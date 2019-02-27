День, когда русские Силы специальных операций изменили мир

Ровно пять лет назад в этот день вежливые профессионалы сменили ополчение и казаков Крыма на охране здания Верховного совета республики. Это стало событием, сделавшим мир другим…

Автор:

Покровский Александр

Вежливые профессионалы, даже автоматы носившие на груди с непривычной шикарной небрежностью, не говорили о своей принадлежности. Они вообще говорили мало. Но позиции занимали уверенно и продуманно, словно делали это каждый день. И тоже, казалось, даже небрежно. На виду. И только столь же профессиональный взгляд мог найти пулемётчика с прикрытием или гранатомётчика в том месте, куда поместил бы их военный профессионал. А снайпера найти не мог бы вовсе. Хорошего снайпера найти нельзя. Хотя они там были.

Очень вежливые люди – снайперы. Не любят мозолить глаза.

День ССО

В тот день, 27 февраля 2014 года, такие же вежливые люди в камуфляже «цифра», упругие и текучие, уверенные в себе, но одновременно всем своим видом запускающие холодок за воротник постороннему, стали на посты у всех важнейших стратегических и политических объектов Крыма, на важных трассах и перекрёстках. А также подкрепили посты казаков, ополченцев и «беркутовцев» на въездах со стороны Украины, где те практически каждый день противостояли наскокам нацистских боевиков и майдановских активистов. Между которыми, впрочем, особой разницы не замечалось. Да её и не было...

Фото: www.globallookpress.com

А год спустя, по совершенно случайному совпадению, президент России Владимир Путин назначил на этот же день профессиональный праздник Сил специальных операций (ССО) – структурного подразделения Вооружённых сил РФ…

Силы специальных операций часто приравнивают к легендарному спецназу. Это не совсем верно, хотя, конечно, задачи и методы их решения и у тех и у других весьма близки. В самом деле, по задумке военных – которая, кстати, разрабатываться начала ещё в 2013 году, – новое подразделение должно выполнять нехарактерные для традиционных войск операции. Например, противодиверсионные и противопартизанские действия. И одновременно – диверсионные и партизанские акции. А еще – подрывные и контртеррористические, разведывательные и контрразведывательные. А также – некие загадочные «другие». Поскольку деятельность ССО засекречена, то можно только гадать, что за этим кроется. Возможно, как раз стояние на посту и передача мальчикам рыжих котиков.

Ну а спецназ в этом смысле остаётся «силами специальных операций» отдельных ведомств. ГРУ, например, или ФСБ. Даже МЧС.

ССО в Сирии и в Крыму

Относительно хорошее – для подобного рода секретных подразделений – освещение получила деятельность ССО в Сирии. Здесь отмечалась работа армейских спецназовцев по выслеживанию и уничтожению главарей террористических группировок, по наведению и корректировке ударов авиации и артиллерии по объектам террористов, по уничтожению боевой техники противника. Иногда – такое тоже случалось – по удержанию трещаскавшейся обороны сирийской правительственной армии. Подчас русские воины гибли в боях. Царьград писал об этом.

Высокую оценку этому относительно молодому виду войск дал знающий о подлинных секретах и результатах его деятельности президент Путин: ССО «впитали легендарные традиции отечественного спецназа и богатейший опыт многих поколений, сразу проявив себя с самой лучшей стороны».

Фото: www.globallookpress.com

Что касается Крыма, то и там, в определённом смысле, русские «вежливые люди» стали точкой конденсации пересыщенного «раствора» всех тех патриотов Крыма, что встали на его защиту от новой фашистской напасти. Не секрет ведь, что силы сопротивления были весьма разнообразны и пестры. Это были и казаки, причём и крымские, и кубанские, которых позвали крымские братья. Это были и отставные военные и милиционеры, вышедшие защищать свои дома. Это были и просто люди с митингов, взявшие в руки самодельные щиты и палки, потому что не было у них оружия. Это были даже байкеры, которые, кстати, немалую работу проводили в разведывательном смысле. Кроме того, эти ополчения делились по местному признаку – почти в каждом городе появился свой отряд. А также – по, можно сказать, политической принадлежности: некоторые ополчения собирались вокруг политиков и политических организаций.

В общем, было кому бороться с нацистскими «поездами дружбы». Сложнее было с организацией.

Кроме того, патриотическим силам, кроме нацистов, противостояли ещё и отряды боевиков крымско-татарского «меджлиса» – незаконного политического формирования, откровенно кормившегося с ладони турок и Запада ради создания из Крыма полноценного исламистско-ваххабитского вилайета. И очень важно было не довести в связи с этим ситуацию на полуострове до кровавой каши.

Вот эту роль – превратить неконтролируемую ситуацию с грозящей цепной реакцией в ситуацию контролируемую, насилие исключающую, – и сыграли русские воины ССО, переброшенные в Крым 27 февраля. Кстати, переброшенные строго в рамках соглашений между Москвой и Киевом: ввод этих сил осуществлялся в пределах допустимой численности Черноморского флота и в интересах защиты тыла Черноморского флота. В этом смысле спецназ не столько сменял ополченцев в ключевых точках, сколько заменял их вольницу и энтузиазм своей строгой военной дисциплиной.

Фото: www.globallookpress.com

Символом этого опять-таки стал Верховный совет Крыма. За день до прихода «вежливых людей» здесь произошла стычка между митингующими крымчанами, требовавшими обеспечить свою безопасность от распоясавшихся в Киеве националистических сил, и как раз нацистами из «Правого сектора» и подготовленными боевиками крымско-татарского «меджлиса». Собственно, не стычка – меджлисовцы прямо на глазах струхнули, когда увидели вышедших на защиту митинга казаков. Но давка, которую спровоцировали нацисты из «Правого сектора», привела к гибели двух человек – мужчины, у которого отказало сердце, и женщины, придавленной толпой.

После этого казаки и ополченцы и заняли здание Верховного совета, чтобы не допустить повторения подобных событий, – на деле-то речь шла о том, какая из сторон обеспечит проход в здание своих депутатов, чтобы те провозгласили неприятие итогов государственного переворота в Киеве, а какая – этого прохода не допустит. Ибо заранее знает результаты депутатского голосования. Но понятно, что противостояние далее только нарастало бы, а потому даже защита здания казаками и ополчением не гарантировала от новых столкновений.

От этого гарантировало появление здесь молчаливых, но предельно вежливых людей из русских ССО. И уже утром 27 февраля свободно пропущенные в здание парламента депутаты Верховного совета Автономной Республики Крым заявили о непризнании власти путчистов над Украиной, отправили в отставку занявшее двойственную позицию правительство и назначили главой нового правительства Крыма Сергея Аксёнова, лидера партии «Русское единство».

Так и началась «Крымская», а за ней – и «Русская весна». И обеспечили такое развитие событий «вежливые люди».

Фото: www.globallookpress.com

Так что да, в некотором смысле деятели нынешнего режима в Киеве и его записные пропагандисты правы: было вмешательство русских войск в политические процессы в Крыму. И это действительно поменяло политическую реальность на полуострове, на Украине, да и, как мы сегодня видим, по всему миру. В той же Венесуэле ныне одна только угроза встретить в джунглях «вежливых людей» заставляет американцев быть очень острожными и предусмотрительными.

Но это всего лишь естественно. Ибо, конечно, защита людей от резни может рассматриваться как вмешательство в политику – ведь уцелевшие благодаря такой защите граждане затем и участвуют в политическом процессе. Причём в своих интересах и против интересов тех, кто собирался их резать. Это, повторимся, естественно.

Как естественно и то, что русский солдат всегда защищал людей от фашистов, террористов и прочей подобной нечисти. И всегда будет.