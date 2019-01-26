Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии

Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову планируют передать в швейцарский музей.

Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

«По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — указывается в заявлении.

Согласно данным института, 29 января должна пройти встреча представителей Минобороны страны с военным атташе посольства Швейцарии на Украине.

Как пишет ТАСС, ожидается, что монумент отправят в город Линталь, где располагается частный музей Суворова, основанный Вальтером Гелером в 1986 году.

Демонтаж памятника прошёл 24 января. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал данный поступок украинских властей.