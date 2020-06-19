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День отмены рабства в США теперь особенный

19 июня 2020, 11:00  •  82 • Аналитика
© Fox Searchlight (2013)
Лучше всего для борьбы с чем-то подходят люди, которые это "чем-то" не побороли в себе. Или побороли, а "это" периодически напоминает. Самые злостные борцы с курильщиками – те кто бросил. Однажды Америка победила рабство. Правда, чтобы его победить, сначала стоило им хорошенько увлечься. Но чего вспоминать дурные привычки, если уже всё.
Но часть людей там искренне считает, что "не всё". Рабства они не знали, как это на своей шкуре – представляют из чужих рассказов, поэтому считают, что испытывают его отголоски, а значит, кто-то им обязан. Ну а виноваты, конечно, те, кто должен испытывать отголоски господ. В любом случае, время от времени в США начинаются черно-белые шашки – кто кого съест, а кому в дамки.
Америку тряхнуло: Китай свинью подложил. Причем сразу двух: одну монументальную экономическую, другую медицинскую. А когда трясет, то больше всего это бьет по низшим слоям. Вот они и на улицах – был бы повод. Копилось долго – поэтому жестами доброй воли и коленями не отделаться.
Между тем страна подошла к дате – 19 июня, в 47 штатах в этот день отмечается день освобождения рабов. Точнее, отмечался. А теперь будут праздновать. Не верите? Гендиректор самого Twitter провозгласил, что отныне компания объявляет 19 июня "праздничным днем в США на веки вечные. День чествования, образования и единения. У стран и регионов всего мира есть свои дни, чтобы отпраздновать эмансипацию, и мы сделаем все возможное, чтобы эти даты были корпоративными праздниками везде, где мы присутствуем".
Дело хорошее, отмечайте, празднуйте. Боритесь с расизмом по мере своих сил. Единственное, что смущает, что шумок этой борьбы стараются распространить на весь мир. А вы как? Чего вы молчите? Вы что, расисты? Многие демонстрируют солидарность: выглядит как "я в тренде". Фальшиво выглядит, честно говоря. Показушно.
А большинство у нас молчит и даже ерничает – потому что как раз никакие не расисты. И никогда ими не были. И рабовладельческого строя в нашей истории не сыщешь. Даже в прошлом тысячелетии. И в календаре подобных дней и дат потому-то и нет. Не перед кем на колени становится. Да и не за что.
В любом случае, США с праздником. Постарайтесь отметить прилично. Или прилично отметить.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
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