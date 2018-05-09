День Победы в Киеве: И на нынешней Украине есть место подвигу

Несколько дней назад сеть потряс ролик украинского телеканала «Интер», в котором ведущие анонсировали концерт в честь Дня Победы.

- И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, - на этих словах ведущего зал взорвался аплодисментами, и ему пришлось повысить голос, чтобы продолжить. – А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников.

- Иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, - продолжила ведущая. – Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров.

Алая пятиконечная звезда на заднике сцены, там же крупно девиз - «ПОБЕДА одна на всех». Что происходит? Отрезвление? Вылазка в тыл врага?

"ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ" - 9 мая в 20:30.Видео телеканала "Интер"

- Вот он, Русский мир, в Киеве, - перекосило от злобы одного бывшего российского журналиста, обретающегося сейчас на Украине. Националисты тут же завыли на все голоса, что пора «палить проклятых сепаров», окопавшихся на «Интере». Напомним, офис телекомпании уже поджигали не так давно радикальные украинские националисты. А Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины предупредил «Интер», что не позволит «раскалывать украинское общество».

А «Интер» пошел еще дальше, и 9 мая запустил телемарафон «Победа одна на всех», где на украинском языке в цикле передач рассказал о настоящих героях Великой Отечественной, а не о Бандере и Шухевиче и их прихвостнях. Четко и честно с рассказом о том, что воевали не только и не просто украинцы, а советский народ. Что вызвало мощнейший отклик в сети и тысячи откликов. Вот некоторые из них (с сохранением орфографии и пунктуации авторов):

- ПРАВИЛЬНО!! Победу нужно защищать от нынешних вурдалаков во власти!!

- Это что, чудо? ошибка? как понимать?))) посреди бандеровцев бах и такая передача.

- Вітаю усіх українців з Днем Перемоги!

- ИНТЕР! Огромное спасибо за прекрасный блок передач в День Победы!

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ большой праздничный концерт - 9 мая в 20:30.Официальный сайт: http://inter.ua/uk/

Представить себе такое в украинской столице еще год назад вряд ли кто бы мог. Правда, и сейчас националисты уже с утра взяли офис «Интера» в осаду, требуя прекратить «антиукрианское» вещание и обещая «любые адекватные действия».

В условиях оккупации Украины бандеро-фашистскими радикалами сделанное «Интером» можно действительно расценивать как подвиг. Особенно когда коллеги с других каналов выворачиваются наизнанку в желании вылизать власть и лично главу государства до блеска. Некоторых аж в безумие бросает. На одном из телеканалов, например, дали заставку: «Акцiя «Перша хвилина миру», присвячена моменту, коли Нiмеччына пiдписала капiтуляцiю за участiпрезидента Петра Порошенко». Перевести? Легко: «Акция «Первая минута мира», посвящена моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии Президента Петра Порошенко». Их пострел и там поспел.

Украинские радикалы и власти не могут не видеть, что их популярность среди населения тает буквально на глазах. Что у людей на Украине вновь просыпаются логика, здравый смысл, разум. Что с каждым годом все больше украинцев выходят на тот же «Бессмертный полк» 9 мая. И это все их страшит и бесит. Киев боится правды, но прежде всего он боится правды о той войне и 9-м мая. Именно по этой причине СБУ выслала из Украины еще двух российских журналисток канала «Россия» и Первого канала – Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву: их обвинили в подготовке видеоматериалов о праздновании на Украине Дня Победы, которые якобы должны были дискредитировать украинскую сторону перед мировым сообществом.

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