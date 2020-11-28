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День благодарения стал днем недоедания: мировой державе грозит голод

28 ноября 2020, 09:25  •  136 • Аналитика
© AP Photo / David Zalubowski
Исторически День благодарения — это американский вариант праздника урожая. Семья собирается за одним столом, который, по идее, должен ломиться от разных яств и увенчиваться традиционной индейкой.
Однако в этом году праздник скорее напоминал скудные будни первых поселенцев. В то время как Дональд Трамп прощал президентскую индейку, сотни тысяч американцев по всей стране стояли в километровых очередях за бесплатными продуктовыми наборами. Ведущие СМИ назвали происходящее в стране "голодным кризисом".
Накануне главного американского праздника статистика выяснила, что пятьдесят миллионов жителей страны регулярно недоедают уже сегодня и боятся, что не смогут избежать голода в следующем году.
В США есть такой специальный термин "food insecurity". Он обозначает неуверенность в том, что опрашиваемый индивид сумеет купить себе еды в ближайшем будущем. Это не значит, что у него вообще не будет ни копейки. Просто все деньги, может быть, придется потратить на оплату "коммуналки" или на лекарства и лечь спать голодным. Эту "неуверенность насчет поесть" испытывает сегодня более половины семей с детьми.
Причем эти миллионы людей не размазаны равномерно по всем штатам. Есть преуспевающие регионы, где и сегодня очереди стоят не к фудбанкам, а к дорогим ресторанам за свободный столик. Но некоторые районы поражают нищетой, характерной разве что для стран третьего мира. В прославившемся благодаря сериалу "Во все тяжкие" южном городе Альбукерке, например, регулярно голодает каждый третий ребенок.
© REUTERS / Hannah McKay
Волонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне
Голод и бедность в самой богатой стране мира выглядят парадоксально. Вот, например, многочасовая очередь за бесплатными продуктовыми наборами. Однако люди стоят в ней в собственных автомобилях. Застрявшие в 90-х фанаты американского образа жизни продолжают верить, что собственная машина — это символ богатства. На самом деле при американских расстояниях и дышащем на ладан общественном транспорте свой автомобиль — не роскошь, а единственная возможность добраться до работы, супермаркета или больницы. Если его продать, то эти деньги можно проесть за пару месяцев, а что делать дальше?
Недоедающий человек в странах "золотого миллиарда" зачастую страдает от лишнего веса. Этим и идущими в придачу болезнями он расплачивается за десятилетия потребления дешевых продуктов, напичканных подсластителями, консервантами и прочей химией. Чистая, органическая еда стоит на порядок дороже, это роскошь для состоятельных людей.
Верующим в "град на холме" все это дает повод говорить, что никакого голода "на самом деле" в США нет. Однако сами американцы так не считают и озабочены положением всерьез.
Официальная версия "голодного кризиса" — эпидемия коронавируса и неудачная политика Трампа. Однако никто при этом не обещает скорого окончания пандемии и мало кто верит, что в положении граждан сумеет хоть что-то поправить избранный президент Джо Байден.
По сути, пандемия в США лишь стала удобным объяснением катастрофического экономического кризиса и провала уровня жизни средних американцев. Под удар попали не столько самые бедные слои населения — они давно уже привыкли выживать на свои пособия. Коронакризис практически уничтожил низший средний класс. Миллионы охранников, продавцов, уборщиц, кассиров потеряли работу и оказались практически без средств к существованию. Именно за их счет и растут сегодня очереди к фудбанкам.
© REUTERS / Hannah McKay
Волонтеры раздают еду в День благодарения в Вашингтоне
В стране довольно много делается для того, чтобы помочь этим несчастным. Американцы сдают продукты в те же фудбанки, обильно жертвуют деньги, идут в волонтеры, проводят целые дни, разливая бесплатный суп и развозя продукты на дом старикам. В некоторых штатах еду помогает раздавать Национальная гвардия. Благотворительные организации работают буквально круглые сутки.
Государство выплачивает пособия потерявшим работу и их семьям. Правда, это не относится к тем десяткам миллионов людей, которые давно потеряли надежду найти работу и не зарегистрированы на бирже труда.
Однако создается четкое ощущение, что одновременно на самом высоком уровне делается все, чтобы еда стала дефицитом и вздорожала в разы. На рукотворный характер кризиса намекает, например, разрушение логистических цепочек. Весной из-за пандемии закрылось множество мясоперерабатывающих заводов. Там якобы бушевал коронавирус. Фермеры были вынуждены массово забивать скот и травить птицу. На то, чтобы вывезти мясо, денег не было, и трупы животных просто сжигались.
В результате мясные отделы популярных супермаркетов опустели, словно полки советских магазинов в эпоху перестройки. В продаже остались только экологически чистые деликатесы типа кур и индеек от амишей по совершенно сумасшедшим ценам.
© REUTERS / Hannah McKay
Женщина получает еду, которую раздают волонтеры, в День благодарения в Вашингтоне
Одновременно из-за локдауна закрылись рестораны и кафе. Агропроизводители, лишившись покупателей, вынуждены были выливать молоко, выбрасывать овощи и зелень или попросту оставлять урожай гнить на грядках. В это же время потерявшие работу люди выстраивались в очереди за продуктовыми наборами, а фудбанки жаловались на недостачу еды.
В позднем СССР искусственный дефицит — в том числе и продуктов — стал прологом к обрушению всей экономической системы и масштабному переделу собственности. Похоже, американцам готовят нечто в подобном роде.
Во всяком случае, команда избранного президента Байдена намерена вовсю раскручивать тему глобального потепления. Ее важная часть — сокращение потребления мяса и молока. Если все делать по правилам эковоинов — забить всех испускающих метан коров и пустить кур гулять на травке, то для простого обывателя это обернется чудовищным ростом цен на продукты, а вслед за этим и на все товары.
Даже дисциплинированные американские журналисты не могут сегодня удержаться от пессимистических ноток. "Зима будет долгой, весна — робкой, — пишет Сара Джонс из нью-йоркского журнала Intelligencer. — Коронавирус пребудет с нами, а с ним пребудет и голод."
В светлое будущее американцев умеют верить сегодня лишь непреклонные свидетели "сияющего града на холме". Подавляющее большинство из них никогда Америку и в глаза не видело. Местное же население свой традиционный оптимизм явно теряет — голод не тетка.

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