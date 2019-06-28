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День Победы обретет новый смысл? Трамп и Макрон приглашены на парад в Москву

28 июня 2019, 23:54  •  50 • Политика
Глава России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа на 75-летие Победы в Москву. Аналогичное приглашение получил глава Франции Эмманюэль Макрон.
Президент России Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы в Москву главу США Дональда Трампа и главу Франции Эмманюэля Макрона. Российский лидер встретился с ними на полях саммита G20 в японской Осаке.
Первым приглашение на празднование 9 мая в 2020 году получил президент США. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американский лидер отреагировал весьма позитивно. В ближайшее время в Белый дом будет направлено официальное приглашение, добавил позднее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
Следующим приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года получил президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на приглашение Владимира Путина на Парижский форум мира, который должен пройти с 11 по 13 ноября 2019 года.
"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира, и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал Путин на встрече с Макроном.
Не исключено, что другие лидеры также могут получить от президента России персональное приглашение на 9 мая. Свой шанс точно упустила премьер Британии Тереза Мей, в очередной раз бездоказательно обвинив Москву в инциденте в Солсбери.
"Россия пригласила Трампа на 75-летие победы 9 мая 2020 года. Президент США отреагировал позитивно. Вот это будет сильно", - прокомментировал в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
"Вот будет визга, если приедет! Свидомые наверняка американцам войну объявят", - комментирует Сергей Романюта‏ @rezamanans22.
"Вот это зрада...("соседи" в шоке). И вручить ему какую-нибудь гос. награду. Точно белобрысого закроют", - Dmitry Voronin‏ @dvoronin343.

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