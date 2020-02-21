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День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полтавой

21 февраля 2020, 01:09  •  23 • В России

Украинцев вообще не хотели забирать из Китая. Долго тянули, переносили рейсы. Возможно, с хуторской хитрецой ждали, что Россия плюнет и организует чартер. Не прокатило, пришлось тратиться самим, арендовав самолет коммерческой украинской авиакомпании. На этом, мытарства измученных людей не закончились. Киев не хотел принимать самолет и только после трех десятков кругов его посадили на дозаправку. Два часа пассажиры сидели в самолете и скорее всего, читали в соцсетях все, что о них думают сограждане. А сограждане, например, жалели, что «не тот Боинг сбили в 14 году, этот нужно валить».

Киев не хотел принимать самолет и только после трех десятков кругов его посадили на дозаправку

Полиция разогнала митинг против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.Правоохранителям удалось разблокировать трассу, задержав нескольких протестующих

Два часа пассажиры сидели в самолете и скорее всего, читали в соцсетях все, что о них думают согражданеФото: REUTERS

На Львовщине, куда изначально хотели отправить «чумной» рейс, устроили молебен, чтобы не допустить заразу в родные края. Харьковщина отказалась и даже смогла продавить это решение в Киеве. Наконец, злополучный рейс отправили в Полтаву. У санатория Новые Санжары автобусы ждали сограждане. Колонну начали забрасывать камнями, люди прятались под креслами. Все это до боли напоминало охоту на протестующих с «Антимайдана». Разве что эвакуированных боялись трогать и выволакивать из разбитых автобусов. Именно это обстоятельство и спасло несчастных от смерти.

У русской политики Шнур развязался

У санатория Новые Санжары автобусы ждали согражданеФото: REUTERS

К толпе, из окрестных деревень постоянно подтягивалось нетрезвое подкрепление. На дороге, у съезда на санаторий разожгли огромный костер. Милиция, получившая хорошую прививку «народной любви» на Майдане, сопротивлялась, но вяленько. Строили баррикады, кто-то из местных на «Ниве» таранил милицейский кордон. Навести порядок удалось только после приезда Нацгвардии с броневиками. Дорогу разблокировали, местные пообещали «санаторий сжечь», но чуть позже.

К толпе, из окрестных деревень постоянно подтягивалось нетрезвое подкреплениеФото: REUTERS

Протесты против вернувшихся из Китая в Украине.Протесты против вернувшихся из Китая в Украине

Все это скотство транслировалось на весь мир, по всем доступным информационным каналам – от СNN до «России». Но, никаких разумных объяснений такому поведению я пока не услышал. Попробую объяснить сам.

Владимир Путин: Было четыре кандидатуры премьера. Но Мишустина никто не называл. Кроме меня

На дороге, у съезда на санаторий разожгли огромный костерФото: REUTERS

«Украинство», синтезированное в 19-веке, изначально строилось на обособлении от всего вокруг. Несчастные обитатели земель, зажатых между Западом и Северо-Востоком, по-иному не могли сформулировать свою идентичность. Отсюда, во время социально-политических обострений и выплескивалась звериная ненависть к близким чужакам-соседям: русским, полякам, евреям. И совершенно рабское поклонение чужакам далеким, вчера – немцам, сегодня – американцам. А в мирное время декларировалась любовь к вишневому садочку возле хаты, мол, за пределами этого мирка, настоящего украинца не должно ничего волновать или заслуживать внимания. В конце концов, «хатаскрайничество» превратилось в базовую черту менталитета. «Хатаскарайнику» бесполезно объяснять, что он живет в государстве, а государство обязано заботиться о своих гражданах и разделять с ними риски и беды. И это бремя ответственности ложится на всех граждан страны, а не только на депутатов в Киевской раде. Москали и коммунисты пытались привить самозарождающимся украинцам государственное мышление, но, как мы видим, не преуспели. Все осталось на уровне средневековья: хуторяне увидели группу прокаженных и вышли на околицу с вилами, чтобы не пустить больных в село.

Единственное, что есть хорошее в этой мерзкой истории: москали тут ни в чем не виноваты, первый раз за много лет. Но это – пока, помяните мои слова. «Хатаскрайники» не любят ответственности за свои художества. Поиск виноватых в своих бедах, вторая базовая особенность менталитета.

Xуторяне увидели группу прокаженных и вышли на околицу с виламиФото: REUTERS

Завтра, как все уляжется и начнется международный скандал с осмыслением, обязательно начнут искать «агентов Кремля - провокаторов», а если не найдут, то назначат.

Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

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