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Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии

26 января 2019, 18:54  •  137 • Украина
Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову планируют передать в швейцарский музей.
 
©Volodymyr Viatrovych Facebook
 

Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

«По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — указывается в заявлении.

Согласно данным института, 29 января должна пройти встреча представителей Минобороны страны с военным атташе посольства Швейцарии на Украине.

Как пишет ТАСС, ожидается, что монумент отправят в город Линталь, где располагается частный музей Суворова, основанный Вальтером Гелером в 1986 году.

Демонтаж памятника прошёл 24 января. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал данный поступок украинских властей.

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