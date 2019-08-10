Демонтированную в Киеве синюю руку отправят в Николаев

Демонтированный в Киеве арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки будет установлен в Николаеве.

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на сообщение группы «Платформа MY ART», которое было опубликовано в Facebook.

«Синяя рука» появится в Николаеве. Мы держали эту информацию в секрете до последнего. Но после сегодняшнего сообщения о том, что скульптура «таинственно исчезла» с Бессарабки, у нас не осталось выбора», — указывается в заявлении.

Отмечается, что скульптуру убрали в связи с тем, что это является частью концепции «Движущиеся памятники» румынского художника Богдана Раца, создавшего арт-объект.

Ранее стало известно, что в центре украинской столицы на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект в виде гигантской синей руки, установленный осенью 2018 года.