праздновании.



Мы погрузились в БТР-152, сочтя его наиболее приспособленным для съемки (так оно и оказалось), и колонна с вполне себе нормальной скоростью понеслась по дороге.















Прибыли на абсолютно пустую площадь. Буквально человек 5-6 ходило тут и там.







Потом началось пришествие народа. Сперва мы быди удивлены, и удивлены весьма неприятно. Было непонятно, куда мы попали, в пригород Самарканда или Ташкента. Ну, вы поняли, почему. Потом, правда, подтянулись и наши.















Вообще, конечно, странновато было. Когда на одного нашего приходится 3-4 "ихних" — это для жителя провинции, где все несколько иначе, сложно. Но, надо отдать должное гражданам азиатских республик, они были веселы, радостны, бодры и общительны.



Часть приехавших с колонной организовала возложение цветов к памятнику, который находился напротив площади, где разместилась техника. Очень симпатичный мемориал, компактный и красивый одновременно. И с Вечным огнем.



















Площадь тем временем приобрела вполне такой вид для праздника и выставки.







Мы еще попробовали пообщаться с представителями самого молодого поколения. Очень таким серьезным молодым человеком Иваном и чуть более речистой Анастасией. Если бы все растущие были бы такими... Хотя бы в плане понимания целей и задач.







По истечении положенного времени колонна тронулась в обратный путь. И по возвращению уже начались приготовления к самому главному действию.





Отличная штука этот 152-й, мы так думаем. Проверено.







Далее, после короткого совещания, началась основная работа. Экскурсии по выставкам стрелкового оружия, артиллерии, танков.



На улице работал оригинальный тир. Можно было пострелять из всего этого великолепия:















Холостыми, понятное дело, и не безвозмездно. Но как бы стоимость от 30 до 50 рублей за патрон... Ну даже по нашим провинциальным меркам весьма терпимо. И может дать понимание того, как работает это оружие. Наверное, кроме MG-38. Там надо поболее заряжать.



Интересный момент. Так как музей отечественной истории, то как бы вход иностранцам разрешен только тем, кто официально воевал на нашей стороне. Трофеи не в счет. Присутствие на выставке "38-го" и карабина 98-го года стало некой хитростью. Оба изделия от "Заставы", то есть выпущены в Югославии по лицензии. Вроде как "свои", потому как реально чаще в немцев стреляли.



















Вторая выставка, ММГ, происходила в танковом корпусе. В корпусе, где танки стоят, а не в корпусе от танка.











Здесь вовсю веселилась детвора, благо на некоторые танки можно было залезть, а на тех, где были открыты люки, еще и все рассмотреть внутри. С соблюдением и под присмотром специально отряженных для этого людей.









О танке рассказывает специалист по танковой технике Юрий Пашолок.





Руководители всего процесса



На уличных выставках тоже было оживленно. Это не просто памятники, то есть густо закрашенные и всюду заваренные трупы техники. Здесь крутится все, что должно крутиться, нажимается, вращается...















Оркестр... Духовой... Собственно, а почему нет? Обязательный атрибут.







Естественно, были и минута молчания, и возложение цветов. Памятников на территории музея пока нет, но вот право слово, что пока. Импровизированный памятник был. Мы в прошлом году рассказывали об этой уникальной 45-мм противотанковой пушке, которую сделали в блокадном Ленинграде, наложив на одном из заводов ствол от танкового орудия на почти самодельный лафет.





Уникальная (еще одна такая пушка есть в музее у финнов) пушка фактически на руках была вынесена из зала, где она стоит, и водружена на постамент.



И свой Бессмертный не полк, но рота точно наберется. Родственники сотрудников музея.





Кстати, и вот так люди приезжали тоже.



После минуты молчания все желающие возложили цветы...











Здесь два момента. Первый — о цветах позаботились заранее. Это приятно. Но не менее приятно, что помимо тюльпанов, которые предоставило руководство музея, здесь были цветы, которые люди привозили с собой. Это видно на фото.



А дальше, собственно, начался гвоздь программы. Показ новой техники, первая демонстрация. После реставрации, восстановления и так далее.



Т-26, Т-60, Т-34, Су-76 и Су-85.



Каждую машину, выезжавшую из строя, сопровождал рассказ о том, какая была предыстория. Мы тоже будем подробно рассказывать, но в следующих статьях цикла "рассказы об оружии".







Не знаю, как насчет Ленина на броневике, а вот Ельцин на танке — точно отдыхает. С исторической точки зрения.





Вступительное слово — Василий Заболотный, заместитель генерального директора музея.





Далее танк проезжал до конца площадки, разворачивался и вставал для всеобщего обозрения.









Про историю Т-60 и Су-76 рассказывал Юрий Пашолок.





Про Т-34 рассказывал Василий Соловьев.





На развороте дизель "тридцатьчетверки" реально "дал гари".





Историю Су-85 рассказывал сам генеральный директор музея Дмитрий Першеев.



История каждого экспоната музея достойна отдельного материала. Чем мы, естественно, и займемся в ближайшее время. Боевые машины стоят того, истории просто фантастические, зачастую похожие то ли на детектив, то ли на роман. Но — с хорошим концом.





А завершал все дело концерт песен военного времени.







Почему мы так подробно решили рассказать о том, "как мы провели день 9 мая"?



Все просто.



Это не простой музей. И в нем работают весьма специфические люди. И именно потому музей отечественной военной истории в Падиково заслуживает особого внимания.



Ну есть у нас такая склонность, не отнять: помнить о Победе неделю до и неделю после (в лучшем случае) 9 мая. Потом на нет сходят фильмы на телеканалах, потихоньку забывают про историю, и все спокойно. До следующего года.



Да и на следующий год все ничуть не лучше. Волна обожания и почитания оставшимся в живых (пока еще) ветеранам, парад, шествие Бессмертного полка, народные гуляния... Все?



Ах, да, еще популярное "я помню, я нажрусь". Наблюдали, кстати, в своем городе, прибыв к него в районе часа ночи. Во всей красе. Помнили, нажрались.



Что тут можно сказать? Только одно — государству и власти, по большому счету, глубоко плевать на весь этот патриотизм и понимание. И чем дальше от Москвы, тем это проявляется все сильнее. И откровенные хамство и пофигизм чиновников, и полный упадок в головах у народа.



Реально спасибо военным реконструкторам, которые хоть как-то пытаются оживить тихое и мирное болото. Bloomberg: Если кто-то и может предотвратить войну между Израилем и Ираном, то это Путин



А дальше?



Ну, георгиевская ленточка... Ну, шествие... Ну, парад... Все?



Плюс да, можно посетить музей. Например, в Монино. Посмотреть на догнивающие и разваливающиеся останки уникальных самолетов. Не издалека, но и не в упор. А подойти можно только к единицам, в которых еще немножко теплится жизнь.



Можно (чтобы далеко не ехать) посетить мемориальное кладбище техники, именуемое Центральным музеем вооруженных сил. Но это только душу рвать (кто знает о чем мы, тот поймет).



Как обстоит в регионах? Ну как в Черноземье, можем сказать. Печально. За Сибирь и Урал, понятно, не говорим, потому что не знаем. Но что-то подсказывает, что не сильно-то лучше.



Здесь мы просто советуем, не более того. Уникальный музей, где почти все можно потрогать, прикоснуться, увидеть в действии. Увидеть и осознать, что Т-60 был маленьким, тихим и очень вертким. А Су-85 плавная и мягкая на ходу. А выхлоп у Т-34... Ну это мы отдельно расскажем.



Узнать самому, а не по компьютерной игре. Или по Википедии.



А артиллерия? Насколько легко можно было навести МЛ-20? Или зенитку?



И, заметим, никто с вас за это не возьмет ни копейки.



Почему и сказали в начале, что музей со странностями. Но обо всем будет позже. По мере второй серии публикаций. Об экспонатах, о людях. Обо всем.



Пока что можем только констатировать факт, что есть место, где такой день, как 9 мая, можно провести без пива или водки, шашлыков на природе и так далее. А среди истории. Нашей военной истории. В кругу людей, которых кроме как хранителями истории не назовешь.



"Хранить — это дело почетное тоже..." (В. С. Высоцкий). В самом начале мы хотели бы просто констатировать один факт. Неприятный. День Победы , вроде бы самый наш душевный праздник, всё больше становится чем-то таким… Не политическим, нет. Хотя политики хватает. Рассуждения: кто приедет на Парад, кто не приедет и так далее.Естественно, тут же место подковерным интригам и всяческим шевелениям. Попасть на Красную площадь 9.05 — это престижно. Это современно. Это намекает на некую принадлежность к элите.Один только вопрос: это что? Ну ладно, кто. И, главное, оно что там забыло? Ну да, наинстаграммить и нателеграммить: "Я вон где!". Точка. Жирная точка такая. Поставленная бравой охраной Самого. А то ишь ты, всякий тут думает, что может полезть вон куда... Мало ли генералов у нас? Воевавших... Знай свое место, хлопе...Или как в этом, Ё-бурге, у администрации второй год денег нет на то, чтобы ветеранов на Парад привезти и отвезти. А зачем? Кому надо, сам доберется. Или люди добрые привезут. Люди, вы же добрые? Вот и везите. А у нас, извините, бюджет. Не хватает.Ладно, скажут нетерпеливые, чего орете?Да, собственно, ничего. Парадная показуха на тему "чем мы еще напугаем мир" — это восхитительно, шествие тоже. Это Москва. Чем дальше от нее, родимой, тем все печальнее. Но это вообще отдельная тема.Но вот нам просто повезло. И мы стали свидетелями двухдневного действия, которое мы назвали "День Победы здорового человека". Расценивайте как хотите, уважаемые читатели, как рекламу и похвальбу (пополам, если честно).Мы провели два дня в так сказать, музее. "Так сказать" — на самом деле совершенно не так. Непростой музей, с огромными странностями.Мы уже сделали не один десяток материалов, основываясь на экспонатах этого музея, и будем делать дальше. Так что, кто следит — тот поймет, кто "не в теме", поясняем, что мы были в гостях у Музея отечественной военной истории, что в селе Падиково Истринского района Московской области.Что было 8 мая — мы пока сохраним интригу. На самом деле, был подарок ко Дню Победы от администрации музея, с которым мы будем знакомить читателей на протяжении месяца, а то и двух.А в День Победы... Ну было не менее интересно, более того, именно потому, что все происходящее сильно отличалось от виданного нами на протяжении последних пяти (а то и более) лет, мы и решили рассказать о том, чем поразил нас "сельский музей" (они так сами себя называют) 9 мая 2018 года.Поехали!Утро 9 мая.Собирается колонна техники, не раритетной, но все-таки. В соседний городок Павловская слобода, на центральную площадь. Принять участие в праздновании.Мы погрузились в БТР-152, сочтя его наиболее приспособленным для съемки (так оно и оказалось), и колонна с вполне себе нормальной скоростью понеслась по дороге.Прибыли на абсолютно пустую площадь. Буквально человек 5-6 ходило тут и там.Потом началось пришествие народа. Сперва мы быди удивлены, и удивлены весьма неприятно. Было непонятно, куда мы попали, в пригород Самарканда или Ташкента. Ну, вы поняли, почему. Потом, правда, подтянулись и наши.Вообще, конечно, странновато было. Когда на одного нашего приходится 3-4 "ихних" — это для жителя провинции, где все несколько иначе, сложно. Но, надо отдать должное гражданам азиатских республик, они были веселы, радостны, бодры и общительны.Часть приехавших с колонной организовала возложение цветов к памятнику, который находился напротив площади, где разместилась техника. Очень симпатичный мемориал, компактный и красивый одновременно. И с Вечным огнем.Площадь тем временем приобрела вполне такой вид для праздника и выставки.Мы еще попробовали пообщаться с представителями самого молодого поколения. Очень таким серьезным молодым человеком Иваном и чуть более речистой Анастасией. Если бы все растущие были бы такими... Хотя бы в плане понимания целей и задач.По истечении положенного времени колонна тронулась в обратный путь. И по возвращению уже начались приготовления к самому главному действию.Отличная штука этот 152-й, мы так думаем. Проверено.Далее, после короткого совещания, началась основная работа. Экскурсии по выставкам стрелкового оружия, артиллерии, танков.На улице работал оригинальный тир. Можно было пострелять из всего этого великолепия:Холостыми, понятное дело, и не безвозмездно. Но как бы стоимость от 30 до 50 рублей за патрон... Ну даже по нашим провинциальным меркам весьма терпимо. И может дать понимание того, как работает это оружие. Наверное, кроме MG-38. Там надо поболее заряжать.Интересный момент. Так как музей отечественной истории, то как бы вход иностранцам разрешен только тем, кто официально воевал на нашей стороне. Трофеи не в счет. Присутствие на выставке "38-го" и карабина 98-го года стало некой хитростью. Оба изделия от "Заставы", то есть выпущены в Югославии по лицензии. Вроде как "свои", потому как реально чаще в немцев стреляли.Вторая выставка, ММГ, происходила в танковом корпусе. В корпусе, где танки стоят, а не в корпусе от танка.Здесь вовсю веселилась детвора, благо на некоторые танки можно было залезть, а на тех, где были открыты люки, еще и все рассмотреть внутри. С соблюдением и под присмотром специально отряженных для этого людей.На уличных выставках тоже было оживленно. Это не просто памятники, то есть густо закрашенные и всюду заваренные трупы техники. Здесь крутится все, что должно крутиться, нажимается, вращается...Оркестр... Духовой... Собственно, а почему нет? Обязательный атрибут.Естественно, были и минута молчания, и возложение цветов. Памятников на территории музея пока нет, но вот право слово, что пока. Импровизированный памятник был. Мы в прошлом году рассказывали об этой уникальной 45-мм противотанковой пушке, которую сделали в блокадном Ленинграде, наложив на одном из заводов ствол от танкового орудия на почти самодельный лафет.Уникальная (еще одна такая пушка есть в музее у финнов) пушка фактически на руках была вынесена из зала, где она стоит, и водружена на постамент.И свой Бессмертный не полк, но рота точно наберется. Родственники сотрудников музея.Кстати, и вот так люди приезжали тоже.После минуты молчания все желающие возложили цветы...Здесь два момента. Первый — о цветах позаботились заранее. Это приятно. Но не менее приятно, что помимо тюльпанов, которые предоставило руководство музея, здесь были цветы, которые люди привозили с собой. Это видно на фото.А дальше, собственно, начался гвоздь программы. Показ новой техники, первая демонстрация. После реставрации, восстановления и так далее.Т-26, Т-60, Т-34, Су-76 и Су-85.Каждую машину, выезжавшую из строя, сопровождал рассказ о том, какая была предыстория. Мы тоже будем подробно рассказывать, но в следующих статьях цикла "рассказы об оружии".Не знаю, как насчет Ленина на броневике, а вот Ельцин на танке — точно отдыхает. С исторической точки зрения.Вступительное слово — Василий Заболотный, заместитель генерального директора музея.Далее танк проезжал до конца площадки, разворачивался и вставал для всеобщего обозрения.Про историю Т-60 и Су-76 рассказывал Юрий Пашолок.Про Т-34 рассказывал Василий Соловьев.На развороте дизель "тридцатьчетверки" реально "дал гари".Историю Су-85 рассказывал сам генеральный директор музея Дмитрий Першеев.История каждого экспоната музея достойна отдельного материала. Чем мы, естественно, и займемся в ближайшее время. Боевые машины стоят того, истории просто фантастические, зачастую похожие то ли на детектив, то ли на роман. Но — с хорошим концом.А завершал все дело концерт песен военного времени.Почему мы так подробно решили рассказать о том, "как мы провели день 9 мая"?Все просто.Это не простой музей. И в нем работают весьма специфические люди. И именно потому музей отечественной военной истории в Падиково заслуживает особого внимания.Ну есть у нас такая склонность, не отнять: помнить о Победе неделю до и неделю после (в лучшем случае) 9 мая. Потом на нет сходят фильмы на телеканалах, потихоньку забывают про историю, и все спокойно. До следующего года.Да и на следующий год все ничуть не лучше. Волна обожания и почитания оставшимся в живых (пока еще) ветеранам, парад, шествие Бессмертного полка, народные гуляния... Все?Ах, да, еще популярное "я помню, я нажрусь". Наблюдали, кстати, в своем городе, прибыв к него в районе часа ночи. Во всей красе. Помнили, нажрались.Что тут можно сказать? Только одно — государству и власти, по большому счету, глубоко плевать на весь этот патриотизм и понимание. И чем дальше от Москвы, тем это проявляется все сильнее. И откровенные хамство и пофигизм чиновников, и полный упадок в головах у народа.Реально спасибо военным реконструкторам, которые хоть как-то пытаются оживить тихое и мирное болото.А дальше?Ну, георгиевская ленточка... Ну, шествие... Ну, парад... Все?Плюс да, можно посетить музей. Например, в Монино. Посмотреть на догнивающие и разваливающиеся останки уникальных самолетов. Не издалека, но и не в упор. А подойти можно только к единицам, в которых еще немножко теплится жизнь.Можно (чтобы далеко не ехать) посетить мемориальное кладбище техники, именуемое Центральным музеем вооруженных сил. Но это только душу рвать (кто знает о чем мы, тот поймет).Как обстоит в регионах? Ну как в Черноземье, можем сказать. Печально. За Сибирь и Урал, понятно, не говорим, потому что не знаем. Но что-то подсказывает, что не сильно-то лучше.Здесь мы просто советуем, не более того. Уникальный музей, где почти все можно потрогать, прикоснуться, увидеть в действии. Увидеть и осознать, что Т-60 был маленьким, тихим и очень вертким. А Су-85 плавная и мягкая на ходу. А выхлоп у Т-34... Ну это мы отдельно расскажем.Узнать самому, а не по компьютерной игре. Или по Википедии.А артиллерия? Насколько легко можно было навести МЛ-20? Или зенитку?И, заметим, никто с вас за это не возьмет ни копейки.Почему и сказали в начале, что музей со странностями. Но обо всем будет позже. По мере второй серии публикаций. Об экспонатах, о людях. Обо всем.Пока что можем только констатировать факт, что есть место, где такой день, как 9 мая, можно провести без пива или водки, шашлыков на природе и так далее. А среди истории. Нашей военной истории. В кругу людей, которых кроме как хранителями истории не назовешь."Хранить — это дело почетное тоже..." (В. С. Высоцкий). Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 84 Источник Похожие новости День Победы здорового человека Общественная палата пошла на прорыв Россия прозападная: реальность завтрашнего дня

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