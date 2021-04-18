День на сборы и прощайте: Россия выгнала 20 чешских дипломатов

Власти России выгнали из страны 20 чешских дипломатов, дав им на сборы всего день. После этого сотрудникам посольства придётся попрощаться с Москвой.

Власти России приняли решение признать сразу 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "нежелательными персонами". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

18 апреля в ведомство был вызван чрезвычайный и полномочный посол Чехии Витезслав Пивонька. Ему объявили о том, что 20 сотрудников чешской дипмиссии должны покинуть территорию до конца 19 апреля.

Ранее Прага выслала 18 дипломатов. Она также утверждает, что "отравители" шпиона Сергея Скрипаля причастны к организации взрывов на территории Чехии. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых объявили в розыск.

Реакция России стала зеркальным ответом на демарш Праги. Не исключено, что посольство Чехии в Москве может прекратить свою работу из-за дефицита сотрудников.

Интересно и то, что действия Чехии в полном объёме поддержали Госдепартамент США и руководство НАТО.

Как считает депутат ГД Дмитрий Новиков, решение США ввести санкции против России позволило "разложить всё по полочкам". Дело в том, что никакой "перезагрузки" в двустороннем диалоге ждать не стоит.

Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, передаёт сайт 360tv.ru.