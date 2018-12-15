День памяти: известные российские журналисты поделились воспоминаниями о погибших коллегах

15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. К этой дате интернет-проект «Куб Медиа» подготовил цикл видеороликов «Я журналист». Воспоминаниями о своих товарищах поделились главный редактор RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и другие известные представители отечественных СМИ.

К Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, который отмечается в России 15 декабря, интернет-СМИ «Куб Медиа» подготовило цикл видеороликов «Я журналист». В них известные представители российских медиа делятся мыслями о роли журналистики в современном обществе и рассказывают о своих коллегах, отдавших жизнь за правду и свободу слова.

«За любовь к правде»

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о военном корреспонденте RT Arabic Халеде аль-Хатыбе. Он погиб 30 июля 2017 года, освещая операцию сирийской армии против боевиков «Исламского государства»* в районе Эс-Сухна. В память о Халеде аль-Хатыбе RT учредил ежегодную премию, которая вручается военным корреспондентам, работающим в горячих точках.

Халед аль-Хатыб

© RT

«Я знаю, как это страшно — приезжать на войну и каждый день, каждую минуту рисковать получить случайную пулю или специальную пулю, или подорваться на мине, или быть взятым в плен с возможными чудовищными последствиями — ради того, чтобы твой репортаж доехал, долетел, донёсся до эфира и тебя увидели твои зрители», — подчеркнула Маргарита Симоньян.

«И каждый день находятся люди, которые едут в свою первую военную командировку, в свою вторую, в свою сто первую, гибнут там, и каждый день находятся новые. Поэтому так важно 15 декабря, да и в любой другой день, просто вспоминать людей, которые погибли, как погиб Халед, — за любовь к своей Родине и за любовь к правде. Они погибли за то, чтобы мы с вами узнали, что происходит на самом деле», — добавила она.

«Они просто выполняли свою работу»

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв вспоминал погибшего фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина. 6 августа 2014 года в районе деревни Дмитровка под Донецком автомобиль, в котором находился Андрей вместе с донецкими журналистами Сергеем Коренченковым и Андреем Вячало, был расстрелян военнослужащими 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В честь Андрея Стенина был учреждён международный конкурс фотожурналистики.

Ловких, сильных и смелых для армии начали готовить с детства «Андрей специализировался на горячих точках: военных конфликтах, уличных беспорядках и стихийных бедствиях, — отметил Дмитрий Киселёв. — Но он фотографировал не кровь, не разрушения и не тела погибших. Он выхватывал эмоции: скорбь, ярость, грусть, жалость, восторг, трепет, и смесь всего этого, и полутона. Ведь эмоции — вот что самое главное в нас. В конце концов, именно эмоции дают команду мысли, а в конечном счёте и действию».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц поделился личными впечатлениями о последнем дне общения с Андреем Стениным:

«Я помню тот день, когда убили ребят из ВГТРК. Мы находились в заблокированном Славянске, в моём гостиничном номере, и раз за разом просматривали страшные кадры из-под Луганска — Андрей просил их поставить вновь и вновь. «Что ты там хочешь увидеть, Андрюха?» — спросил я его. «Я хочу понять, что они сделали не так, чтобы избежать этого в будущем». Андрея не стало спустя два месяца. Мы нашли его останки через две недели после убийства. Я стоял на этом поле, где находилась его сожжённая машина, смотрел на следы от протекторов и пытался понять, что он сделал не так, но, как и в случае с Антоном Волошиным и Игорем Корнелюком, я не нашёл фатальных ошибок. Они просто выполняли свою работу».

«Чтобы мир узнал правду»

Два журналиста ВГТРК, Антон Волошин и Игорь Корнелюк, погибли 17 июня 2014 года в результате миномётного обстрела украинских силовиков под Луганском. Как рассказал телеведущий Владимир Соловьёв, их фамилии стали вечным напоминанием о «подвиге ребят, которые отправились в Донбасс, чтобы мир узнал правду, и отдали свою жизнь за эту правду».

«Военные корреспонденты — это соль журналистской профессии, наверное, вся журналистика как раз и существует для того, чтобы были они. Они, которые ценой своей жизни добывают крупицы правды в этом океане развлечений, веселья, информации, а иногда и дезинформации. Они, уходя за правдой, не всегда возвращаются назад, но они об этом никогда не думают. Это отдельные люди, лучшие. И они достойны того, чтобы память о них жила», — отметил телеведущий.

Мемориальная доска, установленная на здании ВГТРК в Москве в память о журналистах Игоре Корнелюке и Антоне Волошине, погибших 17 июня 2014 года под Луганском

© Евгений Биятов / РИА Новости

Первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, в свою очередь, рассказал об обстоятельствах гибели Антона Волошина и Игоря Корнелюка.

«17 июня 2014 года они получили информацию, что из районов, оккупированных националистическими украинскими батальонами, выходят беженцы и идут сюда, в сторону Луганска, в те районы, которые контролируются ополченцами. У ребят на самом деле были сняты все материалы, но журналистский долг заставил их ехать на встречу к людям… Было три залпа: один прицельный за ребятами, другой поближе, потом случилась корректировка и снаряды попали в цель. Антона Волошина собирали буквально по частям. Игорь Корнелюк умер позже, уже в больнице. Они могли не погибнуть, но шли за правдой, её показывать».

Живая память

«Человек жив, пока жива о нём память», — подчеркнул телеведущий Аркадий Мамонтов.

Журналист рассказал о двух своих коллегах, имена которых не столь известны, но дороги ему. Один — оператор Евгений Молчанов, работавший с Мамонтовым во время захвата бандой Басаева заложников в Будённовске в июне 1995 года и погибший 23 декабря 1995-го в автомобильной катастрофе близ Грозного. Второй — специальный корреспондент канала «Россия» Максим Коржов. Он ушёл из жизни в 2005 году во время командировки в Баку, где снимал расследование о транзите наркотиков из Туркменистана в Россию и Европу.

«Он не был крещёным и обратился ко мне буквально за девять дней до командировки, своей роковой, последней: «Аркадий, окрести меня. Я его отвёл в подмосковный монастырь, окрестил и стал его крёстным отцом, а он мне — крёстным сыном, — вспоминает Аркадий Мамонтов. — Поэтому я и отвечаю за него сейчас, молюсь каждый день, чтобы всё у него было хорошо на том свете».

Их имена не забыты

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учреждён в 1991 году по решению Союза журналистов России в память о корреспонденте российского телевидения Викторе Ногине и операторе Геннадии Куринном, которые погибли в сентябре того же года в ходе конфликта в Югославии.

«Во время войны в Югославии двое наших коллег, Геннадий Куринной и Виктор Ногин, погибли, выполняя свой профессиональный долг, — рассказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. — Я очень хочу, чтобы смертей, погибших журналистов при исполнении профессионального долга было бы хотя бы намного меньше, чем это происходит. Сегодня мы, их коллеги, должны не просто чтить их память, мы должны всегда помнить о том, что наш профессиональный долг — сделать так, чтобы их имена были не забыты».

«Человек удивительного характера»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв вспомнил, как в 1991 году ему и оператору Анатолию Кляну пришлось заменить съёмочную группу Виктора Ногина и Геннадия Куринного. Клян погиб 30 июня 2014 года под Донецком, выполняя свою работу.

Оператор Первого канала Анатолий Клян

© Пресс-служба Первого канала / РИА Новости

«Он был человек удивительного характера, мог действительно создавать такую атмосферу товарищества и дружной работы, — вспоминает Владимир Соловьёв. — Но я хочу сказать о том, что все мы видели, как дядя Толя погиб. Он очень трепетно относился к технике, камере своей, всегда очень берёг и оптику, и камеру. И вот эти последние минуты его жизни оказались тоже заснятыми на камеру. Больше четырёх с половиной лет назад под Донецком в этом автобусе, когда ему в живот попала шальная пуля, единственное, что он говорил: «Камеру, не могу держать камеру».

«Убит предательской пулей»

Президент Всемирной ассоциации русской прессы, посол доброй воли ЮНЕСКО Виталий Игнатенко рассказал о фоторепортёре Андрее Соловьёве, погибшем в 1993 году в Сухуми в ходе освещения грузино-абхазского конфликта. За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга Соловьёву посмертно было присвоено звание Героя Абхазии. Также посмертно он награждён орденом «За личное мужество».

«Он мог стать хорошим архитектором — закончил Московский архитектурный институт, он мог стать выдающимся фотомастером. Был убит предательской пулей, выполняя свой профессиональный долг, — отметил Виталий Игнатенко. — Пока существуют на земле конфликты, терроризм, пока журналист будет обладать честью, профессионально относиться к своим обязанностям, к огромному сожалению, в нашей профессии будут жертвы».

Солидарность без границ

Телеведущая Ирада Зейналова вспоминала об украинском журналисте Reuters Тарасе Процюке, погибшем при штурме американскими войсками Багдада в 2003 году. Снаряд танка Abrams выстрелил в окно отеля «Палестина», где находился журналист.

«Простой блик от его объектива американцы, сами напуганные тем, что они делают посреди Ирака, приняли за блик, вероятно, снайперской винтовки. Российские журналисты, которые были рядом, старались оказать ему первую помощь, они пытались перевязать его всем, чем было, остановить кровь. Он не дожил», — отметила Зейналова.

Однако, по её словам, особенно горько оттого, что многие журналисты погибают не на войне.

«Мы должны помнить о тех, кто набрался гражданского мужества, чтобы бросить вызов опасности даже в мирное время», — подчеркнула Зейналова.

«Его любили»

Одним из примеров таких «талантливых, смелых и бескомпромиссных людей», по словам генерального продюсера телеканала «Матч-ТВ» Тины Канделаки, был первый генеральный директор ОРТ Влад Листьев. Вечером 1 марта 1995 года он был убит в подъезде собственного дома в Москве. Убийство до сих пор не раскрыто.

«Влада реально любили, вообще это уникальное качество на телевидении. Сегодня даже представить невозможно, что кого-то вот так любят. Сейчас можно хайповать, снимать информационные сливки, быть в тренде, в топе иметь раскрученный Twitter, Instagram, Telegram. Но добиться такой любви коллег и зрителей невозможно», — подчеркнула Тина Канделаки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.