День, когда чуть не началась третья мировая война

Автор:

Гасанов Камран

Марш-бросок на Приштину стал запоздалой военной реакцией России на агрессию США против Югославии. В марте-июне 1999 года натовские войска вели бомбардировки военных и гражданских объектов, рассчитывая помочь косовским сепаратистам выйти из-под контроля Белграда. Однако бомбовых ударов оказалось недостаточно. Чтобы довести дело до конца, требовалось присутствие пехоты.

Вторжение сухопутных сил НАТО наметили на 12 июня. В этот день американские и британские военные должны были со стороны Македонии проникнуть в Косово и Метохию и захватить важнейший стратегический объект – аэропорт Приштины Слатина.

18 спецназовцев и Евкуров

В России планы США восприняли как плевок в лицо и отказ считаться с российскими интересами на Балканах. Тогда в Москве приняли решение сорвать натовскую операцию, отправив в Приштину группу из 200 солдат.

Подготовку доверили майору Юнус-Беку Евкурову, состоявшему на тот момент в международном миротворческом контингенте в Боснии и Герцеговине. Евкуров вместе с 18 бойцами спецназа должны был тайно проникнуть в Косово и установить контроль над аэропортом Слатина, пока к ним не подоспеют основные силы. Группа нынешнего главы Ингушетии, действуя под различными легендами и втайне от сербов и албанцев, выполнила задачу к концу мая. Подробности этой миссии до сих пор засекречены.

Приштина. Жители осматривают разрушительные последствия воздушного налета НАТО. Фото: AP/ТАСС

Колонна двухсот

Следующим этапом была переброска передовой колонны из 206 солдат и офицеров на БТР, автомашинах «Урал» и УАЗ. Отряд выдвинулся из Боснии в ночь с 11 на 12 июня. Ехали без остановки, и не зря. Преодолев 600 км за 7,5 часов, российские вэдэвэшники первыми добрались до Приштины и её аэропорта.

В ходе операции из центра были предприняты попытки остановить движение колонн. Отдельные чиновники и военные, включая спецпредставителя президента Бориса Ельцина по Югославии Виктора Черномырдина, опасались военного столкновения с США и их союзниками. Так, начальник Генштаба Анатолий Квашнин приказал генерал-лейтенанту Виктору Заварзину развернуть армию в Боснию. Когда Заварзин сообщил об этом начальнику ГУ МВС Минобороны России Леониду Ивашову, тот напомнил, что приказ о наступлении отдан лично президентом. «Следовательно, никаких разворотов и остановок – только вперёд».

Впервые после 1945 года…

В Сербии русских военных встречали так, как никогда ещё не встречали с 1945 года. Под колеса БТР бросали цветы, солдатам жали руки, а один старик даже вышел к колонне с цветами и сербской водкой – ракией. Из-за толпы сербов, приветствовавших российских спецназовцев, движение колонны замедлилось, чтобы ненароком не задавить прохожих.

Но главный «сюрприз» поджидал впереди. Хотя отряду удалось опередить натовцев, российские силы по численности не шли ни в какое сравнение с всё прибывающими полчищами из США и Британии. Уже спустя четыре часа в небе показался первый самолёт-беспилотник, а за ним подошла первая колонна сил НАТО. С одной стороны к аэропорту приближались британские джипы, с другой – танки. Когда они остановились у российских блокпостов, к аэродрому подлетели натовские вертолёты. Однако приземлиться им не удавалось – как только они пытались это сделать, путь им преграждали российские БТР.

В шаге от третьей мировой войны

В какой-то момент командующий силами НАТО на Балканах генерал Майкл Джексон вышел вперёд танковой группы и, стоя спиной к русским блокпостам, начал зазывать своих в сторону аэропорта. Тогда российские спецназовцы взяли британские танки на прицел и приготовились открыть огонь из гранатомётов.

Фото: Jiri Flogel / Shutterstock.com

По словам командира второго миротворческого батальона Сергея Павлова, группа из 200 человек была готова к ведению боевых действий с НАТО.

Был приказ занять и удерживать. И два раза говорить ничего не надо. Выполняли боевую задачу. Было бы противодействие – безоговорочно применили бы оружие,

– рассказывал он в интервью ТВЦ.

Английский генерал ослушался американского

Командующий силами НАТО в Европе четырёхзвёздный американский генерал Уэсли Кларк поставил трёхзвёздному британскому генералу Джексону задачу силой захватить Слатину и, если нужно, «уничтожить» противника. Но британец приказу не подчинился, сказав, что «не позволит своим солдатам развязать третью мировую войну».

Отказ англичан открывать огонь на поражение предотвратил развязывание регионального российско-натовского конфликта с потенциалом перерасти в глобальный. Когда напряжённость пошла на спад, появилась другая проблема – отсутствие провизии. Из Боснии российские солдаты выехали с сухим пайком на три дня. А подкрепление из Тулы всё ещё не добралось, потому что Болгария и Венгрия закрыли воздушный коридор для России.

«Натовцы кормили русских»

Однако к прибытию подмоги враждующие стороны уже сдружились, и было дано разрешение допустить на территорию аэропорта малочисленную делегацию во главе с «генералом-фрондёром» Майклом Джексоном.

«Всё кончилось тем, что натовские силы кормили русских, у которых было плохо с провиантом, в аэропорту Приштины», – вспоминала госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Впоследствии после политических переговоров между НАТО и Россией в Хельсинки стороны договорились разместить российский миротворческий контингент в Косово на зонах под контролем США, Франции и Германии. Своего сектора у России не было из-за страха раздела Косово. Аэропорт Приштины всё ещё контролировали русские, но разрешалось через него перебрасывать силы и грузы НАТО.

Историческое значение

Если говорить о значении тех событий, то здесь нужно указать на два момента. Марш-бросок российских военных, совершённый в кратчайшие сроки, доказал храбрость и стойкость русского воина, готового ради защиты братского сербского народа идти на большие риски.

В политическом смысле «бросок на Приштину» показал, что Россия не отодвинута от балканского урегулирования и не будет «плестись в хвосте» у США, считает исполнительный директор Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Леонид Решетников.

На Западе поняли, что не нужно воспринимать Россию только как страну, которой руководит Ельцин и которая готова безропотно следовать западным курсом. Да, потом отступили, по воле Кремля, но стало ясно, что в России есть силы, которые могут выступить против агрессивной политики Запада,

– сказал Решетников в интервью Царьграду.

Операция способствовала также подъёму духа у наших военных и стала «предтечей 8 августа 2008 года», когда Москва уже без раздумий приняла решение защитить Южную Осетию, добавил Решетников.

«Это была первая победа новой России», – отмечал генерал Ивашов в интервью ТВЦ.

Как тактический ход марш-бросок 12 июня – пример успешно выполненной операции и демонстрация силы русского оружия и русского духа. Но если смотреть на него с точки зрения стратегической перспективы, то результаты весьма неоднозначны.

Кто кого предал?

Участник броска на Приштину Юнус-Бек Евкуров считает, что тогдашнему руководству России «не хватило сегодняшней твердости», чтобы закрепить военный успех политическим.

«Не хватило политической воли, чтобы довести до логического конца. Военную составляющую выполнили, в политической – опозорились», – поделился он своим мнением с RT.

Евкуров объяснил, что цель состояла не в том, чтобы взять 200 человек и просто захватить аэропорт Приштины: «[У операции] было бы историческое значение, если бы сохранились границы Сербии». Американцы «перехитрили» нас. Они разбавили военные силы миротворческими, а потом под видом полицейских сил по защите местного населения взяли под контроль Косово и в 2008 году провозгласили его независимость.

Фото: С.Величкин / ТАСС

Сербский доброволец Деян Берич считает виноватой не российскую, а сербскую сторону.

«Если русские военные приехали в аэропорт, они были согласны воевать до конца и даже погибнуть. Сербская армия контролировала тогда Косово. Надо было просто удержать территорию. Но Милошевич подписал предательское Кумановское соглашение (9 июня 1999 года. – Прим. Царьград), по которому наша армия должна была выйти из Косово», – сказал Берич.

Наблюдая за событиями в сегодняшней Сербии, понимаешь, что в его словах есть правда. Нынешний президент страны Александр Вучич медленно, но верно ведёт страну в Евросоюз и недавно даже намекнул на возможное признание независимости Косово ради этой цели. Может ли Россия помочь Сербии, если ей не помогает собственный лидер?

О том, кто кого предал, эксперты двух стран будут спорить ещё не одно десятилетие. Однако у этой приштинской истории есть один бесспорный герой – российский солдат, который, не зная направления марш-броска, за семь с половиной часов преодолевал расстояние в 600 километров.

«Это история о силе духа, о мужестве, о братстве» – такую оценку дала Равшана Куркова – актриса фильма «Балканский рубеж», посвящённого тем событиям.

Кассовые сборы этого фильма составили почти 5 млн долларов при бюджете в 3,5 млн. Талантливо снятая картина, раскрывающая героизм русских военных, завоевала внимание зрителя. И это доказывает, что российское общество всё ещё не смирилось с потерей исторически значимого для православного человека Косово и хранит добрую память о своих воинах, готовых умереть ради защиты братского сербского народа.