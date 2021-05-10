День Победы в Молдове: Марш памяти и Бессмертный полк

Пандемия и унионисты не смогли помешать молдаванам отпраздновать День Победы

Молдавия отметила День Победы не так широко, как обычно – помешала пандемия и карантинные меры, однако по Кишинёву прошли и Марш памяти, и Бессмертный полк. И даже президент страны Майя Санду в 8 часов утра 9 мая пришла почтить память погибших солдат Красной армии, освобождавших Молдавию.

Напомним, ранее Санду возлагала цветы исключительно к памятнику погибшим румынам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, однако чего не сделаешь ради дополнительных голосов электората – выборы уже скоро.

«Я выразила уважение и благодарность тем, кто боролся и отдал свою жизнь, чтобы в мае 1945 года мир вернулся на европейский континент. Из них сотни тысяч были согражданами, они наши дедушки и прадеды. Их жертву нельзя забыть. Она учит нас, насколько ценен мир. Мы обязаны сохранить его, ценить жизнь и дать нашим людям шанс прожить свои годы с надеждой, спокойствием и процветанием»,

– прокомментировала Майя Санду своё появление с цветами у Вечного огня на мемориале Воинской славы. Она не захотела принять участие в официальной торжественной церемонии, начавшейся часом позже.

Майя Санду на мемориале Воинской славы в Кишинёве. Источник – NewsMaker

А в своём праздничном обращении к народу президент больше говорила о том, сколько молдаван погибло в «сталинских лагерях», забыв упомянуть, сколько тысяч жителей Молдавии были уничтожены румынскими фашистами, которые, оказывается, в 1941 году не оккупировали Молдавию, а «освободили».

«А безответственные политики, чтобы отвлечь внимание от своего цинизма и воровства, пытаются манипулировать нашей коллективной памятью. Чтобы противостоять их желанию вовлечь нас в бесконечные исторические трактовки, надо знать факты, знать правду»,

– заявила Майя Санду.

Ну а уж «правду» и «факты» президент вместе с компанией унионистов всегда готовы предоставить. Кстати, именно эту цитату Санду произнесла на русском языке.

Тем временем злые языки в Молдове уверяют, что до мемориала Воинской славы президент успела всё же побывать на мемориале Eternitate, где захоронены румынские солдаты.

Первыми же ранним утром в центре молдавской столицы появился Георгий Кавкалюк и его соратники, объявив, что они празднуют 9 мая День Европы и развернули огромное полотнище флага Евросоюза. Походив с развёрнутым флагом, проевропейцы очень быстро площадь в центре столицы покинули, поскольку вокруг начали собираться участники настоящего праздника – Дня Победы.

Флаг Европы в одиночестве – зрителей нет. Источник – Telegram-канал

После официальной торжественной церемонии с возложением цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спикер парламента Зинаида Гречаный, и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой и другие официальные лица, начался Марш памяти.

А унионисты собрались у памятника Штефану чел Маре, однако было их настолько мало, что ни о каких провокациях и речи не было, хотя им явно хотелось провести свой собственный марш.

Унионисты собрались у памятника Штефану чел Маре. Источник – Telegram-канал

А Марш памяти прошёл, как положено, по центральным улицам Кишинёва к мемориалу Воинской славы – с цветами, георгиевскими лентами и флагами, с флагами Победы, юноши – в солдатской форме Красной армии, девушки – в белых платьях. Всё было очень красиво и торжественно.

Марш памяти в Кишинёве. Источник – Telegram-канал

Следом за Маршем памяти шёл Бессмертный полк. Всего на улицы Кишинёва вышли более десяти тысяч человек.

Шествие Бессмертного полка по улицам Кишинёва. Источник – Sputnik Молдова

«День Победы – это народный праздник, который давно уже стал традицией. У тех, кто пытается переписать историю, нет ни единого шанса сделать это. Их на порядок меньше, чем тех, кто помнит. Это говорит о том, что переписать правду очень сложно»,

– заявил журналистам председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

У Вечного огня на мемориале Воинской славы. Источник – Telegram-канал

Что касается унионистов, которые планировали появиться на мемориале Воинской славы и заявить о «бесполезность праздника», то сделать это они не рискнули – слишком очевидно, чем на самом деле является День Победы для молдаван, все заявления здесь бессильны.

Торжественно отмечали День Победы и в городах и посёлках Приднестровской Молдавской Республики, а в Тирасполе 9 мая прошёл военный парад.

Военный парад в Тирасполе. Источник – ИА «Новости Приднестровья»

«Перед почётными гостями парада – ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла – торжественным маршем прошествовали военнослужащие Вооружённых сил ПМР, Пограничного управления МГБ, МВД и подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровье, парадный расчёт курсантов Военного института Министерства обороны в форме времён Великой Отечественной войны, а также будущие защитники Отечества – учащиеся Республиканского кадетского корпуса и Тираспольского Суворовского военного училища»,

– сообщает Информационное агентство «Новости Приднестровья».

В военном параде в Тирасполе также участвовала военная техника времён Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы молдавские турфирмы организовывали праздничные туры в Тирасполь на военный парад – желающих было много.