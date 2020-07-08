День Петра и Февроньи. Ждать ли вал разводов после карантина?

Первым эпидемию прошел Китай, и там еще в апреле стали констатировать всплеск разводов. Мол, во многих семьях обострились проблемы, а вынужденная совместная "отсидка" сделала сосуществование невыносимым. В Европе тоже было замечено увеличение расторжений браков, но не настолько, чтобы говорить об этом как о проблеме. В России самоизоляция в той или иной мере продолжается, поэтому о реальных данных говорить рано – картина, возможно, будет ясна к осени. А еще более понятна станет по годовой статистике.

Впрочем, количество разводов может вырасти по совершенно банальной причине – из-за временного простоя организаций. Развестись во время изоляции не представлялось возможным, дела копились, поэтому с началом работы ЗАГСов и судов распадающиеся семьи продолжат оформлять процедуры расставания.

Но какую-то часть семей изоляция разрушила. Семей, в которых и до нее было не все в порядке. Там, где "моя крепость" дала трещину – новые обстоятельства жизни при карантине стали стремительно разбирать фасад. Трудности, которые в нормальной семье должны сплотить, при иных отношениях только накаляют ситуацию. Добавьте к этому нервное напряжение и невозможность выдохнуть – даже банально покинуть дом после ссоры и остыть – и вот вам почва для непреодолимого желания расстаться. Изоляция натянула и без того натянутые отношения и – где-то треснуло, а где-то порвалось.

Распад семей может идти по разному пути, но в основе их проблем лежит эгоизм одного или сразу обоих партнеров. По словам профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктора социологических наук Александра Синельникова, из эгоизма вытекает большинство нарушений правил семейной этики, что зачастую и ведет к поведению, которое провоцирует развод.

"Причины развода бывают субъективные и объективные, но они всегда связаны с эгоизмом. Это может быть эгоизм как и инициатора развода, в данном случает причина субъективная, так и эгоизм отвергнутого супруга, в данном случае – это объективная причина".

Впрочем, существуют и тенденции, которые делают семьи все менее сплоченными. В первую очередь это касается молодых семей, но все чаще это проникает и в семьи сложившиеся. Речь об отказе от обязательств в той или иной мере, который подается под видом свободных отношений. За этим обычно скрывается неумение или нежелание нести ответственность, приспосабливаться – проявления все того же эгоизма.

"Это проявляется не только в распаде брака, но и от самого вступления в законный брак. Сейчас очень широко распространилось сожительство, которое в обществе из приличия называют "гражданским браком". На самом деле это никакой не гражданский брак (он никак не зарегистрирован и не оформлен). Почему многие, особенно молодые пары, предпочитают такую форму отношений? Потому что она менее обязывающая. И в таких отношениях – если что-то не понравилось – разбегаются в разные стороны".

По словам профессора, коронавирус и сопутствующая изоляция существенным образом не оказали влияния на российские семьи, только обнажили уже имеющиеся проблемы. Более того, многие наоборот были только рады тому, что смогли провести больше времени со своей семьей. И вообще – внешние обстоятельства не сильно влияют на семьи, есть более важные факторы.

"Кризис семьи как социального института вызывается фундаментальными изменениями в обществе, а не кризисными ситуациями, которые носят временный характер. Можно ведь вспомнить Великую Отечественную, которая нанесла страшный удар по всему советскому обществу. Разлучила многие семьи на многие годы. Да, были и фронтовые подруги, и тыловые мужья. Но когда война закончилась – все нормализовалось. И разводов в то время, кстати, было намного меньше, чем в наше".

Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии факультета МГУ Анатолий Антонов так сформулировал определение понятия семьи: это союз людей, объединенных отношениями супружества, родительства и родства.

По словам профессора Синельникова, под родством подразумевается родство между детьми, т.е. в семье должно быть больше одного ребенка. Но в нынешних семьях это встречается не так часто. Более того, все больше семей, в которых отсутствует понятие "родительства" – чайлдфри, то есть свободные от детей люди. В целом все эти три кита, на которых базируется крепкая семья, ныне, скажем так, чувствуют себя неважно. И отнюдь не из-за коронавируса.

А изоляция? Изоляция – явление временное. Всего лишь обстоятельства, которые проверяют нас на прочность.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik