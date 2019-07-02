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День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
02 июля 2019, 02:39 • 63 • В мире
Украинцы, которые решили провести дополнительный выходной в честь Дня Конституции страны на пляже, убедились в неудачности этой идеи. Оказалось, прибрежные территории Азовского моря атакованы морскими паразитами, которые особенно опасны для детей.
Поскольку праздничный день обернулся еще одним выходным, многие жители Незалежной решили поехать на море. Однако многие отдыхающие в итоге были вынуждены обращаться к врачам.
Выяснилось, что прибрежные территории Азовского моря на Украине кишат морскими блохами. Особенно достается от них тем, кто решил отдохнуть в Приморском Посаде и Кирилловке, передает Утро.ру.
Сначала начали жаловаться дети, купавшиеся в море. Ребятня заявляла, что в воде кусаются какие-то рыбы. Взрослые же ощущали не укусы, а чувство, будто к коже прилипают водоросли. Только на выходе из воды они замечали, что к ним присосались двуусые паразиты.
В итоге у многих детей, поскольку их кожа более нежная, началась аллергия. В некоторых случаях пациентам требуется даже прием гормонов.
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