«Демонстрация силы»: как строительство японского авианосца может повлиять на ситуацию в регионе

Первый японский авианосец поступит в распоряжение военных уже в 2020 году. Об этом рассказал министр обороны страны Такэси Ивая. Политик пояснил, что речь идёт не о полномасштабном строительстве, а о переоборудовании уже спущенного на воду вертолётоносца «Идзумо». По словам экспертов, Токио не скрывает намерений превратить страну в полноценную военно-морскую державу. Усиление морских позиций азиатского государства политологи связывают с ростом влияния Китая.

Токио планирует укрепить Морские силы самообороны и впервые со времени окончания Второй мировой войны построить собственный лёгкий авианосец, пишут японские СМИ. Эти сообщения подтвердил министр обороны Японии Такэси Ивая. По его словам, строительство может начаться в рамках оборонного бюджета на 2019 год, который будет принят в декабре.

Ожидается, что корабль поступит в распоряжение японских моряков уже в 2020-м. Речь идёт о модификации эскадренного миноносца-вертолётоносца типа «Идзумо», принятого в состав МСС Японии в 2015 году. Сейчас японский флот располагает двумя судами этого класса. Корабль водоизмещением 26 тыс. тонн может нести на борту до 14 боевых вертолётов и 470 военнослужащих. По предварительным расчётам, после перестройки «Идзумо» станет взлётной площадкой для 10 новейших истребителей пятого поколения F-35B с возможностью вертикальной посадки и короткого взлёта.

Как пояснил Такэси Ивая, оборонное ведомство намерено использовать функционал имеющейся техники по максимуму, поэтому министерство будет продвигать программу по созданию авианосца.

«Крепкая военная держава»

По мнению экспертов, в настоящий момент у Японии уже есть военный потенциал, достаточный для того, чтобы заставить считаться со своими интересами.

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, корабли типа «Идзумо» могут использоваться в качестве авианосцев для самолётов с вертикальным взлётом и без модернизации.

Вертолётоносец «Идзумо»

© Wikipedia

«Япония уже сейчас является крепкой военной державой с хорошими военно-морскими силами. Синдзо Абэ хочет внести поправки в Конституцию, чтобы окончательно узаконить Силы самообороны. Решение о строительстве авианосца — одно из многих решений, лежащих в русле этой философии», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. В разговоре с RT он пояснил, что Япония обладает технической и промышленной базой, необходимой для строительства авианосцев — страна использовала их ещё в годы Второй мировой войны.

По версии международной исследовательской компании Global Firepower, Япония входит в первую десятку военных держав наряду с Великобританией, Турцией, Германией, Францией и т. д. Японские Силы самообороны занимают в этом рейтинге седьмое место.

По оценкам российского профильного ресурса «Военное обозрение», японский военный флот и вовсе может претендовать на третье место в мире. При составлении рейтинга авторами были намеренно вынесены за скобки морские стратегические ядерные силы, которыми Токио не располагает. Зато японская судостроительная промышленность наладила массовый выпуск эсминцев, оснащённых ПВО, и может строить авианесущие суда — до недавнего времени речь шла о вертолётоносцах.

Помимо эскадренных миноносцев-вертолётоносцев серии «Идзумо», в строю находятся два судна аналогичного класса типа «Хюга», спущенные на воду корпорацией IHI Corporation в 2006—2011 годах.

Флот Морских сил самообороны часто пополняется новыми кораблями: в июле этого года в Йокогаме был спущен на воду эсминец нового класса, продолживший линию кораблей класса «Атаго», поступивших на вооружение около 10 лет назад. Новая модификация этого судна оборудована боевой системой Aegis, зенитными ракетами SM-3 Block IIA, а также противоракетами SM-6.

По состоянию на прошлый год Морские силы самообороны Японии в общей сложности располагали 43 ударными кораблями, двумя вертолётоносцами, 27 минными тральщиками и 10 субмаринами. Часть военной техники японская сторона импортирует из США, однако по многим направлениям Токио удалось добиться впечатляющих результатов, опираясь на собственные ресурсы.

Например, хотя у Токио нет атомных подлодок, в наличии имеются субмарины серии «Сорю», оснащённые анаэробной энергетической установкой. Также японское правительство отказалось в своё время от покупки у США противолодочных самолётов Poseidon. Взамен японская авиастроительная корпорация Kawasaki создала собственный самолёт такого класса Kawasaki P-1.

Министр обороны Японии Такэси Ивая

Reuters

© Issei Kato

Впрочем, японский кабмин не жалеет средств и на приобретение новейших вооружений иностранного производства. Как сообщило 27 ноября японское издание Nikkei Asian Review, Токио может в обозримом будущем заключить контракт на поставку 142 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Хотя изначально японское Министерство обороны рассматривало возможность поставки только 42 самолётов, сейчас правительство может пересмотреть эти планы в свете растущей военно-политической активности Китая, уточнило издание. Стоимость контракта может составить $9 млрд.

Японское оборонное ведомство располагает необходимыми суммами, на протяжении последних лет военные расходы страны неуклонно росли. Если в 2016 году на оборонные нужды Япония потратила $41,7 млрд, то в 2017 — уже $44,64 млрд. В 2018 году Министерство обороны могло распоряжаться $45,7 млрд. В следующем году военное ведомство рассчитывает получить уже $47,7 млрд, соответствующий запрос был ранее направлен кабмину.

«Настроения разделились поровну»

Потерпев поражение во Второй мировой войне, Япония была вынуждена отказаться от права иметь собственную полноценную армию. Этот принцип был закреплён в конституции, принятой Японией в 1947 году. Токио отказался от войны как «суверенного права нации», а также от угрозы или использования силы для разрешения споров с другими государствами. В соответствии с Уставом ООН Япония создала в 1954 году Силы самообороны. Однако постепенно Токио движется в сторону снятия запрета на полноценную армию.

Одним из наиболее активных сторонников этих планов является действующий глава правительства Синдзо Абэ, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП). Политик уже занимал кресло премьер-министра в 2006—2007 годах, но был вынужден досрочно покинуть свой пост. Одной из причин этого решения стало активное сопротивление оппозиции планам Абэ продлить миссию Японии по дозаправке кораблей, участвующих в военной операции США в Афганистане.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Reuters

© Issei Kato

Политические оппоненты Абэ из Демократической партии посчитали, что это нарушит основой закон страны, и премьер-министру не удалось их переубедить. Не всем понравились и планы Абэ по проведению в стране референдума на предмет отмены «антивоенной» статьи конституции. При этом за свой первый премьерский срок Абэ успел предпринять важный в символическом плане шаг — переименовать Управление национальной обороны (УНО) в Министерство обороны.



После того как возглавляемая Абэ Либерально-демократическая партия выиграла выборы в 2012 году, Токио продолжил усилия по наращиванию военного потенциала страны. В 2015 году парламент одобрил расширение полномочий Сил самообороны Японии за рубежом. Так, они получили возможность принимать участие в операциях даже в тех случаях, когда речь не идёт о защите Японии от военной агрессии.

Комментируя законопроект, Синдзо Абэ заявил журналистам, что эта мера поможет не только обеспечить защиту японских граждан, но и позволит углубить стратегическое партнёрство с Вашингтоном.

По мнению политологов, оборонные амбиции Токио отчасти продиктованы активностью Пхеньяна. В ответ на очередные ракетные испытания КНДР, прошедшие в начале прошлого года, в Токио заявили, что национальные Силы самообороны могут наносить удары по территории противника. В начале текущего года стало известно о создании в Японии собственных подразделений морской пехоты. По мнению экспертов, это явный признак того, что азиатская держава в будущем не планирует ограничиваться обороной собственных границ.

Однако, как отмечает Кистанов, далеко не всем жителям Японии по душе планы действующего правительства. Многие граждане считают усиление Сил самообороны не вполне законным, потому что их возможности давно превосходят оборонные потребности.

NASA показало первое «марсианское фото» аппарата Mars InSight «Синдзо Абэ будет непросто провести поправки в основной закон, так как окончательное решение будет приниматься на референдуме, а настроения населения, судя по опросам общественного мнения, разделились примерно поровну. Японцы в своей массе не горят желанием превращаться в крупную военную державу и вступать в какие-то конфликты на море вдали от родных берегов», — пояснил Кистанов в беседе с RT.

«Военно-морская гонка»

В то же времяТокио связывают не самые радужные отношения с некоторыми соседями по региону. Даже с Южной Кореей, партнёру по общему с Пентагоном военному союзу, у Японии есть поводы для серьёзных разногласий.

Так, Сеул требует, чтобы японская сторона принесла публичные извинения корейскому народу за свои преступления, совершённые в период оккупации — с 1910 по 1945 год.

Историческая память влияет на отношения между странами до сих пор. Как показал опрос, проведённый в 2014 году World Service BBC, 79% жителей Южной Кореи отрицательно воспринимают Японию. Что же касается КНДР, то японская сторона не спешит сбрасывать со счетов северокорейскую военную угрозу.

С Китаем у Японии продолжаются многолетние территориальные споры. Прежде всего речь идёт об архипелаге Сенкаку, который китайцы называют Дяоюйдао, расположенном в Восточно-Китайском море. На острова претендуют одновременно Пекин и Токио, сейчас этот район находится под контролем японской стороны.

Архипелаг Сенкаку

Reuters

© Kyodo

В то же время архипелаг Спратли и Парасельские острова, находящиеся в Южно-Китайском море, сейчас являются полем бурной активности КНР и предметом территориальных притязаний сразу нескольких государств региона, включая Японию. В споре с Китаем участвуют и США — в Вашингтоне заявляют, что защищают «свободу судоходства». Как пояснил Александров, США выступают за то, чтобы Япония также активизировала усилия в этом районе.

«В этом случае японцам может очень сильно пригодиться собственный авианосец», — пояснил эксперт.

«По большому счёту Токио занимается сейчас демонстрацией силы в отношении КНР. На то, что Токио нарастит свой военный потенциал, рассчитывают и США, которые очень нуждаются в сильном региональном союзнике», — пояснил Александров в беседе с RT.

В то же время для России появление на вооружении Морских сил самообороны Японии авианосцев не представляет угрозы, считает эксперт.

«Мы находимся насколько близко к Японии и наша оборона в районе Охотского моря с учётом Курильских островов так плотно замкнута в круг, что в здесь не пройдёт ни один противник, — подчеркнул Александров. — Благодаря тому, что у нас есть аэродромы и на Сахалине, и на Курилах, нам в этом районе не нужны никакие авианосцы».

Кистанов согласен с тем, что главной потенциальной «мишенью» японского авианосного флота является Китай, который также наращивает строительство авианесущих судов.

«Между КНР и Японией сейчас идёт настоящая военно-морская гонка. Конечно, в крупной войне Япония не сможет противостоять Китаю, даже исходя из того, что Пекин располагает ядерным оружием, не говоря уже о количественном превосходстве. Поэтому Япония не откажется от союза с Вашингтоном», — подытожил Кистанов.