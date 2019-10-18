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Демпартия Молдовы собирается объявить вотум недоверия правительству

18 октября 2019, 17:09  •  57 • Украина
Андриан Канду: «Были очень большие ожидания, а результаты нулевые»
17 октября состоялось пленарное заседание парламента Молдовы, окончившееся скандалом.
Ещё перед началом заседания депутаты от ДПМ провели пресс-конференцию, на которой рассказали о планах их фракции потребовать вынесения вотума недоверия действующему правительству. По мнению депутатов ДПМ, для вотума недоверия правительству существуют серьёзные основания – сплошные неудачи правительства в социально-экономической сфере.
«Правительство должно обеспечить эффективное государственное администрирование, которое будет приносить результаты гражданам Республики Молдавия. За четыре месяца мы нашли несколько провалов исполнительной власти, особенно в области социально-экономической политики. Правительство не выдвинуло ни одного законопроекта об улучшении жизни граждан. Правительство Санду ничего не достигло в фискальной сфере. Были очень большие ожидания, а результаты нулевые», – заявил на пресс-конференции бывший спикер парламента, депутат ДПМ Андриан Канду.
Но самое главное, по его мнению, это то, что Молдова с каждым днём становится всё дальше от Румынии и Европы, потому что правящая коалиция была создана извне.
«На 28 году независимости мы констатируем, что мы не независимы. Правящий альянс был создан извне, и не имеет значения, пришёл ли московский эмиссар или эмиссар из Брюсселя, чтобы создать этот альянс. Вопрос: куда мы идём? Мы теперь стали ближе к Румынии, мы ближе к Европейскому союзу? Мне кажется, что мы отдаляемся», – констатировал Канду.
Недовольство Демпартии продолжилось и на заседании парламента, на котором был представлен на рассмотрение доклад следственной комиссии по делу хищений из банковской сферы Молдовы. Доклад на 58 страницах представлял председатель комиссии Александр Слусарь.
«Комиссия пришла к выводу, что в потере государством контроля над «Banca de Economii» посредством размещения закрытой дополнительной эмиссии акций банка активно участвовали группировки Платона, Плахотнюка, Филата и Шора. По мнению Слусаря, одним из управляющих преступным конгломератом был Сергей Яралов – «правая рука» Плахотнюка. Но в документах, которые комиссии передал экс-генпрокурор Эдуард Харунжен, вообще не упоминался Плахотнюк, фигурировали лишь имена Платона, Шора и Филата», – цитирует доклад газета «Молдавские ведомости».
В знак протеста против выводов, сделанных следственной комиссией, фракция ДПМ покинула заседание.
«Демпартия не будет участвовать в этом спектакле и покидает зал заседаний», – объявил Андриан Канду.
А бывший премьер-министр, а сегодня – лидер ДПМ Павел Филип назвал правительство «бандой пиратов, захвативших корабль».
«Пираты разделили между собой всю провизию, забыв про пассажиров. Они также забыли о том, что им нужно управлять кораблём, тем более что они даже не знают, каким образом это делается. Этот псевдоэкипаж не готов управлять этим кораблём», – написал Филип на своей странице в социальной сети Facebook.
Глава правительства Молдовы Майя Санду объяснила выступление демократов на пресс-конференции с требованием объявления вотума недоверия тем, что демократы просто испугались отчёта по расследованию кражи миллиарда.
«Мы готовы предоставить им подробности об их коррупционных схемах, о которых знают не все граждане. У комиссии по расследованию крупномасштабной аферы в банковской системе Молдавии есть неопровержимые доказательства о причастности многих известных лиц», – отметила Санду.
Однако у демократов вполне достаточно мандатов для инициирования процедуры вынесения вотума недоверия действующему правительству – по закону для этого хватит 25% депутатских мандатов.
Тем временем приближается 20 октября – день всеобщих местных выборов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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