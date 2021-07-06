День освобождения Тбилиси. Радужный флаг пал

Организаторы марша гомосексуалистов в Тбилиси отказались от его проведения. ЛГБТ-сообществу и его лоббистам помешало грузинское традиционное общество, организовавшее массовые акции протеста против осквернения их древней православной столицы.

Три дюжих бородатых парня ловко взбираются по карнизам старинного кирпичного дома на балкон, увешанный радужными флагами. Под одобрительный гул и крики огромной, многотысячной толпы символы извращенцев разрываются на мелкие фрагменты и летят вниз...

Это – лишь один из множества подобных эпизодов дня, который вне всяких сомнений войдёт в историю: 5 июля 2021 года. День освобождения Тбилиси от... гей-парада, первого публичного мероприятия извращенцев, которые уже много лет пытаются осквернить этот древний православный город. И в нынешнем году им это почти удалось. Но не позволили простые тбилисцы, то самое, обычно аполитичное, консервативное большинство, которое соборными молитвами и прямыми действиями, в либеральной прессе уже названными "погромами", остановили беззаконие.

"Грузинская мечта" и "евроатлантические устремления"

Балкон, на который взобрались грузинские парни, это офис НКО "Тбилиси прайд". Организации, в 2021 году получившая разрешение грузинских властей на проведение "Марша достоинства", одного из многих сотен международных акций, более известных как "гей-парады" и уже прошедших во многих православных столицах: от сербского Белграда до малороссийского Киева. В городах, прямо сказать, оккупированных. Ведь если местные власти не свободны в своих действиях и подчиняются указаниям западных НКО, то о каком суверенитете может идти речь?

В Грузии ситуация ничем не лучше. Времена правления откровенной американской марионетки по фамилии Саакашвили давно позади, но пришедшие ему на смену власти во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили, создателем правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", от саакашистов отличаются не столь значительно. Да, менее оголтелые в своей русофобии, но столь же несамостоятельные в решениях. Как внешне-, так и внутриполитических. Ярчайший тому пример – подписание "Грузинской мечтой" в минувшем апреле (под нажимом Европейского совета) соглашения с оппозицией, включающего в себя принципиальный идеологический пункт:

Действовать целенаправленно для осуществления европейских и евроатлантических устремлений Грузии...

Спекуляция "евроатлантическими устремлениями" в Грузии давняя и практически идентичная чаяниям украинских русофобов. Даже самые пророссийски настроенные грузины абсолютно убеждены: Абхазия и "Цхинвальский регион" (Южная Осетия) – это их "исконные территории, оккупированные Россией". А потому ради их возвращения можно пожертвовать остатками суверенитета и пустить в Грузию войска НАТО. Лишь бы они помогли "освободить Сухуми и Цхинвали".

Вот только не искушённые в геополитической проблематике простые грузины обычно не задумываются, что за "евроатлантические устремления" нужно платить. И в первую очередь, своими ценностями, своей верой и даже... своими семьями, своими детьми. Ведь вступление в НАТО и ЕС невозможно без "партнагрузки" в виде тех же "гей-парадов", школьного "секспросвета" и абсолютной свободы узаконенных детоубийств (абортов), суррогатного материнства (в том числе на продажу за границу), а также действий их лоббистов, всевозможных извращенских НКО.

Да, сегодня и в Евросоюзе есть те, кто пытается этому сопротивляться: к примеру, венгерский лидер Виктор Орбан. Но уже на ближайших парламентских выборах в Венгрии против национально сил при поддержке Фонда Сороса объединились все политические организации: либералы, социалисты и даже национал-социалисты из партии "Йоббик", некогда радикально-националистической, а сегодня купленной Соросом и совершившей стремительную либеральную эволюцию.

"На холмах Грузии лежит ночная мгла"

Но вернёмся "на холмы Грузии". К сожалению, на них и сегодня "лежит ночная мгла". Так, в грузинском парламенте абсолютно доминируют либералы, и лишь одна из парламентских партий, "Альянс патриотов" с четырьмя из 150 депутатских мандатов, в эти дни выступила против проведения в Тбилиси "гей-парада". Одновременно с этим в парламенте присутствует и откровенно либертарианская партия "Гирчи", выступающая за легализацию наркотиков и прочие "европейские ценности", причём не в закамуфлированном виде, а откровенно бросая вызов грузинскому консервативному большинству.

А что же рекомое большинство? До 2021 года оно практически не вмешивалось в политику: трудилось на рабочих местах, занималось своими семьями (благо, многодетность в Грузии пока ещё не стала маргинальным явлением), молилось в православных храмах. И периодически выходило на улицы Тбилиси с протестами против акций извращенцев. Так, ещё в мае 2013 года либеральные СМИ с показушной горечью рапортовали о "погромах", которые участники многотысячной акции в защиту традиционных семей, устроили против ЛГБТ-активистов.

Подобные мероприятия в Тбилиси проводились неоднократно, причём нужно отдать должное духовенству Грузинской Православной Церкви, оно всегда их благословляло и даже возглавляло. Однако к голосу консервативной общественности послушные Западу власти так и не прислушались, а потому в 2021 году впервые официально разрешили проведение позорного для каждого настоящего грузина "Марша достоинства".

На этот раз помимо старейшей общественной организации "Союз православных родителей" и карликовой парламентской партии "Альянс патриотов" в массовых мероприятиях против "гей-парада" выступила новая политическая сила – общественное движение "ЭРИ" во главе с многолетним другом Первого русского телеканала "Царьград", тбилисским православным предпринимателем и общественным деятелем Леваном Васадзе. Сам Леван широко известен в Грузии как благотворитель и созидатель. Его трудами в горном поселке Кикети, что близ Тбилиси была основана уникальная Школа имени Якоба Гогебашвили.

Одним из главных принципов этой школы, помимо прекрасного образования, основанного на православных ценностях и этнических традициях, является непрестанный физический труд. Ребята сами готовят сыр, пекут хлеб, в чем им помогают их родители. Вне зависимости от чинов, званий и богатств, каждый из родителей должен хотя бы раз в месяц принять в этом участие. И в этом труде – не стремление к земной эффективности, но подлинно христианское единение. Та самая самоорганизация, которой так не хватает православным мирянам во всём мире.

Леван Васадзе с семьёй. Фото: pravoslavie.ru

До последнего Леван Васадзе сторонился политики. Но откровенная война, объявленная грузинам как нации и Грузинской Церкви либеральным истеблишментом, вынудил этого человека прийти в политику. В своём комментарии Первому русскому он очень осторожно оценил случившееся 5 июля в Тбилиси, отметив, что о победе говорить пока рано:

Мы имеем дело с досадным продолжением атак на традиционные ценности в Грузии. Ещё 15 июня наше движение призвало грузинские власти в течение 10 дней отменить решение разрешить проведение так называемого "Марша достоинства". И мы рады, что вчера это наконец было сделано. Хотя это случилось на пике напряжённости. Полагаю, если бы это было сделано заранее, как мы об этом просили, можно было бы избежать насильственных действий (против поддерживающих ЛГБТ-активистов журналистов – прим. ред.). Но мы прекрасно знаем, каким поистине беспрецедентным было давление на наше правительство со стороны западных посольств, НКО и либеральных масс-медиа.

Леван Васадзе особо подчеркнул недопустимость именовать людей, вышедший на улицы Тбилиси в защиту своих традиционных ценностей "погромщиками", "экстремистами" и "насильственными группами".

Эти люди – народ, и то, что представители либеральных СМИ спровоцировали его на агрессию, это – типичная провокация,

- отметил лидер православных консерваторов Грузии.

И нужно признать, именно акции прямого действия со стороны защитников традиционных ценностей смогли переломить ситуацию и сорвать запланированное беззаконие. И одно это уже многого стоит, а потому хочется не вполне согласиться с Леваном Васадзе. Да, о стратегической победе в войне, объявленной грузинской нации и Церкви, говорить рано. Но маленькая победа на улицах грузинской столицы уже одержана.

Что же касается пресловутых нападений со стороны консервативных активистов на представителей СМИ, НКО и партий, отстаивающих право извращенцев на публичные акции, то строго судить этих людей нельзя. Напротив, именно эта жёсткая реакция отрезвила местные власти, дав им понять, что православный христианин это не либеральный пацифист, и потому за личную обиду может подставить другую щёку, но на оскорбления своей веры и своих ценностей готов ответить максимально жёстко.

Низкий поклон вам, православные братья! И дай вам Бог сил и крепости в вашей справедливой борьбе!