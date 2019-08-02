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День памяти и скорби – в Приднестровье вспоминали своих защитников

02 августа 2019, 22:24  •  62 • Украина
«Изменение формата миссии приведёт к полному разбалансированию всех механизмов миротворческой операции»
1 августа в Приднестровье – День памяти и скорби. В этот день на центральной площади Тирасполя состоялось шествие защитников Приднестровья в память о жертвах военной агрессии со стороны Молдовы в 1990 – 1992 годах. Во время гражданской войны в Приднестровье погибло более 800 человек, среди погибших было и 130 мирных жителей.
На мемориале Славы в Тирасполе прошёл митинг-реквием, в котором приняли участие руководство страны, депутаты Верховного совета Республики, представители общественных организаций.
«27 лет минуло с тех пор, как закончилась война, развязанная руководством Республики Молдавия против народа Приднестровья. Эта необъявленная война с использованием артиллерии, бронетехники и даже авиации по замыслу агрессоров должна была сломить сопротивление приднестровцев и ликвидировать Приднестровскую Молдавскую Республику. Сегодня мы вспоминаем погибших и умерших защитников Приднестровья, всех тех, кто на алтарь Отечества положил свои жизни, тех, кто без страха и сомнения в час испытаний заслонил собой свои семьи и спас свою Родину. Их подвиг навечно будет жить в благодарной памяти приднестровцев», – сказал в своём выступлении президент ПМР Вадим Красносельский.
Президент напомнил, что в соседней Молдове до сих пор не дали правовую оценку тем событиям, хотя он не раз обращался к нынешнему президенту Молдовы Игорю Додону с предложением это сделать.
«Почему бывшие руководители Молдавской ССР отдали приказ на вторжение в Приднестровье? Почему эти руководители, которые были в одной большой советской семье, смогли это сделать? Ответа нет и понимания нет, как нет со стороны Молдовы раскаяния и желания дать правовую оценку тем событиям и действиям тех руководителей», – подчеркнул Президент ПМР.
Накануне Дня памяти и скорби в Тирасполе прошла конференция, организованная Институтом социально-политических исследований. Конференция была приурочена к 27-й годовщине ввода миротворческого контингента России в Приднестровье.
В ходе конференции эксперты и политологи сделали вывод, что миротворческая миссия за эти годы полностью доказала свою эффективность, что только подтверждает необходимость её продолжения. При этом директор научно-исследовательского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов напомнил, что «миротворческий контингент как вводится на территорию, так и выводится с неё только по согласованию двух сторон».
«Пока приднестровская позиция будет однозначна по поводу того, что миротворческий контингент – это залог сохранения безопасности, прав и свобод граждан региона, никто с этим ничего сделать не сможет. Пока будет политическая воля в РФ по сохранению своего контингента, никто не сможет повлиять на переформатирование миротворческой миссии», – отметил Денисов, прокомментировав неоднократные требования со стороны правого берега Днестра убрать российских военных из Приднестровья.
«Изменение формата миссии приведёт к полному разбалансированию всех механизмов миротворческой операции. РФ и Приднестровье действуют аргументировано на основе подписанных в 1992 году Соглашения и ряда документов, убеждая коллег в необходимости сохранить формат», – заявил Олег Беляков, сопредседатель от Приднестровья Объединённой контрольной комиссии (ОКК), которая руководит Совместными миротворческими силами. Также Беляков отметил, что Тирасполь беспокоит проведение военных учений НАТО чуть ли не в самой Зоне безопасности без согласования сторон и в нарушение всех принятых ранее Соглашений.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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