День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты

Поскольку праздничный день обернулся еще одним выходным, многие жители Незалежной решили поехать на море. Однако многие отдыхающие в итоге были вынуждены обращаться к врачам.

Выяснилось, что прибрежные территории Азовского моря на Украине кишат морскими блохами. Особенно достается от них тем, кто решил отдохнуть в Приморском Посаде и Кирилловке, передает Утро.ру.

Сначала начали жаловаться дети, купавшиеся в море. Ребятня заявляла, что в воде кусаются какие-то рыбы. Взрослые же ощущали не укусы, а чувство, будто к коже прилипают водоросли. Только на выходе из воды они замечали, что к ним присосались двуусые паразиты.

В итоге у многих детей, поскольку их кожа более нежная, началась аллергия. В некоторых случаях пациентам требуется даже прием гормонов.