«Демонстрируют отвагу на удалении»: в Минобороны прокомментировали проход эсминца США у российских территориальных вод

Эсминец США McCampbell не приближался к территориальным водам России и постоянно находился под контролем кораблей и самолётов Тихоокеанского флота. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что, вместо заявленного стремления оспорить «морские претензии» Москвы, была предпринята неудачная попытка эсминца оторваться от сопровождения. Российские парламентарии отметили, что манёвры американских кораблей носили демонстративный характер. При этом эксперты считают, что реальной опасности эсминец ВМС США не представлял.

Американский эсминец USS McCampbell не приближался к территориальным водам России ближе, чем на 100 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сообщения о проходе корабля ВМС США вблизи залива Петра Великого в Приморье, где располагается база ВМФ России.

«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота. В настоящее время экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации», — сказал Конашенков.

Официальный представитель пояснил, что американский эсминец в ходе манёвров в международных водах находился под контролем большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и самолётов морской авиации.

«Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами», — подчеркнул Конашенков.

Ранее представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр сообщила, что эсминец ВМС США McCampbell прошёл вблизи залива Петра Великого в Приморье.

«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — приводит её слова CNN.

Макмарр подчеркнула, что это систематически проводимые США «операции по обеспечению навигации» и они «не привязаны к текущим событиям».

Отметим, что USS McCampbell относится к эскадренным миноносцам типа Arleigh Burke, оснащённым системой запуска крылатых ракет «Томагавк», торпедными аппаратами и ракетной противокорабельной установкой вертикального типа.

На побережье залива находятся Владивосток, Находка, Большой Камень, Фокино, а также Восточный — крупнейший российский порт на Тихом океане.

«Ищет, где нарваться на шумиху»

USS McCambell стремился спровоцировать Москву на применение силы, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, такие действия должны были привлечь внимание мировой общественности к «российской агрессии».

«Надо спокойнее относиться к этим вещам, понятно, что будет любая попытка, чтобы спровоцировать нашу страну на какие-то действия, привлечь внимание мировой общественности к российской «агрессивной» политике, я думаю, что надо сохранять выдержку», — сказал он в беседе с RT.

Несмотря на тот факт, что ВМС США не нарушали территориальные воды России, проход эсминца был намеренной провокацией Вашингтона, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В любом случае это носит каким-то образом демонстративный, провокационный характер. Это ни в коем случае не красит действия того же (президента США Дональда. — RT) Трампа и вообще политику США, это ещё раз показывает двойные стандарты: говоря об урегулировании, о заинтересованности в диалоге с нашей страной, они в то же время демонстративно производят такие действия», — цитирует парламентария ТАСС.

По мнению бывшего начальника главного штаба военно-морского флота России адмирала Виктора Кравченко, если бы эсминец действительно представлял угрозу, его бы «вытеснили физически и, в качестве крайней меры, применили силу». В то же время он убеждён, что российской стороне следует отреагировать на действия США.

«Опасности для Тихоокеанского флота эсминец США не представлял. Но реагировать на такие действия надо. Обычно в таких случаях американцам направляется нота», — приводит его слова Интерфакс.

С тем, что проход американского корабля не представлял угрозы, согласился в беседе с RT председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

«Американцы прошли вдоль наших территориальных вод, это громко сказано — вблизи Владивостока. У нас 12-мильная пограничная морская зона, и американцы не нарушали этих 12 миль, до Владивостока им было далёко по любым меркам... У Тихоокеанского флота достаточно сил, средств для того, чтобы быть готовыми ответить на все провокации», — заметил он.

По его словам, американская сторона сознательно обостряет обстановку на море.

«Американцы боятся сейчас ходить в Южно-Китайское море, потому что китайцы всё более жёстко отвечают. Поэтому американский флот ищет, где нарваться на шумиху, вызвать провокацию. Учитывая международную нервную обстановку, с учётом бандеровских властей под командованием Вашингтоном, американцы сознательно обостряют обстановку на море, где могут», — отметил он.

Напомним, 2 октября этого года эсминец USS Decatur вошёл акваторию спорных островов Наньша (Спартли) в Южно-Китайском море. В ответ китайский эсминец Luyang совершил сближение с американским кораблём, которое в Вашингтоне сочли «небезопасным и непрофессиональным». В Китае манёвр обосновали необходимостью идентификации и опознавания американского эсминца.

«Китайский эсминец предпринял такие действия для идентификации и опознавания американского корабля в соответствии с существующими правилами и нормами», — приводит ТАСС слова представителя китайского Минобороны.

По мнению Ненашева, чтобы сотрудничество России и Китая позволит снизить напряжённость в регионе, возникающую из-за манёвров американских ВМС,

«В целом не просто проход эсминца, это, естественно, обострение мировой обстановки... Мы понимаем, что для того, чтобы остановить такую политику, нам надо с Китаем, с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона как можно позитивнее сотрудничать и в том числе, чтобы снижать напряженность на море», — заключил он.