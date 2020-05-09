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День Победы на постсоветском пространстве: как праздновали прежде и где провели парад в 2020 году

09 мая 2020, 13:10  •  36 • Аналитика

Сегодня в России и целом ряде других бывших республик Советского Союза отмечают День Победы. В Москве, Минске и некоторых других столицах государств постсоветского пространства пройдут торжественные мероприятия в честь этой великой даты.




Кто празднует и не празднует 9 мая на просторах бывшего СССР


Распад Советского Союза и появление на постсоветском пространстве новых независимых государств привело к частичному пересмотру отношения к Дню Победы. Первыми свое негативное отношение к знаменательной дате выразили республики Прибалтики, в которых День Победы не отмечается и не является нерабочим днем.

У властей Латвии, Литвы и Эстонии свой, особый взгляд на события тех давних лет. Если они считают себя наследниками «лесных братьев» и прибалтийских легионов СС, то это действительно не их праздник. Во всех остальных постсоветских государствах с 1991 года День Победы отмечался.

В настоящее время он остается праздничным и нерабочим днем не только в России, но и в Белоруссии, Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Молдавии, а также в возникших на постсоветском пространстве непризнанных и частично признанных государственных образованиях – Абхазии, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Нагорно-Карабахской Республике.

На Украине День Победы был государственным праздником в период с 1991 по 2015 гг., а затем, ввиду произошедшей кардинальной смены курса и провозглашения политики десоветизации, 9 мая отмечается как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом любая советская символика, включая и Знамя Победы, на Украине после принятия соответствующего закона запрещена. Праздновать победу без символики победителей...

Два военных парада во время карантина


В 2020 году по причине карантинных мероприятий парад в Москве был отменен, состоялся только воздушный парад самолетов и вертолетов ВКС России. Однако в Минске, несмотря на эпидемию, парад отменять не стали: президент Белоруссии Александр Лукашенко из принципа не стал отказываться от торжественного празднования Дня Победы с традиционным военным парадом.


Александр Лукашенко в форме верховного главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии

Напомним, что и ранее постсоветская Белоруссия отмечала День Победы с особым размахом. И это не удивительно: белорусский народ действительно очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны.

Еще одной страной, на постсоветском пространстве, решившей провести военный парад 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, стал Туркменистан. Несмотря на то, что в прошлом году здесь парад не проводился, а власти ограничивались возложением цветов и чествованием ветеранов, в 75-ю годовщину Великой Победы в Ашхабаде в парадном строю прошли военнослужащие туркменской армии, состоялось прохождение колонны военной техники. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов назвал 9 мая священной датой для всех.

«Бессмертные полки»: от Киева до Ташкента


На Украине с 2015 года День Победы празднуют неофициально. Украинцы, относящиеся с уважением к советскому прошлому, к победе народов СССР над германским нацизмом, пытаются отмечать праздник, несмотря на все официальные запреты. Так, в Киеве и ряде других городов страны проходили шествия «Бессмертного полка». В 2018 году такое шествие в украинской столице отметилось дракой его участников с украинскими националистами. В 2020 году шествие «Бессмертного полка» в Киеве было отменено из-за карантина.


Киев, шествие «Бессмертного полка»

В отличие от Украины, Грузия, которая также находится в непростых отношениях с Россией, всегда проводила праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Лишь в этом году они были отменены из-за пандемии коронавируса, в прошлом же году шествия «Бессмертного полка» проводились, кроме Тбилиси, в Батуми, Гори, Ахалкалаки и Ниноцминда.

В Казахстане из-за карантинных мероприятий в 2020 году акция «Бессмертный полк» проводится онлайн в режиме прямого эфира. В прошлом 2019 году, как и в предыдущие годы, в столице страны и в городах Казахстана проходили шествия «Бессмертного полка», мероприятия с возложением венков к могилам героев Великой Отечественной войны. Отношение к празднику в Казахстане самое уважительное.


Столица Таджикистана Душанбе встретила 9 мая 2020 года возложением венков к мемориалам участников Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятия организованы Министерством обороны республики. В прошлом году в Душанбе проводился военный парад, в котором участвовали 2 тысячи таджикских военных и сводная рота российских военнослужащих с 201-й военной базы. В столице Кыргызстана Бишкеке в прошлом году прошли шествие «Бессмертного полка», концерт, возложение венков. В этом году военный парад из-за карантина был отменен.

В Ташкенте, столице Узбекистана, в 2018 и 2019 гг. также проходили мероприятия по возложению венков, проводились салюты, демонстрировалась техника военных времен. Для узбекского народа Великая Отечественная война также была огромным потрясением: из 1,5 млн ушедших на фронт узбеков не вернулись с фронта 500 тысяч человек – каждый третий житель Узбекской ССР погиб, отдав жизнь за единую на тот период для всех народов СССР Родину.

9 мая шествия «Бессмертного полка» традиционно проводились и в Азербайджане, Армении, Молдавии. Из-за введенных в связи с карантином ограничений в 2020 году от части торжеств в этих странах также пришлось отказаться. Но в любом случае, вне зависимости от политической конъюнктуры и карантина, День Победы остается священной датой для сотен миллионов людей, особенно на постсоветском пространстве. Ведь память о войне – одна из главных связующих нитей между нашими народами.
Илья Полонский

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