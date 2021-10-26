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Демонтаж Звезды Победы на Украине вызвал всего один вопрос: "Где?!"
26 октября 2021, 11:45 • 227 • Политика
На Украине начался демонтаж Звезды Победы. Очередной акт русофобии в этой стране вызвал всего один вопрос у политолога Армена Гаспаряна: "Где наши санкции?!"
В своём Telegram-канале он выложил фото, как во Львове начали работы по демонтажу Звезды Победы, которая расположена у Вечного огня.
"Где наши санкции для этих мразей?" - задаётся вопросом Гаспарян.
Подписчики поддержали политолога, отметив, что последний человеческий облик Украина теряет в подобных акциях уничтожения культуры и истории. Некоторые же отметили, что считают правильными действия "патриотов":
"Правильно, что демонтируют. Они недостойны данного мемориала. Его надо заслужить", - пишет Sarmat Kumar.
"Они прахом Кузнецова торговали, чего уж про звезду-то", - добавляет Манюня Булавина.
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