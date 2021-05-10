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День Победы в Молдове: Марш памяти и Бессмертный полк

10 мая 2021, 13:25  •  120 • Украина
Пандемия и унионисты не смогли помешать молдаванам отпраздновать День Победы
Молдавия отметила День Победы не так широко, как обычно – помешала пандемия и карантинные меры, однако по Кишинёву прошли и Марш памяти, и Бессмертный полк. И даже президент страны Майя Санду в 8 часов утра 9 мая пришла почтить память погибших солдат Красной армии, освобождавших Молдавию.
Напомним, ранее Санду возлагала цветы исключительно к памятнику погибшим румынам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, однако чего не сделаешь ради дополнительных голосов электората – выборы уже скоро.
«Я выразила уважение и благодарность тем, кто боролся и отдал свою жизнь, чтобы в мае 1945 года мир вернулся на европейский континент. Из них сотни тысяч были согражданами, они наши дедушки и прадеды. Их жертву нельзя забыть. Она учит нас, насколько ценен мир. Мы обязаны сохранить его, ценить жизнь и дать нашим людям шанс прожить свои годы с надеждой, спокойствием и процветанием»,
– прокомментировала Майя Санду своё появление с цветами у Вечного огня на мемориале Воинской славы. Она не захотела принять участие в официальной торжественной церемонии, начавшейся часом позже.
Майя Санду на мемориале Воинской славы в Кишинёве. Источник – NewsMaker
А в своём праздничном обращении к народу президент больше говорила о том, сколько молдаван погибло в «сталинских лагерях», забыв упомянуть, сколько тысяч жителей Молдавии были уничтожены румынскими фашистами, которые, оказывается, в 1941 году не оккупировали Молдавию, а «освободили».
«А безответственные политики, чтобы отвлечь внимание от своего цинизма и воровства, пытаются манипулировать нашей коллективной памятью. Чтобы противостоять их желанию вовлечь нас в бесконечные исторические трактовки, надо знать факты, знать правду»,
– заявила Майя Санду.
Ну а уж «правду» и «факты» президент вместе с компанией унионистов всегда готовы предоставить. Кстати, именно эту цитату Санду произнесла на русском языке.
Тем временем злые языки в Молдове уверяют, что до мемориала Воинской славы президент успела всё же побывать на мемориале Eternitate, где захоронены румынские солдаты.
Первыми же ранним утром в центре молдавской столицы появился Георгий Кавкалюк и его соратники, объявив, что они празднуют 9 мая День Европы и развернули огромное полотнище флага Евросоюза. Походив с развёрнутым флагом, проевропейцы очень быстро площадь в центре столицы покинули, поскольку вокруг начали собираться участники настоящего праздника – Дня Победы.
Флаг Европы в одиночестве – зрителей нет. Источник – Telegram-канал
После официальной торжественной церемонии с возложением цветов к Вечному огню, в котором приняли участие спикер парламента Зинаида Гречаный, и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой и другие официальные лица, начался Марш памяти.
А унионисты собрались у памятника Штефану чел Маре, однако было их настолько мало, что ни о каких провокациях и речи не было, хотя им явно хотелось провести свой собственный марш.
Унионисты собрались у памятника Штефану чел Маре. Источник – Telegram-канал
А Марш памяти прошёл, как положено, по центральным улицам Кишинёва к мемориалу Воинской славы – с цветами, георгиевскими лентами и флагами, с флагами Победы, юноши – в солдатской форме Красной армии, девушки – в белых платьях. Всё было очень красиво и торжественно.
Марш памяти в Кишинёве. Источник – Telegram-канал
Следом за Маршем памяти шёл Бессмертный полк. Всего на улицы Кишинёва вышли более десяти тысяч человек.
Шествие Бессмертного полка по улицам Кишинёва. Источник – Sputnik Молдова
«День Победы – это народный праздник, который давно уже стал традицией. У тех, кто пытается переписать историю, нет ни единого шанса сделать это. Их на порядок меньше, чем тех, кто помнит. Это говорит о том, что переписать правду очень сложно»,
– заявил журналистам председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.
У Вечного огня на мемориале Воинской славы. Источник – Telegram-канал
Что касается унионистов, которые планировали появиться на мемориале Воинской славы и заявить о «бесполезность праздника», то сделать это они не рискнули – слишком очевидно, чем на самом деле является День Победы для молдаван, все заявления здесь бессильны.
Торжественно отмечали День Победы и в городах и посёлках Приднестровской Молдавской Республики, а в Тирасполе 9 мая прошёл военный парад.
Военный парад в Тирасполе. Источник – ИА «Новости Приднестровья»
«Перед почётными гостями парада – ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла – торжественным маршем прошествовали военнослужащие Вооружённых сил ПМР, Пограничного управления МГБ, МВД и подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровье, парадный расчёт курсантов Военного института Министерства обороны в форме времён Великой Отечественной войны, а также будущие защитники Отечества – учащиеся Республиканского кадетского корпуса и Тираспольского Суворовского военного училища»,
– сообщает Информационное агентство «Новости Приднестровья».
В военном параде в Тирасполе также участвовала военная техника времён Великой Отечественной войны.
Накануне Дня Победы молдавские турфирмы организовывали праздничные туры в Тирасполь на военный парад – желающих было много.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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