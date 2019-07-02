Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хафтар довел Анкару: Турция готовится к удару по Ливии
Одесса зажгла. Тренинг по упоротости
«Нет централизованной стратегии»: как разведение сил в Станице Луганской может п...
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточ...
Главная / В мире

День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты

02 июля 2019, 02:39  •  63 • В мире
Украинцы, которые решили провести дополнительный выходной в честь Дня Конституции страны на пляже, убедились в неудачности этой идеи. Оказалось, прибрежные территории Азовского моря атакованы морскими паразитами, которые особенно опасны для детей.
Поскольку праздничный день обернулся еще одним выходным, многие жители Незалежной решили поехать на море. Однако многие отдыхающие в итоге были вынуждены обращаться к врачам.
Выяснилось, что прибрежные территории Азовского моря на Украине кишат морскими блохами. Особенно достается от них тем, кто решил отдохнуть в Приморском Посаде и Кирилловке, передает Утро.ру.
Сначала начали жаловаться дети, купавшиеся в море. Ребятня заявляла, что в воде кусаются какие-то рыбы. Взрослые же ощущали не укусы, а чувство, будто к коже прилипают водоросли. Только на выходе из воды они замечали, что к ним присосались двуусые паразиты.
В итоге у многих детей, поскольку их кожа более нежная, началась аллергия. В некоторых случаях пациентам требуется даже прием гормонов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 07:09
Израиль совершил воздушную атаку на окрестности Дамаска, есть жертвы – СМИ
01 июля 2019, 10:09
От сети малых кораблей до гиперзвука: как США намерены готовиться к военным конфликтам будущего
01 июля 2019, 20:09
"Посетители вряд ли расстроятся": Терезу Мэй убрали с глаз долой из знаменитого музея
01 июля 2019, 23:24
"Американцы, заворачиваемся в простыню и бежим… на кладбище": Баранец высмеял "брехню" об "Адмирале Горшкове"
01 июля 2019, 07:09
"Назло Путину": CNN призывает американских "любителей приключений" отправиться в Грузию
01 июля 2019, 03:39
«Играть роль единственной сверхдержавы»: убедит ли Вашингтон власти Кипра закрыть порты для кораблей ВМФ России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покинуть Украину по "безвизу" - СМИ
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
27 июня 2019, 12:09
"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.