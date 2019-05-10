День Победы в Белоруссии: шествия, концерты и салюты

День Победы отметили в городах Белоруссии праздничными митингами, концертами и салютами. В Минске и в других городах страны прошли не только акции «Беларусь помнит», но и шествия «Бессмертного полка», хотя в некоторых городах чиновникам всё-таки удалось его запретить.

В Минске праздник начался утром, и продолжился до позднего вечера, несмотря на погоду – неожиданно похолодало.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после праздничного митинга, посвящённого 74-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, вместе с сыновьями возложил цветы к Вечному огню. В торжественном мероприятии принимали участие государственные чиновники, послы иностранных государств, представители Белорусской православной и Римско-католической церквей.

«9 Мая – это праздник всех, и прежде всего белорусов. Поэтому на этой святой земле, наверное, мы все должны чаще собираться: представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле», – сказал Лукашенко журналистам после окончания торжественной части.

На вопросы, почему Лукашенко не поехал на День Победы в Москву, президент ответил, что по традиции 9 мая он проводит в Белоруссии, принимает участие в торжественных мероприятиях и встречается с ветеранами.

«Конспирологии здесь нет никакой, также нет никакой политики. Но белорусский народ не понял бы, если б его президент на один из самых главных праздников вдруг уехал», – отметил Лукашенко.

Также он опроверг слухи, что от Белоруссии никто не поехал в Москву на Парад Победы, заявив, что «там достаточно белорусских чиновников». Участникам акции «Бессмертный полк» в этом году было разрешено присоединиться к акции «Беларусь помнит», но только после окончания торжественной части. До того они стояли у дома-музея РСДРП, в нескольких метрах от площади Победы. По мнению участников акции, марш «Бессмертный полк» – это международная акция, а «Беларусь помнит» – только белорусская.

«У меня один дед – белорус, другой – русский, ещё в роду были украинец, татарин. Это их общая победа. А получается, акцией «Беларусь помнит» мы разделяем победу на вашу и нашу. Если бы нашим дедам сказали, что мы будем делить их победу, они бы в гробу перевернулись», – говорит Сергей, у которого георгиевская ленточка прикреплена значком с флагом ДНР. «Не надо выбрасывать историю. Это жизнь, которая не может быть без пота, крови и радости. Мы должны их поддерживать, чтобы не было такого, как в Украине. Мы должны побеждать, а не полицаи, которые сейчас головы подняли», – уверен другой участник «Бессмертного полка» Леонид.

Вскоре и «Бессмертный полк» начинает своё шествие – впереди несут портреты Сталина.

Накануне Дня Победы группа ветеранов и общественных деятелей Белоруссии направила Александру Лукашенко открытое письмо «в связи с проведением акции «Бессмертный полк» в День Победы 9 мая 2019 года». «В связи с нездоровой активностью националистических кругов ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне и акции «Бессмертный полк» просим принять все необходимые меры по пресечению возможных провокаций со стороны националистов и оппозиции, а именно пронос или демонстрацию бело-красно-белого флага полицаев их современными последователями.

Просим навсегда снять позорящие Белоруссию перед всем миром запреты, препятствия и волокиту, а также постыдные денежные поборы, связанные с организацией и проведением акций и шествий «Бессмертного полка» в рамках общенародного празднования Дня Победы, вместе с этим в будущем оказывать организаторам этого народного движения полную поддержку и содействие», – говорится в открытом письме.

Впрочем, провокаций со стороны националистов в День Победы не было. А шествие «Бессмертного полка» в Минске, хотя и в усечённом формате, но прошло.

Ничто не смогло омрачить настоящей праздничной атмосферы.

Было много детей с цветами в руках, много музыки, песен. По всему Минску работали ярмарки.

А вечером в столице Беларуси прогремел праздничный салют сразу в шести местах. А также и в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве.

День Победы в Белоруссии, 2019 год

И в завершение праздника у монумента Победы состоялся большой концерт «Беларусь помнит». Но и до концерта по всему городу выступали творческие коллективы и ансамбли самодеятельности.