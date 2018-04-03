«Демонстрация уважения и интереса»: о чём будут говорить в Анкаре лидеры России, Турции и Ирана

Владимир Путин во вторник посетит Турцию с официальным визитом. В этот день в Анкаре пройдёт заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), а 4 апреля — трёхсторонний саммит лидеров России, Турции и Ирана, посвящённый ситуации в Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани станут первыми иностранными лидерами, с которыми встретится Путин после своего переизбрания на пост президента РФ. Каких результатов можно ожидать от переговоров в Анкаре — в материале RT.

Двусторонний формат

Президент России Владимир Путин прибывает 3 апреля 2018 года в столицу Турции Анкару. В этот день у него запланированы переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран примут участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня, а также по видеосвязи дадут старт закладке фундамента первой турецкой АЭС «Аккую». Строит её «Росатом».

«В рамках нынешнего заседания ССВУ будут рассмотрены вопросы развития российско-турецких связей по основным направлениям и намечены дальнейшие шаги по углублению и развитию сотрудничества», — информирует пресс-служба Кремля.

Это первый визит российского президента в Турцию в 2018-м. В прошлом году российско-турецкие саммиты на высшем уровне проходили восемь раз. С начала 2018 года Путин и Эрдоган семь раз беседовали по телефону.

«Двум лидерам, бесспорно, будет что обсудить, — отметил в разговоре с RT директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков. — Это строительство АЭС «Аккую», поставка С-400, укрепление сотрудничества в сфере безопасности в контексте того, что Турция всё больше становится не американской, а протурецкой».

Посетивший Москву в марте 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил удовлетворение развитием совместных проектов, в частности строительством газопровода «Турецкий поток», и предложил снять все действующие торговые ограничения в отношении России.

По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня будут обсуждаться и вопросы отмены запретительных мер на ввоз сельхозпродуктов из Турции в Россию и наоборот. Значительная часть таких ограничений (кроме томатов) уже снята российской стороной. Помощник российского президента Юрий Ушаков на встрече с журналистами 2 апреля 2018 года подтвердил, что, скорее всего, «будут обсуждаться пресловутые помидоры».

Reuters

© Paulo Whitaker

«Я даже думаю, что может быть поставлен вопрос об отмене виз для турок, в своё время введённых после печальных событий с уничтожением российского Су-24 в ноябре 2015 года над сирийско-турецкой границей», — отметил в интервью RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев.

По словам Аваткова, визит Путина в Турцию чрезвычайно важен. «Это первый визит после избрания Путина президентом, — подчеркнул эксперт. — Он покажет туркам, какое значение их страна имеет для нас. Это один из символов, который демонстрирует наше уважение и интерес, а восточные страны очень восприимчивы к таким символическим жестам».

По словам эксперта, особое значение имеет международный контекст, в котором происходит визит Владимира Путина в Анкару, в первую очередь реакция турецкого руководства на просьбы продемонстрировать солидарность с Великобританией и союзниками по НАТО, обвинившими нашу страну в организации покушения на агента британских спецслужб Сергея Скрипаля.

«Важно, что Турция не стала высылать наших дипломатов, несмотря на прямую просьбу Великобритании. У Великобритании не получилось столкнуть нас с Турцией, как это неоднократно бывало в прошлом», — считает Аватков.

Саммит по Сирии

В среду, 4 апреля, к лидерам России и Турции присоединится президент Ирана Хасан Рухани. На трёхстороннем саммите главной темой повестки будет ситуация в Сирии. Встречу предваряли переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции: Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу. Они состоялись в Астане 16 марта.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин, Эрдоган и Рухани в ходе саммита особое внимание уделят защите целостности Сирии.

«Как мы ожидаем, лидеры и в ходе заседания, и в ходе встречи, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Это для нас крайне важно», — заявил Ушаков журналистам.

Предыдущая встреча лидеров России, Турции и Ирана прошла 22 ноября 2017 года в Сочи. Тогда стороны договорились вести совместную борьбу с терроризмом и содействовать политическому диалогу в Сирии. В этот раз на повестке дня выполнение договорённостей, достигнутых в ходе той встречи, а также решений, принятых по итогам Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося 30 января 2018 года в Сочи.

«Несмотря на имеющиеся разногласия, важно следовать той логике, которая развивалась в рамках Астанинского процесса, продолжилась в Сочи и сейчас продолжается в Анкаре», — считает Аватков.

По его словам, у России, Турции и Ирана существуют разные точки зрения относительно того, какие группировки, действующие в Сирии, считать террористическими. Турция критиковала операцию сирийской армии в Восточной Гуте, в отличие от России и Ирана. В свою очередь, поддержанные Ираном силы сирийского ополчения в марте 2018 года предприняли попытку войти в курдский кантон Африн, где проходит турецкая операция «Оливковая ветвь». Если для Москвы и Тегерана террористы — боевики Восточной Гуты, то для Анкары — формирования сирийских курдов, ориентирующихся на Рабочую партию Курдистана.

«При этом есть желание и возможность искать компромиссы со всех сторон для формирования новой архитектуры безопасности в ближневосточном регионе, — утверждает Аватков. — Поэтому эти встречи, независимо от их результата, станут важным успехом российской дипломатии, которая сажает за один стол переговоров таких непримиримых ранее противников, как Турция и Иран».

Планы на будущее

«Москва, Анкара, Тегеран обращают пристальное внимание на ту политику, которую в отношении Сирии проводят страны, не участвующие в астанинском процессе», — отмечает Мавашев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе американских войск из Сирии.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон встретился с делегацией курдских сил, а СМИ Франции сообщили о возможном усилении группировки французского спецназа в контролируемом курдами районе с центром в городе Манбидж. Сейчас там также присутствуют американские военные. Турция же неоднократно заявляла о намерении ввести свои войска в этот район и даже вела соответствующие переговоры с США, застопорившиеся после отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона.

«Возможно, на встрече лидеров России, Турции и Ирана будут приняты какие-то инициативы в отношении Манбиджа», — полагает Мавашев.

По сообщениям источников турецкой газеты Yeni Safak, в совместной декларации лидеров России, Ирана и Турции по итогам саммита в Анкаре будет содержаться призыв продлить установленное резолюцией Совбеза ООН в конце февраля 2018 года 30-дневное перемирие в Сирии.

Сирийские войска в Восточной Гуте

AFP

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заключительном документе, который примут три лидера, будут содержаться основные принципы государственного устройства Сирии в будущем. В частности, будет заявлено о формировании Конституционного комитета, куда войдут представители официального правительства страны, видные оппозиционеры, лидеры племён.

Перспективы сотрудничества

По мнению экспертов, потенциал взаимодействия России, Турции и Ирана не ограничивается только Сирией. У лидеров трёх стран будет возможность обсудить и другие аспекты сотрудничества.

«Россия, Турция и Иран имеют множество пересекающихся интересов, в том числе в сфере ядерной энергетики, возможно формирование совместных транспортных и инфраструктурных проектов», — считает Аватков.

Так, в 2017 году начались работы по второй очереди АЭС в иранском Бушере, которую строит Россия.

Reuters

© Raheb Homavandi

Кроме того, Анкара и Москва проявляют интерес к иранской нефти. В августе 2017 года российская компания «Зарубежнефть», иранская Ghadir investment и турецкая Unit International подписали соглашение о формировании консорциума для инвестиций в иранскую нефтяную отрасль.

Вопросы взаимодействия с Ираном в области энергетики, наряду с перспективами создания зоны свободной торговли ЕАЭС—Иран и обсуждения ситуации вокруг Совместного плана действий по ядерной программе Ирана, будут темой беседы на двусторонней встрече Владимира Путина и Хасана Рухани. Отмечается, что российские инвестиции в нефтяную отрасль Ирана могут составить $50 млрд.

По мнению Мавашева, активное сотрудничество в регулировании обстановки в Сирии повышает доверие стран друг к другу и на иных направлениях.

«Наши договорённости по Сирии идут рука об руку с некоторыми успехами в экономической сфере», — утверждает эксперт.

По словам Аваткова, ещё одна важная для трёх стран область сотрудничества — гуманитарная.

«Мы разобрались со сферой экономики, понимаем и уважаем интересы друг друга, и нам нужно заниматься образованием, наукой, вопросами идей и геополитики», — считает политолог.