День единения с Гитлером предлагают праздновать украинские депутаты

Депутаты Верховной рады Украины от целого ряда фракций и депутатских групп, в числе которых партия президента «Слуга народа», а также «Батькивщина», «Голос», «За будущее», «Свобода», «Доверие» и др., внесли в парламент проект постановления, в котором предлагают сделать день 80-летия подписания ОУНовцами «Акта восстановления украинского государства» праздничным днем.Речь в данном случае идет о серьезном предложении, которое имеет все шансы быть рассмотрено и принято. Об этом свидетельствует внушительный список инициаторов от практически всех существующих сегодня украинских политических сил. Тем больше вопросов вызывает данный проект, главный из которых – точно ли все подписавшиеся в курсе, что именно предлагают праздновать?Так называемый «Акт восстановления Украинского государства» был подписан заместителем Степана Бандеры Ярославом Стецько 30 июня 1941 года. В этот день гитлеровские войска заняли Львов. Этот же день знаменует начало трагически известного Львовского еврейского погрома, продолжавшегося с 30 июня по 2 июля 1941 года. По разным подсчетам на улицах города было убито около четырех тысяч человек. Как минимум, празднование чего бы то ни было в такую дату противоречит любым общепринятым нормам морали.Впрочем, те, кто подписывал «документ», не скрывали своего отношения к евреям. Сам Стецько писал, что немцам есть чему поучиться у украинцев в решении «еврейского вопроса».А что же представляет из себя сам документ, подписанный националистами, как относились к нему современники, немцы и украинцы?Акт гласит, что в день прихода Гитлера «на западных землях Украины» создается украинская власть. В будущем она должна подчиняться немецкому оккупационному правительству в Киеве. То есть бандеровцы признавали право Гитлера распоряжаться и управлять своей землей и своим народом. За это «Украинское государство» будет «тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе». Стецько от имени своего народа также обязался воевать «за новый порядок» вместе «с союзной немецкой армией».Собственно, здесь можно было бы поставить точку. Однако украинским политикам, задумавшим праздновать день «единения с Гитлером», не мешало бы напомнить, что сам Гитлер отнюдь не собирался разделять власть на оккупированных территориях с кем бы то ни было. К примеру, в тот же день, что был подписан «Акт восстановления Украинского государства», его наместник капитан Кох во Львове заявил, что право отдавать какие бы то ни было приказы здесь имеет только вермахт. То есть все измышления националистов о «Великой Украине» и мечты союзе с Гитлером – не более, чем фантазии. Не понятно только, почему за эти фантазии сегодня так держатся современные украинские лидеры?