День памяти: президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин 23 февраля по сложившейся традиции возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, почтив таким образом память погибших воинов. Накануне президент посетил Сочи, где состоялся новый турнир по боевому самбо. Глава государства принял участие в награждении спортсменов и выразил уверенность, что этот вид единоборств полюбят как в России, так и в мире.

«Нет выше чести»

Во время памятной церемонии у Кремлевской стены военнослужащие президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Подойдя к нему, глава государства, поправил ленту и некоторое время стоял, склонив голову в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества.

В День Защитника Отечества в церемонии приняли участие и другие высокопоставленные политики, включая премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Мероприятие завершилось военным маршем под звуки оркестра.

Позже Владимир Путин выступил на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

— На протяжении многих десятилетий этот праздник отмечается с огромным подъемом и всей страной, служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли воинскую службу или на всю жизнь выбрали нелегкую воинскую профессию, кто надежно стоит на страже суверенитета Родины, оберегает мир для наших граждан и для кого, как говорил Михаил Илларионович Кутузов, нет выше чести, чем носить русский мундир, — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства. Глава государства заявил, что РФ намерена оснащать армию и флот новейшим вооружением. При этом уже сейчас многие виды отечественной техники не имеют аналогов в мире, добавил он.

Напомнил Владимир Путин и об успехах в Сирии: российские военнослужащие уничтожили крупные террористические группировки, предотвратили угрозу для нашей страны на дальних рубежах и помогли сирийцам сохранить государственный суверенитет.

«Здесь нет проигравших»

А накануне в Олимпийском парке в Сочи состоялся первый чемпионат Лиги боевого самбо – национального вида спорта. Декларация о создании Лиги была подписана в преддверии старта турнира ее президентом Аркадием Ротенбергом, главой Международной федерации самбо Василием Шестаковым и руководителями континентальных федераций этого вида спорта.

Владимир Путин, который с юношеских лет занимается единоборствами и обладает званием мастера спорта по самбо, не мог пропустить премьеру и после семи часов вечера прибыл на арену "Ледяной куб". Присутствие столь важного гостя, разумеется, накладывало дополнительную ответственность на организаторов мероприятия.

Это факт осознавали даже юные музыканты, которые выступили перед началом поединков. Впрочем, начинающие певцы не подвели, исполнив российский гимн лучше, чем это смогли бы сделать большинство звезд отечественной эстрады.

После развлекательной части программы стартовало главное событие вечера. На борцовском ковре встретились 14 лучших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Всего зрители увидели семь боев в разных весовых категориях.

В течение двух раундов по три минуты самбисты демонстрировали свои лучшие навыки, пытаясь уложить противника мощным ударом или одолеть его в партере. Это не были показательные бои, а настоящая битва за золотой кубок — медицинская помощь понадобилась в первом же поединке. С каждым боем атмосфера накалялась: тренеры эмоционально поддерживали подопечных, а некоторые зрители прямо с трибуны выкрикивали советы, слышать которые, увы, могли только ближайшие соседи.

Видеопрезентация каждого спортсмена, в которой он коротко рассказывал свою историю становления бойцом, предоставляла публике дополнительную возможность прочувствовать атмосферу и выбрать фаворита. Уровень участников турнира оказался настолько равным, что исход поединков определялся решениями судей.

Президент внимательно следил за каждым состязанием, обсуждая происходящее со своими собеседниками. После боя в весовой категории до 100 кг, который стал кульминацией вечера, Владимир Путин поздравил всех спортсменов.

— Самбо – самооборона без оружия. Это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч людей, а может быть и для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта, — заявил глава государства. — Это национальный вид спорта – зрелищный, красивый, динамичный. И не случайно, специалисты знают, что он создан, соткан из самых лучших движений, бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза.

Президент напомнил, что на сегодняшний день самбо уже перешагнуло границы России и культивируется в 84 странах мира на всех континентах.

- Самбо всегда изначально состояло из двух разделов: спортивного и боевого. Боевой раздел развивался незаметно, тихо, спокойно, как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки, Министерства обороны, - пояснил Владимир Путин.

Тем не менее, сейчас этот вид спорт приобретает массовый характер, подчеркнул президент.

— Уверен, что и боевой раздел будет не только заметен, но и любим тысячами людей в нашей стране и за границей, — заявил он. — Сегодня здесь нет проигравших – они все на пьедестале почета. Поздравляю вас, ребята!

Завершился турнир выступлением Басты, которое вызвало куда меньше эмоций, чем прошедший турнир. Также в спортивном комплексе была подготовлена выставка «Боевое самбо в истории России». В холле организаторы мероприятия повесили боксерскую грушу для тех, кому требовалось перед выходом на улицу выплеснуть оставшуюся энергию.

Не остались гости и без сувениров. Чёрная футболка с главным девизом самбо — «Лежачего не бьют» — займёт почётное место в гардеробе каждого гостя.