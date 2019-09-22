День, когда подлодки признали грозным оружием

Автор:

Латышев Сергей

Это был не первый успех этого, как говорили старорежимные адмиралы, «подлого» оружия. 17 февраля 1864 года приводившаяся в движение мышечной силой не полностью погружённая подлодка южан Hunley потопила в результате самоубийственной атаки шестовой миной шлюп северян USS Housatonic в ходе Гражданской войны в США. Однако из-за слабых технических характеристик и ненадёжности подводных лодок, имевшихся в мизерных количествах в ряде флотов в начале ХХ века, в том числе российском, их экипажи считали смертниками, а сами лодки – едва ли не бессмысленными игрушками, годящимися разве что для охраны портов и наблюдения за ближайшей береговой зоной. Хотя и в этом качестве они могли себя оправдать: японский флот после Цусимы оставил в покое Владивосток только потому, что на Тихом океане у России были подлодки, которых у японцев ещё не было, и они смело выходили в море для атаки спасавшихся от них бегством японских кораблей.

Прелюдия

Даже когда капитан-лейтенант Отто Херзинг 5 сентября 1914 года оказался со своей лодкой U-21 первым в мире, кто утопил торпедой боевой корабль – британский лёгкий крейсер Pathfinder, – англичане приписали его потерю, унесшую жизни 259 человек команды, подрыву на мине. Однако всё изменилось 22 сентября: за полтора часа работы U-9 капитан-лейтенанта Отто Веддигена Королевский флот лишился сразу трёх броненосных крейсеров - Aboukir, Hogue and Cressy и 1459 моряков. Погибших могло быть значительно больше – на 837 человек, если бы несколько гражданских судов не стали оперативно спасать тонувших с большим для себя риском. Эта катастрофа подорвала доверие к британскому правительству и репутацию Королевского военно-морского флота в то время, когда многие страны ещё раздумывали о том, какую сторону в войне им стоит поддерживать.

Первое боевое применение подлодки, погубившее и её, и взорванный ею военный корабль, состоялось 17 февраля 1864 года в ходе Гражданской войны в США. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Феноменальный успех немецкой подлодки привёл к переосмыслению британским Адмиралтейством казавшихся до 22 сентября незыблемыми правил войны на море. Столь быстрая гибель трёх крупных кораблей показала не только то, что подводная лодка стала грозным оружием, но что царившие на морях крейсера и линкоры – весьма уязвимы и сами нуждаются в защите.

Когда капитан-лейтенант Веддиген потопил почти через месяц свой четвёртый британский крейсер, его тонущих моряков другие военные корабли, пока рядом была субмарина, уже не спасали. Чтобы не стать мишенью. А на счету дожившей до конца войны U-21 оказались – в числе других жертв – ещё и два потопленных в начале 1915 года в Средиземном море британских линкора. Топить обычные тихоходные торговые суда было ещё легче, особенно когда они ходили не в конвое.

Новая эпоха

В общем, новая эпоха действительно наступила. Из-за действовавших на морских коммуникациях в Атлантике немецких подлодок, отправлявших на дно больше торговых судов, чем за это время можно было построить, «владычица морей» дважды в Первую мировую войну и дважды во Вторую мировую оказывалась на грани поражения. Первый лорд Адмиралтейства, а потом и британский премьер Уинстон Черчилль больше всего боялся именно этого. Маленьких стальных «рыбок», обходившихся при постройке в сотни раз дешевле, чем большинство их жертв, которые могли вызвать голод в стране, лишить сырья её промышленность и вынудить выйти из войны…

Ни в одном из тогдашних флотов адмиралы не верили 1 августа 1914 года в подводные лодки, которые лишь перед самой войной оказались способны действовать вдали от своих баз, с неплохими шансами не утонуть в море и вернуться.

Капитан-лейтенант Отто Веддиген, командир U-9, потопивший за час три британских броненосных крейсера, что изменило на море всё. Фото: Russian Look/Globallookpress

Первые два боевых похода десяти немецких подлодок против англичан подтвердили эти опасения. Они ломались, стреляли мимо, одну из них протаранил и потопил британский лёгкий крейсер, другая сама подорвалась на мине и затонула, породив у британцев ложное чувство уверенности. Его не поколебало даже списанное на мину потопление Pathfinder 5 сентября. Поэтому три жертвы капитан-лейтенанта Веддигена и его U-9, водоизмещение которой было всего около 500 тонн, а экипаж – 28 человек, спокойно шли 22 сентября строем фронта, не применяя противолодочный зигзаг и без охранения из эсминцев. Из-за плохой походы за день до этого те отправились на базу. «Крейсерский отряд С» шёл 10-узловым ходом прямо навстречу своей гибели.

Расправа

Выйти на позицию для пуска торпед в ни о чём не подозревавшего врага было не сложно. Первым получил торпеду с близкого расстояния в правый борт Aboukir, головной крейсер. Через 25 минут он затонул. Два других крейсера бросились спасать его команду, думая, что погибший корабль, скорее всего, подорвался на мине. В результате примерно через полчаса две немецкие торпеды с ещё более близкого расстояния угодили в левый борт Hogue, который затонул через десять минут.

Продолжавший благородно спасать своих товарищей третий крейсер – Cressy – был атакован чуть более чем через 20 минут: одна торпеда прошла мимо, другая попала в цель. Чтобы надёжно потопить корабль, Веддиген поразил его последней торпедой, оказавшейся роковой. Крейсер перевернулся, поплавал 15 минут верх дном и отправился на дно. После чего U-9 всплыла и быстро покинула район боя в надводном положении курсом на базу.

Британские моряки в какой-то момент осознали, что за ними охотится подводная лодка – стреляли по ней из орудий, пытались таранить, но всё безуспешно…

За это избиение Веддиген получил от кайзера Железные кресты сразу первого и второго класса. Весь остальной экипаж U-9 был награждён Железными крестами второго класса. Все они в одночасье стали национальными героями.

Видано ли такое: несколько десятков немецких моряков практически уничтожили британскую 7-ю эскадру крейсеров, от которой уцелели избежавшие встречи с U-9 два корабля. Несколько британских адмиралов были отстранены от командования, расплатившись за грехи Адмиралтейства и став жертвами войны новой эпохи. Веддиген, однако, недолго купался в славе – в марте 1915 года он погиб со своей новой подлодкой, которую протаранил тот самый знаменитый «Дредноут», первый в серии линкор, давший название целому классу кораблей.

А что же наши?

Русские подводники в целом – по ряду объективных и субъективных причин – не действовали столь же успешно, как немцы, но и они отличились в годы Первой мировой войны – на Чёрном море. Им удалось – вместе с надводными кораблями – нарушить турецкие каботажные перевозки, имевшие для турок и их союзников стратегическое значение из-за отсутствия нормальных дорог на черноморском побережье страны. Перебои и резкое сокращение поставок зерна и угля в Стамбул, невозможность переброски морем турецких войск на театр военных действий имели большое политическое и военное значение. Османский флот, и особенно влившиеся в его состав немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау», были вынуждены по этой причине во многом свернуть свою деятельность.

Русские подлодки на Чёрном море в Первую мировую войну также добились стратегических успехов. Фото: Russian Look/Globallookpress

Командир подводной лодки «Тюлень» капитан 1-го ранга Михаил Китицын одержал 36 побед – топил артиллерией и торпедами вражеские суда, захватывал их в плен и приводил на базу. Он вступал в артиллерийские поединки и с более сильно вооружённым противником.

За Первую мировую войну Россия потеряла на Чёрном море всего одну подводную лодку – «Морж», потопленную бомбой с аэроплана в районе Босфора. И тут стратегическая задача была решена минимальными средствами, с помощью оружия, которое за несколько лет до этого никто не принимал всерьёз и которое считалось более опасным для самих подводников, чем для тех, против кого они должны были действовать.