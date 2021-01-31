|
День памяти «героев Крут» на Украине ознаменовался новым шоу националистов
31 января 2021, 16:10 • 124 • Украина
Мероприятия в честь 103-й годовщины битвы под Крутами (региональный бой между подразделениями Красной армии и добровольцами УНР в январе 1918 года. — Прим. ФАН), прошедшие накануне в Черниговской области, в очередной раз продемонстрировали неспособность современных организаторов торжеств даже частично окунуть зрителей в историю Украины. На сей раз хозяевами «праздника» фактически стали «ветераны АТО в Донбассе» и активисты новых националистических группировок. Подробности — в репортаже корреспондента ФАН.
Сама идея проведения действа на территории сегодняшней железнодорожной станции Круты, расположенной в 30 километрах от Нежина, еще несколько дней назад была под вопросом. Сначала представители местной администрации посетовали на недостаточность финансирования подобного «праздника» со стороны официального Киева. Затем свои претензии предъявили медики: в условиях коронавируса относительно небольшой населенный пункт явно не сможет приять у себя «тысячи патриотов». Впрочем, возникшая проблема была решена сама собой — президент Украины Владимир Зеленский призвал упомянутых «патриотов» почтить память «героев Крут» в домашней обстановке, а сам возложил цветы к соответствующему монументу в Киеве.
В итоге 29 января 2021 года в Крутах (село Памятное, Черниговская область) в общей сложности собрались не более 300 человек, как минимум сто из которых имели смутное представление о реальных исторических событиях.
Мыколка категорически отказался именоваться Николаем и принимать во внимание тот факт, что в 1918 году войскам красноармейцев во главе с Рейнгольдом Берзиньшем и Михаилом Муравьевым под теми же Бахмачем и Нежином противостояли исключительно «отряды самообороны УНР», а средний возраст таких добровольцев составлял 20 лет. Вдаваться в дела давно минувших дней не пожелали даже участники реконструкции указанной битвы.
Юрия явно не смущает ни тот факт, что Сергей Иванович Муравьев-Апостол был декабристом, ни то обстоятельство, что в составе бригад Михаила Артемьевича Муравьева преобладали этнические украинцы, ни даже данность о том, что битва под Крутами имела место в XX, а не в XIX веке.
Общую картину попытался исправить активист крайне правой организации «Центурия» (ответвление запрещенной в Российской Федерации группировки «Национальные дружины»). Представившийся как «просто Игорь», активист действительно продемонстрировал собственные неплохие познания в истории, отметив буквально следующее:
Здесь же Игорь переключился на реалии современной Украины.
Далее он вкратце рассказал о действиях «Центурии», претендующей на серьезную силу в украинском националистическом социуме. Следует особенно отметить, что между собой активисты «Центурии» общались в основном по-русски.
Дальше — больше. Так называемые общественные гиды из числа «патриотической молодежи» провели для всех желающих экскурсию по… «вагонам защитников Донбасса». Ранее под соответствующую экспозицию переоборудовали штабные вагоны лидера УНР Симона Петлюры.
При этом в просьбе указать хотя бы на один «запрещенный» экземпляр и на российскую маркировку хотя бы одного из них экскурсовод отказывает.
По всей видимости, в данном случае все ясно и местной жительнице Софии Ревтюх. Женщина, которой уже далеко за 80, рассуждает как об истории, так и реалиях Украины.
И тут же бабушка София фактически наносит националистической пропаганде удар:
На вопрос, кто именно пользуется этими деньгами, Ревтюх дипломатично промолчала.
День памяти «героев Крут» продолжился традиционной литургией, которую провели представители раскольнической Православной церкви Украины (УПЦ), а также показательным автоматным залпом, произведенным военнослужащими ВСУ в часть павших героев. При этом присутствующие скандировали, помимо традиционных лозунгов «Слава Украине!», «Слав нации!» и «Украина — прежде всего», еще и речевки «Вернем Крым и Донбасс!» и «Бей москалей!».
Независимые эксперты прошедшее мероприятие подвергли критике.
Автор: Леонид Андросов специально для ФАН из Черниговской области
Подпишитесь на нас
Загрузка...
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2021, 23:05
|
29 января 2021, 10:05
|
29 января 2021, 05:30
|
26 января 2021, 09:40
|
28 января 2021, 01:05
|
25 января 2021, 07:05
|
28 января 2021, 20:20