«Демонстрирует сущность террориста»: В Крыму оценили заявление освобожденного Сенцова

Не успел осужденный за подготовку теракта в Крыму режиссер из Симферополя Олег Сенцов, освобожденный в рамках обмена заключенными с Украиной, прилететь в Киев, как уже сделал политическое заявление. Сказал журналистам незалежной, что вернется в Крым «только на танках». На полуострове считают, что таким образом Сенцов косвенно подтвердил обоснованность обвинений, предъявленных ему ранее.

- Таким заявлением Сенцов демонстрирует террористическую сущность, доказывает в очередной раз, что те преступные действия, которые он совершил, но так и не признался в этом, все-таки были им предприняты. Если когда-то он попытается осуществить то, о чем заявил, это закончится крахом украинского государства. Попытка решения крымского вопроса военным путем невозможна, - заявил "Комсомольской правде - Крым" депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По его словам, обмен заключенными с Украиной свидетельствует о постепенной нормализации отношений между двумя государствами.

Напомним, 7 сентября 35 российских заключенных, которые удерживались на Украине, обменяли на 35 украинских задержанных. Среди тех, кто вернулся в незалежну, были Олег Сенцов, 24 моряка, задержанные в Керченском проливе, и другие.

В Россию вернулись военный ДНР Владимир Цемах, свидетель по делу о сбитом на Донбассе Донбассе Boeing, а также руководитель «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский.

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году и обвинили в подготовке теракта, а также создании террористического общества.

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