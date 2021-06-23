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День памяти и скорби: зачем Меркель звонила Путину и Зеленскому

23 июня 2021, 01:35  •  98 • Война

Звонок в Москву

В Кремле сообщили, что звонок между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и российским президентом состоялся по инициативе германской стороны.
«Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули значимость «преодоления взаимной вражды и примирения российского и германского народов». «Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», — отметили в Кремле.
Кроме того, Путин по просьбе Меркель рассказал ей об итогах беседы с Джо Байденом, состоявшейся 16 июня в Женеве.

Звонок в Киев

Меркель позвонила и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В целом она придерживалась той же риторики, что и в разговоре с Путиным.
«Собеседники отметили особенность сегодняшней даты – Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранения памяти о человеческих жертвах», — говорится в сообщении на сайте украинской администрации.
Там также цитируются слова Зеленского, адресованные Меркель: «Наш разговор проходит в особенную дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись».
Как и в случае со звонком в Москву, в ходе разговора стороны обсудили и другие вопросы.
Зеленский подтвердил приглашение Меркель на инаугурационный саммит Крымской платформы и празднование 30-летия независимости Украины. А канцлер пригласила украинского президента в Берлин — обсуждать двусторонние отношения и вопросы мирного урегулирования в Донбассе. На своей странице в Twitter Зеленский подтвердил, что посетит Германию в середине июля.

Почтили память

22 июня Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. «Этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», — сказал российский президент.
В свою очередь Владимир Зеленский на возложении цветов в Мемориале Вечной Славы в Киеве отметил, что 22 июня чествуется память жертв «наиболее кровавого периода Второй мировой».
«Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам», — сказал он.

Статья Путина в День памяти и скорби

Кроме того, к 80-летию нападения нацистской Германии на Советский Союз была опубликована статья Путина. Ее разместили на сайте Кремля и в немецком интернет-издании Zeit Online. В ней Путин заметил, что Россия открыта для восстановления всеобъемлющего партнерства с Европой. Это, по его словам, подтверждает и послевоенное прошлое: процветание и безопасность возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.
Текст также будет опубликован и в еженедельной газете Die Zeit на немецком языке, так как в своей статье Путин обращается к европейцам.
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Michael Kappeler/dpa via AP

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