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День, когда мир перестал быть прежним: Президент России 12 лет назад раскусил "игру" Запада

15 февраля 2019, 20:09  •  138 • Политика
С момента произнесения знаменитой Мюнхенской речи президента России Владимира Путина прошло 12 лет. Слабости России, на которые указывали западные журналисты после мощного выступления Путина за эти годы были нивелированы. Уже тогда российский лидер знал наперед, "раскусил", что станет продолжением "игры" Запада. Сегодня роль Москвы в мире понятна и признана всеми, и путь к этому признанию был начат 12 лет назад Мюнхенской речью, после которой мир перестал быть прежним, констатируют в России.
Мюнхенская речь Владимира Путина, вызвавшая фурор в западной прессе 12 лет назад, оказалась пророческой. В своем выступлении российский лидер отмечал, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема. Она в принципе невозможна, указывал он.
"Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации", - подчеркивал президент России.
Как напоминает РИА ФАН, официальные представители разных стран "коллективного Запада" высказали свои сожаления относительно рецидива фантомного "имперского синдрома" у главы российского государства.
Некоторые западные журналисты со злорадством указывали на слабости России и на недопустимость произнесения таких речей. Однако, поставив под сомнение принцип "непогрешимости Америки", Путин показал, что Россия — больше не объект и даже не субъект, а проект политического действия.
Своим мощным выступлением с немецкой трибуны он фактически предлагал Западу - США и их союзникам - разойтись по-хорошему, "без драки". Призыв был не понят. До текущего момента.
За эти годы Россия выросла не только в военной мощи, но и в экономической. По итогам 2018 года номинальный ВВП России превысил 1,65 трлн долл., и наша страна делит 10—11 места с Канадой. И все это происходило не в тепличных условиях дружбы с сильными мира сего, а, нередко, в условиях конфронтации.
Примечательно, сто 12 лет спустя, несмотря на американский пафос о самой сильной армии мира, в Пентагоне сомневаются, что сумеют противостоять ВС РФ в случае реального военного конфликта.
Сегодня роль Москвы в мире понятна и признана всеми — это роль единственной силы, способной защитить от американской агрессии практически в любой точке современного мира.
Путь к этому признанию был начат 12 лет назад Мюнхенской речью Владимира Путина, после которой мир перестал быть прежним, резюмирует РИА ФАН.

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