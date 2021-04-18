Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "о...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный челове...
Главная / Политика

День на сборы и прощайте: Россия выгнала 20 чешских дипломатов

18 апреля 2021, 22:25  •  10 • Политика
Власти России выгнали из страны 20 чешских дипломатов, дав им на сборы всего день. После этого сотрудникам посольства придётся попрощаться с Москвой.
Власти России приняли решение признать сразу 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "нежелательными персонами". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.
18 апреля в ведомство был вызван чрезвычайный и полномочный посол Чехии Витезслав Пивонька. Ему объявили о том, что 20 сотрудников чешской дипмиссии должны покинуть территорию до конца 19 апреля.
Ранее Прага выслала 18 дипломатов. Она также утверждает, что "отравители" шпиона Сергея Скрипаля причастны к организации взрывов на территории Чехии. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых объявили в розыск.
Реакция России стала зеркальным ответом на демарш Праги. Не исключено, что посольство Чехии в Москве может прекратить свою работу из-за дефицита сотрудников.
Интересно и то, что действия Чехии в полном объёме поддержали Госдепартамент США и руководство НАТО.
Как считает депутат ГД Дмитрий Новиков, решение США ввести санкции против России позволило "разложить всё по полочкам". Дело в том, что никакой "перезагрузки" в двустороннем диалоге ждать не стоит.
Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, передаёт сайт 360tv.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
18 апреля 2021, 15:05
США отказались от Украины, но Киев "плачет и продолжает есть кактус"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с гражданства Владимира Зеленского
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.