День памяти «лесных братьев» в Латвии. Что ни праздник, то траур • 130 • Аналитика





Эгилс Левитс





Конечно, в потоке популизма пытаются размыть само понятие «лесных братьев», выставляя их патриотами и борцами за все хорошее против коммунистов. Посему лучше просто приводить статистические данные, нежели бороться с сектантской братией. Так, за всё время существования «национального сопротивления» эти преступники убили свыше двух тысяч человек. При этом около 40% преступления «братьев» связаны с банальным грабежом и мародёрством. Весомая часть убитых была этническими латышами, которые просто не разделяли взгляды нацистских прихвостней. Среди жертв палачей были женщины и дети.



А кто такой Эгилс Левитс?

Как и полагается для независимых прибалтийских республик, нынешний президент Латвии взращён на Западе. Родился Левитс в 1955-м году в Риге в «диссидентской», по его словам, семье. Терпели, скрепя зубы, своё диссидентство аж до 1972-го года, пока не переехали в ФРГ. С тех пор Левитс и его семья «диссидентствовали» по всей Европе.



При этом Эгилс, по сути, не имеет высшего образования. В Гамбургском университете он так и не окончил ни одного курса. Однако, как только «большой» гость из Европы обосновался в Латвии, как его карьера пошла в гору. А вскоре ему присвоили звание почётного доктора юридических наук Латвийской АН.



Левитс патентованный националист, участвовавший в различных националистических движениях. Но, при всей его «любви» к Латвии, сразу после возвращения на родину Эгилс подался обратно в Европу, точнее в Евросоюз. Только в конце мая сего года Левитса латвийский сейм утвердил в должности президента, вернув в родные пенаты. Ну как такой многоуважаемый гражданин мог не внести инициативу празднования дня «лесных братьев»? Кроме того, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал гордостью народа членов латышского добровольческого легиона ваффен СС, несмотря на официальное осуждение ещё «Нюрнберга» в 1946-м году. Тридцать лет пути венчает очередной праздник, который будет только этапом в моральной деградации прибалтийских властей.



Что ни день, то траур

Календарь государственных праздничных дат Латвии – вещь интересная сама по себе. Такого официально утверждённого посттравматического синдрома земля до развала Союза не видела. Конечно, Латвия в этом не одинока, в затылок дышат Литва, Эстония, Украина и т.д. Однако, Латвия продолжает успешно пополнять список празднеств. Но и до «дня лесных братьев» сделано немало.



И так. С самого начала года жителям этой прибалтийской республики предлагают одеться в чёрное. 20 января отмечается «День памяти защитников баррикад 1991-го года». В этот день все патриотичные латыши должны не просто поминать «павших», но и прославлять «победу» над Россией. 26-го января латышам дают немного принарядиться, сняв траур, как-никак «День международного признания Латвии».

Но уже в марте 25-го числа «День памяти жертв коммунистического террора». А, чтобы первомай не давал отойти гражданам от заданного курса, то ко Дню труда «пришили» «День созыва Конституционного собрания Латвийской республики». 4 мая «празднуется» «День провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвии».



Чтобы стереть в памяти населения великую дату 9 Мая, 8 мая отмечается «День памяти жертв Второй Мировой войны», а непосредственно 9-го наши прибалтийские «небратья» празднуют «День Европы».





Очередное факельное шествие у памятника диктатору Улманису



14 июня латышским патриотам придётся снова рядиться в торжественный траур и стонать об оккупации, т.к. наступает «День памяти жертв коммунистического террора». Простой гражданин, верно, задумается: «Стоп, секундочку, ведь в марте это уже было». И, по мнению властей Латвии, будет в корне не прав, т.к. русофобии и жалобных стонов много не бывает. Так, 25-го марта латыши должны поминать сосланных в Сибирь в 1949-м году, а 14-го июня потекут слёзы по сосланным в 1941-м году.



Июнь в латышском календаре вообще урожайный месяц. Уже 17-го отмечают «День оккупации Латвийской республики». Ну, если по поводу «оккупации» спорить даже скучно, то по поводу «республики» возникает масса вопросов. Ведь к 1940-му году Латвия представляла собой вполне себе нормальную восточноевропейскую диктатуру, образовавшуюся после военного переворота Карлиса Улманиса, который сам себя назначил президентом, распустил все неугодные ему партии, закрыл печатные издания и, по сути, растоптал конституцию.





22-го июня наступает «День памяти героев битвы под Цесисом». Согласно латышской историографии в этот день в 1919-м году латыши разбили германские войска. Однако, на самом деле в битве латышские наспех сколоченные формирования совместно с эстонскими войсками разбили Ландесвер, т.е. отряды балтийского немецкого ополчения.



4-го июля в Латвии отмечается «День памяти жертв геноцида еврейского народа». Пикантность этой исторически обусловленной дате добавляет то, что икона современных латышей Улманис был фактически стандартным нацистским диктатором. Улманис, опираясь на неформальные военизированные формирования – айзсаргов, подавил всякое инакомыслие, начал ущемление прав национальных меньшинств (русские, евреи, немцы), запретил использованию любых языков, кроме латышского, и так далее. Кроме того, по указанию Улманиса, латышские дипломаты провели серьёзные исследовательские работы по изучению опыта построения фашизма в Италии.





Латышские айзсарги, нацистские преступники и активные участники холокоста в период немецкой оккупации



11 августа отмечают «День памяти бойцов за свободу Латвии». В этот день в далёком 1920-м году был подписан мирный договор между СССР и Латвией. А 21 августа латыши празднуют «День принятия Конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики» и День восстановления независимости Латвийской Республики». Ну, не страдают граждане от тавтологии.



22 сентября «День единства Балтии». А вот 11-го ноября очередной день слёз и стонов – «День памяти бойцов за свободу Латвии (День Лачплесиса)». А после недельного перерыва наступает «День провозглашения Латвийской республики», но и здесь без траура не обходится, т.к. этот день одновременно является и днём поминовения усопших. И, конечно, конец года в Латвии на позитиве, да и без русофобии и антисоветчины обойтись не может, поэтому первое воскресенье декабря назначен «Днём памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима, направленного против латышского народа». Да, ещё один, ещё один повод приодеться в траур.



Можно только представить себе, каких адских размеров достигают тараканы в черепных коробках, так называемых, латышских патриотов на такой благодатной агитационной почве. И не менее фантастичным должно быть чувство постоянной депрессии и количество различных комплексов в парадигме систематического траура.



Введение очередного «дня памяти» отнюдь не исключительное событие. Всего лишь очередной этап цементирования антироссийской политики Латвии, которая в каком-либо ином качестве Европой не рассматривается, кроме как санитарный кордон. Тем более, что представители власти в Прибалтике уже даже не доморощенные перевёртыши из бывших комсомольцев и партработников, а цветочки чисто европейской теплицы. Но эти простые истины как обычно замажут с одной стороны ностальгией по минувшей «дружбе народов», которая фантомными болями высасывает миллионы из бюджета на различные совместные проекты в надежде найти общий язык, с другой стороны – оптимисты же укажут, что Латвия продемонстрировала своё истинное лицо и Европа не может его не заметить. Но она может и не заметит. На днях президент Латвии Эгилс Левитс выступил с инициативой ввести новый «праздник» — День памяти движения национального сопротивления. По факту это день памяти «лесных братьев», откровенных нацистов и преступников. Но, учитывая неослабевающий тренд современной Латвии, в которой националистические настроения не только культивируются, но и оплачиваются, можно быть абсолютно уверенными, что новая дата станет официальной.Конечно, в потоке популизма пытаются размыть само понятие «лесных братьев», выставляя их патриотами и борцами за все хорошее против коммунистов. Посему лучше просто приводить статистические данные, нежели бороться с сектантской братией. Так, за всё время существования «национального сопротивления» эти преступники убили свыше двух тысяч человек. При этом около 40% преступления «братьев» связаны с банальным грабежом и мародёрством. Весомая часть убитых была этническими латышами, которые просто не разделяли взгляды нацистских прихвостней. Среди жертв палачей были женщины и дети.Как и полагается для независимых прибалтийских республик, нынешний президент Латвии взращён на Западе. Родился Левитс в 1955-м году в Риге в «диссидентской», по его словам, семье. Терпели, скрепя зубы, своё диссидентство аж до 1972-го года, пока не переехали в ФРГ. С тех пор Левитс и его семья «диссидентствовали» по всей Европе.При этом Эгилс, по сути, не имеет высшего образования. В Гамбургском университете он так и не окончил ни одного курса. Однако, как только «большой» гость из Европы обосновался в Латвии, как его карьера пошла в гору. А вскоре ему присвоили звание почётного доктора юридических наук Латвийской АН.Левитс патентованный националист, участвовавший в различных националистических движениях. Но, при всей его «любви» к Латвии, сразу после возвращения на родину Эгилс подался обратно в Европу, точнее в Евросоюз. Только в конце мая сего года Левитса латвийский сейм утвердил в должности президента, вернув в родные пенаты. Ну как такой многоуважаемый гражданин мог не внести инициативу празднования дня «лесных братьев»? Кроме того, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал гордостью народа членов латышского добровольческого легиона ваффен СС, несмотря на официальное осуждение ещё «Нюрнберга» в 1946-м году. Тридцать лет пути венчает очередной праздник, который будет только этапом в моральной деградации прибалтийских властей.Календарь государственных праздничных дат Латвии – вещь интересная сама по себе. Такого официально утверждённого посттравматического синдрома земля до развала Союза не видела. Конечно, Латвия в этом не одинока, в затылок дышат Литва, Эстония, Украина и т.д. Однако, Латвия продолжает успешно пополнять список празднеств. Но и до «дня лесных братьев» сделано немало.И так. С самого начала года жителям этой прибалтийской республики предлагают одеться в чёрное. 20 января отмечается «День памяти защитников баррикад 1991-го года». В этот день все патриотичные латыши должны не просто поминать «павших», но и прославлять «победу» над Россией. 26-го января латышам дают немного принарядиться, сняв траур, как-никак «День международного признания Латвии».Но уже в марте 25-го числа «День памяти жертв коммунистического террора». А, чтобы первомай не давал отойти гражданам от заданного курса, то ко Дню труда «пришили» «День созыва Конституционного собрания Латвийской республики». 4 мая «празднуется» «День провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвии».Чтобы стереть в памяти населения великую дату 9 Мая, 8 мая отмечается «День памяти жертв Второй Мировой войны», а непосредственно 9-го наши прибалтийские «небратья» празднуют «День Европы».14 июня латышским патриотам придётся снова рядиться в торжественный траур и стонать об оккупации, т.к. наступает «День памяти жертв коммунистического террора». Простой гражданин, верно, задумается: «Стоп, секундочку, ведь в марте это уже было». И, по мнению властей Латвии, будет в корне не прав, т.к. русофобии и жалобных стонов много не бывает. Так, 25-го марта латыши должны поминать сосланных в Сибирь в 1949-м году, а 14-го июня потекут слёзы по сосланным в 1941-м году.Июнь в латышском календаре вообще урожайный месяц. Уже 17-го отмечают «День оккупации Латвийской республики». Ну, если по поводу «оккупации» спорить даже скучно, то по поводу «республики» возникает масса вопросов. Ведь к 1940-му году Латвия представляла собой вполне себе нормальную восточноевропейскую диктатуру, образовавшуюся после военного переворота Карлиса Улманиса, который сам себя назначил президентом, распустил все неугодные ему партии, закрыл печатные издания и, по сути, растоптал конституцию.22-го июня наступает «День памяти героев битвы под Цесисом». Согласно латышской историографии в этот день в 1919-м году латыши разбили германские войска. Однако, на самом деле в битве латышские наспех сколоченные формирования совместно с эстонскими войсками разбили Ландесвер, т.е. отряды балтийского немецкого ополчения.4-го июля в Латвии отмечается «День памяти жертв геноцида еврейского народа». Пикантность этой исторически обусловленной дате добавляет то, что икона современных латышей Улманис был фактически стандартным нацистским диктатором. Улманис, опираясь на неформальные военизированные формирования – айзсаргов, подавил всякое инакомыслие, начал ущемление прав национальных меньшинств (русские, евреи, немцы), запретил использованию любых языков, кроме латышского, и так далее. Кроме того, по указанию Улманиса, латышские дипломаты провели серьёзные исследовательские работы по изучению опыта построения фашизма в Италии.11 августа отмечают «День памяти бойцов за свободу Латвии». В этот день в далёком 1920-м году был подписан мирный договор между СССР и Латвией. А 21 августа латыши празднуют «День принятия Конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики» и День восстановления независимости Латвийской Республики». Ну, не страдают граждане от тавтологии.22 сентября «День единства Балтии». А вот 11-го ноября очередной день слёз и стонов – «День памяти бойцов за свободу Латвии (День Лачплесиса)». А после недельного перерыва наступает «День провозглашения Латвийской республики», но и здесь без траура не обходится, т.к. этот день одновременно является и днём поминовения усопших. И, конечно, конец года в Латвии на позитиве, да и без русофобии и антисоветчины обойтись не может, поэтому первое воскресенье декабря назначен «Днём памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима, направленного против латышского народа». Да, ещё один, ещё один повод приодеться в траур.Можно только представить себе, каких адских размеров достигают тараканы в черепных коробках, так называемых, латышских патриотов на такой благодатной агитационной почве. И не менее фантастичным должно быть чувство постоянной депрессии и количество различных комплексов в парадигме систематического траура.Введение очередного «дня памяти» отнюдь не исключительное событие. Всего лишь очередной этап цементирования антироссийской политики Латвии, которая в каком-либо ином качестве Европой не рассматривается, кроме как санитарный кордон. Тем более, что представители власти в Прибалтике уже даже не доморощенные перевёртыши из бывших комсомольцев и партработников, а цветочки чисто европейской теплицы. Но эти простые истины как обычно замажут с одной стороны ностальгией по минувшей «дружбе народов», которая фантомными болями высасывает миллионы из бюджета на различные совместные проекты в надежде найти общий язык, с другой стороны – оптимисты же укажут, что Латвия продемонстрировала своё истинное лицо и Европа не может его не заметить. Но она может и не заметит. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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