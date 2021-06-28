День чиновника: Прямая линия с Путиным стала кошмаром • 310 • Политика 30 июня в полдень начнётся Прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой президент лично будет отвечать на вопросы жителей страны. «Первый Русский» рассказывает, как можно добиться внимания главы государства, а заодно – вспоминает самые интересные случаи с предыдущих прямых линий, а главное – чем они обернулись в итоге. Меньше чем через неделю губернаторов, мэров и прочих «ответственных лиц» ждёт один из двух самых тревожных дней в году: Прямая линия с Владимиром Путиным (второй – это Большая пресс-конференция президента). И, учитывая, что она станет «юбилейной», двадцатой по счёту, есть все основания полагать, что не обойдётся без сюрпризов. Губернаторы не знают до последнего, будет ли площадка в их регионе В каких регионах и где именно будут устроены площадки, власти не местах не знают до последнего. Как и то, какие вопросы (жалобы, просьбы, предложения) прозвучат. Это определяет администрация президента. Обычно за день до события в отобранный город (не обязательно это должен быть областной, краевой или республиканский центр) прибывает десант в виде съёмочной группы журналистов одного из двух телеканалов – Первого или «Россия 1», а коллеги из регионального корпункта, как правило, помогают. Репетиций не делается. Просто выбирается площадка, где будут проходить съёмки, куда к определённому моменту привозят участников. Да, бывает и так, что локация назначается на каком-то предприятии, тогда, в принципе, информация о том, что именно оттуда сделают «включение», конечно, дойдёт до властей, но – какая конкретно тема прозвучит, всё равно предугадать сложно. Другой момент – Путин и сам, лично, выбирает вопросы из списка, который ему подают в отдельной папке. Да – все они рассортированы по темам: ЖКХ, здравоохранение, дороги и так далее. Кроме того, будут включать колл-центр, а это – уже просто лотерея. Оттуда, к слову, зачастую и звучат наиболее проблемные и острые для местных чиновников темы. Как задать вопрос Путину: пишите президенту по-русски Сразу отметим: дозвониться и пообщаться лично с главой государства – задача не из простых. Для понимания – обычно на Прямых линиях к нему поступает свыше двух миллионов обращений. Однако каждое – рассматривают, все они фиксируются и принимаются в работу. Те, что будут включены в эфир, отбираются по резонансности, общественной значимости. И – да, ещё раз отметим: даже если его не включили в число тех, что покажут по ТВ с региональных «точек», Путин сам может «выдернуть» то или иное обращение из кипы, которая обычно лежит перед ним на столе. Значительную часть, к слову, он просматривает ещё в преддверии своей прямой линии. А по итогам её готовится перечень поручений главам регионов и прочим чиновникам. Итак, задать вопрос можно несколькими способами. Во-первых, с помощью специального мобильного приложения «Москва – Путину» (его надо скачать на смартфон), оно позволяет выйти на связь со студией в видеорежиме. Во-вторых, через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения (исключительно на русском и не более 70 знаков) на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. В-третьих, есть вариант записать хоть текстовое, хоть видеосообщение через ВКонтакте (vk.com/moskvaputinu) и Одноклассники (ok.ru/moskvaputinu). В-третьих – собственно, сам звонок в Единый центр обработки сообщений: по России – на номер 8–800–200–40–40, из-за рубежа - +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Цифры и факты Прямых линий Нынешняя Прямая линия будет 20-й по счёту. Первая состоялась в декабре 2001-го, тогда Путину поступило 400 тысяч обращений.

Прямая линия не проводилась за все годы пребывания Владимира Путина у власти не проводилась всего трижды: в 2004-м, 2012-м и в 2020-м годах. Вместо первых двух он дал большие пресс-конференции, а в прошлом году было решено не проводить линию по причине коронавируса, при этом в декабре также состоялась пресс-конференция, где звучали вопросы от граждан.

Самой продолжительным по времени оказалось общение президента с народом в 2013-м – 4 часа 47 минут.

Рекорд по вопросам был зафиксирован в 2015-м – 3,25 млн.

В позапрошлом году Прямая линия длилась 4 часа 8 минут, в течение которых он успел ответить на 81 вопрос, почти треть из которых касались социальной темы, двенадцать носили личный характер. Несколько обращений, кстати, глава государства зачитал лично. Из регионов на связь с большой студией вышли двенадцать регионов, было показано также восемь видеообращений.

Ещё один нюанс: губернаторы и министры обязаны сидеть и ждать вызова в любой момент. В 2019-м, например, Путин вызывал «на ковёр» в прямом эфире четырёх глав регионов. Самые яркие моменты Прямых линий с 2001 по 2019 годы 2001 год Участница Великой Отечественной войны Антонина Ржанова, которая в 1942 служила в Элисте и передавала в Сталинград информацию о вражеской авиации, пожаловалась на мизерную пенсию – в тысячу рублей. Президент пообещал решить вопрос. И точно: пенсию увеличили до 1700 рублей, а на следующий год ей вручили медаль «За оборону Сталинграда». А пятиклассник из города Усть-Кута Иркутской области рассказал о том, что его школа не отапливается, поэтому там отменили занятия и вообще – всех учеников могут оставить на второй год. Путин сказал: Губернатор нас слышит и сделает все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить жизнедеятельность учебных учреждений… На другой день вице-губернатор Иркутской области отчитался, что школу №4 в Усть-Куте, где вышла из строя система отопления, восстановят за пару недель – к новой четверти. А мэр города Евгений Корнейко ушёл в отставку. 2002 год Прапорщик 201-й дивизии, Герой России Олег Козлов, получивший Золотую Звезду в 1994-м за мужество, проявленное в боевых действиях на таджико-афганской границе, рассказал, что ни он, ни его семья не имеют российского гражданства. Путин удивился. И заверил, что проблема решится в течение недели. И в указанный самим же срок подписал Указ о предоставлении гражданства и Козлову, его супруге Светлане, и дочкам Владе и Анастасии. А 11-летняя Наташа Бугаева из Биробиджана поделилась своим горем: в ее городе установили не живую, а искусственную елку. Президент предложил губернатора Еврейской АО Николаю Волкову сделать подарок людям. Уже на следующий день огромную ель доставили на площадь - вертолётом. 2003 год Жительница хутора Дегтярёвский Ставропольского края Людмила Караченцева пожаловалась, что в населённом пункте нет водопровода. Путин пообещал разобраться. Но... спустя три года оказалось, что его наказ исполнен не был: это выяснилось уже на Прямой линии-2005. Вот тогда президент разозлился – пригрозил тогдашнему губернатору Ставрополья, что если водовод не сделают, тому не видать внесения его кандидатуры на новый срок. Оцените: назавтра в хутор прибыла спецтехника. И вода появилась. Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать" 2005 год Пенсионерка из Саратовской области Евгения Землянухина сообщила, что за землю под кооперативной пятиэтажкой, где она проживает четыре десятилетия, местные бюрократы требуют денег – мол, таковы нормы нового Земельного Кодекса. Путин назвал это «произволом чиновников». В итоге все деньги, что были отданы жильцами за приобретение земли, им вернули - полностью. А студентка из Воркуты Марина попросила сохранить единственный в её городе бесплатный вуз - филиал Санкт-Петербургского горного института, которые хотели закрыть из-за недостатка финансирования. Глава государства пообщался с ректором – и главой Коми. И искомые 10 млн рублей нашлись, филиал не закрыли. 2007 год Дочь ветерана Фёдора Фёдорова из Оренбургской области рассказала, что её отец был участником Парада Победы 1945 года, но с тех пор его ни разу не приглашали на парад в Москву. Путину пришлось извиниться за такую несправедливость, а местный военком (при том, что имя и фамилия фронтовика не прозвучали в эфире!) очень быстро отыскал ветерана. И 9 мая 2008 года Фёдоров приехал на Красную площадь. 2008 год Девятилетняя Даша Варфоломеева из села Тугнуй в Бурятии попросила: Дядя Володя! Скоро Новый год. Живём на бабушкину пенсию, работы в деревне нет. Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья. Я хочу у вас попросить платье, как у Золушки. Станьте добрым волшебником. Президент лично пригласил Дашу в Москву, где её сводили на Кремлёвскую ёлку, в Большой театр и на каток, плюс позвал на чай вместе с мамой и сестрой в свою резиденцию. 2009 год Девятиклассница Таня Копнинская из деревни Стародубка Омской области пожаловалась, что в её школе всего три компьютера, и попросила Путина помочь. Он согласился. И 16 января 2010-го в учебное заведение доставили полутора десятков ноутбуков плюс три интерактивных доски. 2010 год Врач-кардиолог Иван Хренов из Иванова сообщил о ситуации в региональной клинической больнице – о том, что когда Путин туда приезжал, ему устроили показуху: завезли из других медучреждений оборудование, а после отъезда – увезли. Да ещё и обманули, добавил Хренов, назвав ему завышенные зарплаты медработников. Местные чиновники опровергали, ругались с Хреновым, но – взялись-таки за реальное обновление оборудования, даже ввели электронную очередь. Кроме того, в местном здравоохранении прошли проверки, по итогам которых уволили ряд руководителей медучреждений. 2013 год Многодетная семья Кузьменко из Приморья (пятнадцать детей, включая двенадцать приёмных) попросила помочь со строительством детской площадки во дворе их дома. Как вы догадываетесь, площадку построили за неделю. А потом ещё и подарили микроавтобус Volkswagen от губернатора. Тогда же жительница пос. Береговое (в Омске) Алевтина Рапацевич пожаловалась, что не может попасть на приём к мэру, а прокуратура на ее обращения не реагирует. Личную встречу назначили, можно сказать, не дожидаясь ответа президента. И прокуратура отреагировала, наконец: внесла градоначальнику представление. Заодно было возбуждено уголовное дело в отношении руководства управляющей компании в Омске, которых, собственно, и хотела заставить вести себя по-человечески Рапацевич. Салливан назвал дату ограничения работы посольства США в России 2014 год Жители села Бельго Хабаровского края пожаловались на отсутствие дороги и газоснабжения. Путин дал поручение правительству. За день, правда, там не управились, но вскоре и дорога появилась, и деньги на газификацию отыскались. 2015 год Ветеран Великой Отечественной войны Василий Ерохин из закрытого города во Владимирской области попросил президента помочь в получении государственного сертификата на приобретение постоянного жилья. К Дню Победы Василию Ерохину жилищный сертификат торжественно вручили. А жительница станицы Воронежской Краснодарского края пожаловалась, что в местных аптеках е выдают жизненно необходимых лекарств её сыну, больному острым лимфобластным лейкозом. Вот здесь реакция президента была жёсткой: "это практически криминальный характер", заметил он, если населению не поступают льготные лекарства. Моментом в станицу помчалась спецкомиссия кубанского Минздрава, виновных нашли, наказали, а семья получила препараты. 2016 год Школьник-вундеркинд Илья Раевский рассказал Владимиру Путину, что он в восемь лет уже учится в пятом классе, химию так и вовсе изучает за восьмой класс. Но почему-то ему отказывают в поездках в лагеря «Сириус» и «Артек» - мол, маловат ещё. Вскоре талантливого парня перенесли из резервного списка, где он числился до тех пор, в основной. 2017 год Больная раком Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области обратила внимание главы государства на провалы реформы здравоохранения, из-за которых в ЦРБ сократили врачей, а у тех, кто остался, не было оборудования, способного вовремя диагностировать у неё опасное заболевание. Я прошу не за себя, я прошу за город, - сказала девушка. Путин пообещал помочь и разобраться с ситуацией. Старикову вскоре перевезли в московскую клинику, ей занимались лучшие врачи, и она даже пошла на поправку, но спусти девушку не получилось – слишком запущенной оказалась болезнь, 21 мая 2018-го она скончалась. Зато в Апатитах открыли новый диализный центр, стоматологию, рентген, дневной стационар. Плюс выделили деньги на модернизацию мурманского онкодиспансера. В том же году прозвучал вопрос Валентины Саковской из села Краснокумского Ставропольского края, которая сообщила, что из-за наводнения её дом лопнул, но чтобы получить выплаты чиновники требуют собирать справки – причём, за деньги, по 15 тысяч. Путин удивился – вроде как, и деньги из госбюджета перечислили Ставропольскому краю, и ни о каких платных справках речи быть не может. Надеюсь, губернатор уже сегодня будет у вас, - заключил он. Тут же выяснилось, что местные чинуши заблуждались, справки стали выдавать бесплатно и без проволочек, а материальную помощь и жилищные сертификаты очень скоро поступили людям. 2018 год В Ростовской области беженцы с Донбасса, которые потоком хлынули в нашу страну, начиная с 2014 года, когда Киев развязал войну против мирных жителей, пожаловались главе государства, что не могут никак получить гражданство России. Чтобы законно находиться на территории Ростовской области, нам нужно через каждые 90 суток уезжать, ставить отметку и приезжать вновь. А как это сделать с больным ребенком? И справки дорого стоят. Но мы хотим быть полезными здесь. Мы вас просим, Владимир Владимирович, упростите процедуру получения гражданства России для жителей Донбасса, - сказали люди. Путин ответил, что ему даже неловко слушать о таких проблемах. И пообещал решить вопрос, который был проблемой последние 3,5 года. В тот же день с ними связались всевозможные службы и ведомства, назавтра – встретился губернатор Ростовской области Василий Голубев. А через некоторое время Госдума приняла закон об упрощённом получении гражданства. И сегодня свыше полумиллиона жителей ДНР и ЛНР имеют паспорта России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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