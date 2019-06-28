День Победы обретет новый смысл? Трамп и Макрон приглашены на парад в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы в Москву главу США Дональда Трампа и главу Франции Эмманюэля Макрона. Российский лидер встретился с ними на полях саммита G20 в японской Осаке.

Первым приглашение на празднование 9 мая в 2020 году получил президент США. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американский лидер отреагировал весьма позитивно. В ближайшее время в Белый дом будет направлено официальное приглашение, добавил позднее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Следующим приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года получил президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на приглашение Владимира Путина на Парижский форум мира, который должен пройти с 11 по 13 ноября 2019 года.

"Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира, и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне", - сказал Путин на встрече с Макроном.

Не исключено, что другие лидеры также могут получить от президента России персональное приглашение на 9 мая. Свой шанс точно упустила премьер Британии Тереза Мей, в очередной раз бездоказательно обвинив Москву в инциденте в Солсбери.