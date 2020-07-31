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День Крещения Руси, украинский церковный раскол, Петр Порошенко

31 июля 2020, 00:05  •  80 • Украина

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки традиционный крестный ход Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве был отменен. Также не состоялось шествие прихожан раскольнической Православной церкви Украины (по решению Константинопольского патриархата в январе 2019 г. ПЦУ отделилась от Русской Православной Церкви – Прим. ред.). Напомним, что в прошлом году участниками крестного хода УПЦ стали почти 300 тысяч человек; мероприятие, организованное представителями ПЦУ, собрало около 15 тысяч человек. На фоне отказа от привычного формата празднования памятной даты в этом году свои позиции укрепил интернет, выступивший площадкой для трансляции богослужений и заявлений видных церковных и политических деятелей.

Одним из первых, кто обратился к украинской интернет-аудитории, стал экс-президент Петр Порошенко, сравнивший создание ПЦУ с «необратимым достижением» Украины. Отметим, получение украинской церковью томоса, по мнению многих экспертов, стало одной из главных политических авантюр, которую провернула команда бывшего президента. Добавим, что месяц назад против Петра Порошенко возбудили уголовное дело «за создание Православной церкви Украины». Тем не менее, в поздравлении пятый президент Украины подчеркнул, что среди десятка инициированных против него уголовных преследований разбирательство о предоставлении томоса стало делом, которым он «гордится особенно».

Так или иначе, «поводы гордости», изучением которых сейчас занимается прокуратура, необходимо рассматривать с учетом той информации, что через несколько месяцев на Украине пройдут региональные выборы, а раскольники представляют собой весомую долю электората, на которую, вероятно, рассчитывает оппозиция во главе с экс-президентом. При этом реальных прогнозов, что поддержка будет получена, нет.

Возвращаясь к темам отмены крестных ходов и шествий, о решении не проводить в День Крещения Руси шествие ПЦУ в Киеве объявил не священнослужитель, а министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко из чего напрашивается вывод, что создаваемая как политический инструмент ПЦУ остается таковым. Разница заключается в том, что управление инструментом перешло от президента-кондитера к актеру-шоумену.

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