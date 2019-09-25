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День борьбы с тоталитаризмом и авторитаризмом. Или с Россией?

25 сентября 2019, 19:54  •  11 • Аналитика
Европарламент возложил вину за развязывание Второй мировой войны на СССР и лично на Сталина в той же степени, что и на Гитлера в своей резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы». ЕП как бы записал это в своей памяти, отождествив Гитлера и Сталина по факту германо-советского договора 1939 года, пакта Молотова — Риббентропа, и осудил его, и уравнял фашистскую Германию и СССР. И забыл о пособничестве Запада Гитлеру в развязывании Второй мировой войны.




Правду нужно говорить до конца


Что ж, европейскую «правду» нужно говорить до конца, нужно вспомнить Мюнхенскую конференцию 1938 года Гитлера с Муссолини и Чемберлена с Даладье и возложить на них такую же вину, и отождествить с Гитлером. С неменьшим основанием можно считать причиной Второй мировой пакт Гитлера — Муссолини — Чемберлена — Даладье, поскольку он был раньше 1939 года и привёл к захвату Гитлером Чехословакии с согласия своих евродемократических союзников Великобритании и Франции.


ЕП объявил также 25 мая днём борьбы с тоталитаризмом и авторитаризмом, то есть с Россией, которую объявляет и сегодня авторитарной. Напрашивается естественный ответ: объявить 30 сентября, день подписания Мюнхенского соглашения Гитлером, Муссолини, Чемберленом и Даладье, днём борьбы с европейским фашизмом и его демократическими пособниками, с его сегодняшними оправдателями и отбеливателями.

ЕП почтил также память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов. Для повышения устойчивости европейской и западной демократии. Мы должны почтить память жертв европейской и американской демократии в Югославии, на Ближнем Востоке, во Вьетнаме, в Латинской Америке от гуманитарных бомбардировок и проамериканских госпереворотов, и на Украине от наци-патриотических бандеровских «эскадронов смерти» и СБУ.

Идеологическая война


Это идеологическая война, нужно называть вещи своими именами, Европарламент официально открыл исторический фронт этой войны с Россией. При этом со свойственным ему цинизмом ЕП изображает европейскую демократию «жертвой» информационной войны России, которая угрожает уж тем, что «пытается обелить сталинизм». Россию осуждает за «обеление», а вот Европу только призывает запретить неонацистские и неофашистские группировки, которых в России, заметим, вообще нет.

Напрашивается естественный ответ: осудить Европу и лично Европарламент за создание условий для деятельности неонацистских групп на подконтрольной им территории, и признать это угрозой России, требующей принятия соответствующих мер, наверное, санкций. Осудить европейскую демократию за поддержку и оправдание неофашистского бандеровского режима на Украине и считать это шагом к подготовке новой мировой войны.

Нужно констатировать, что Европарламент своей резолюцией совершил идеологическое и историческое нападение на Россию. А на войне как на войне: придётся и дальше вести политическую войну с Европарламентом, как бы это ни было мучительно больно нашим либералам.

Пока наш МИД на запасном пути


Почему мы не говорим ничего подобного или почти не говорим в публичном поле? Что Чемберлен и Даладье – пособники Гитлера в подготовке и начале Второй мировой войны? Наш МИД не может сказать об этом по своему статусу, наше имперское прошлое как бы не позволяет таких невежливых пассажей, но вот мы-то, свободные блогеры, можем об этом говорить в рамках свободы слова. Поможем же нашему МИД! И потребуем от Европы незамедлительно осудить Чемберлена и Даладье и признать, что они были пособниками Гитлера в развязывании войны.

Напомним Европе, что Сталин в 1938 году предлагал Чемберлену и Даладье воевать против Гитлера за Чехословакию, но они отказались и сдали Чехословакию Гитлеру. Чемберлен прилетел с Мюнхенской конференции и объявил в Лондоне: «Я привёз мир!». Он солгал, он привёз Мюнхенский сговор с Гитлером, и пора нам поднять этот вопрос во всём его историческом масштабе.

Исторические улики коллаборационизма Запада


Именно Лондон, Париж и Вашингтон помогли Гитлеру финансами и снятием ограничений Первой мировой войны стать на военные ноги, это исторический факт. Первым серьёзным трофеем Гитлера, совместно с Польшей, стала Чехословакия с её тяжёлой военной промышленностью, и он добыл её дипломатическим путём на Мюнхенской конференции у Чемберлена и Даладье. Они просто отдали Гитлеру военно-промышленный потенциал Чехословакии, в то время как Сталин предлагал воевать против Гитлера.

Раздел Чехословакии и начало оккупации её по частям 1 октября 1938 года фашистской Германией и пилсудской Польшей можно с полным основанием считать началом Второй мировой войны. Нападение же Гитлера на своего сообщника Польшу 1 сентября 1939 года — считать её продолжением: подельники не поделили награбленное. Война началась в день ввода гитлеровских войск в Чехословакию, поскольку в результате этого с карты исчезло это центральноевропейское государство, до Польши, но при участии Польши и с благословения Британии и Франции. Чехословакия не сопротивлялась? Да, ведь Праге отказали даже в лживых гарантиях и Париж, и Лондон, выступившие де-факто союзниками Гитлера. Впрочем, один почти часовой бой в марте 1939 года в Чехии с вторгшимися фашистами был, так что и формальный повод имеется.


В условиях полного захвата Гитлером Чехословакии 15 марта 1939 года и окончательного провала Лондоном и Парижем идеи Сталина о создании в Европе системы коллективной безопасности против Гитлера СССР был вынужден придерживаться политики «каждый сам за себя». Поэтому Москва приняла инициативу Берлина о заключении пакта о ненападении в августе 1939 года, так называемого пакта Молотова — Риббентропа. А что ещё оставалось делать Москве после заключения пакта Гитлера — Муссолини — Чемберлена — Даладье?
Виктор Каменев

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