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Демонстрация силы? Власти США собрались провести ядерные испытания впервые за 28 лет - WP
24 мая 2020, 13:55 • 91 • В мире
Власти США собираются возобновить ядерные испытания впервые начиная с 1992 года. Об этом узнали сотрудники издания The Washington Post. Подчёркивается, что эти испытания - своеобразный ответ России, которую американцы недавно обвинили в подобных нарушениях. Собеседники издания отметили, что это должно стать демонстрацией силы.
В администрации президента США Дональда Трампа всерьёз говорят о новых ядерных испытаниях. Их не проводили с 1992 года и впервые за последние 28 лет вернулись к этой идее. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух отставных чиновников.
Газета сообщает, что еще 15 мая в Белом доме состоялась встреча с участием руководства американских агентств национальной безопасности, где обсуждали новые ядерные испытания. Тему подняли после обвинений, которые американцы выдвинули в адрес России. Напомним, ранее в США заявили, что наша страна якобы нарушила условия международного договора и начала подземные испытания. В Госдепе сообщали, что Россия экспериментирует "с превышением критической массы ядерного материала".
Новые ядерные испытания США могли бы стать симметричным ответом и "демонстрацией силы", убеждён собеседник издания.
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