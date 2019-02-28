Демонстрация силы: чем может угрожать России активность американских военных в киберпространстве

России необходимо разработать комплекс мер на случай, если Соединённые Штаты попытаются отключить государство от интернета, считают опрошенные RT эксперты. Они отметили, что Вашингтон обладает обширным арсеналом инструментов и может предпринять такой шаг. Ранее американские СМИ сообщили, что Киберкомандование Вооружённых сил США провело успешную наступательную операцию против России осенью прошлого года. Её целью якобы стало петербургское Агентство интернет-исследований. По словам командующего американскими кибервойсками генерала Пола Накасоне, его структура намерена вести активные действия на «виртуальной территории противника». Аналитики полагают, что США не остановятся на разовой акции против граждан РФ. Смогут ли американцы выключить интернет в нашей стране и как от этого защититься, выяснял RT.

Вооружённые силы США провели успешную наступательную операцию против компании из России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила американская газета The Washington Post. По данным издания, спецоперация состоялась осенью прошлого года во время промежуточных выборов в американский конгресс. Объектом атаки стало расположенное в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований, которое WP называет «фабрикой троллей». В результате компанию удалось отключить от интернета.

«Отправили в офлайн»

Агентство интернет-исследований просто отправили в офлайн, — сообщил изданию The Washington Post осведомлённый источник, который, как и другие, согласился обсуждать секретную информацию на условиях анонимности. — Им перекрыли доступ».

По данным источников телекомпании NBC, кибератаку одобрил лично президент США Дональд Трамп.

Как сообщает The Washington Post, атака против «фабрики троллей», «осуществлённая с использованием разведданных Агентства национальной безопасности, стала первым примером демонстрации силы со стороны Киберкомандования США в рамках новых полномочий, предоставленных в прошлом году по решению президента Трампа и конгресса в целях расширения наступательного потенциала».

В августе прошлого года президент Трамп подписал указ, расширивший полномочия Киберкомандования. В сентябре он подписал новую Стратегию кибербезопасности США, где объявил о переходе к наступательным действиям против врагов США в интернете. Необходимость активного функционирования кибервойск США была зафиксирована и в принятом в прошлом году законе об оборонном бюджете Соединённых Штатов.

Операцией по отключению российской компании от интернета якобы занималась команда из нескольких десятков сотрудников Киберкомандования Пентагона и АНБ, сообщает The Washington Post. В зоне их ответственности — противодействие России. Операцию против резидента нашей страны объяснили борьбой с возможным вмешательством в американские выборы.

Комментируя новость о возможной американской атаке против Агентства интернет-исследований, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в целом «с территории США постоянно на различные российские организации, в отношении юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак». Не является исключением и официальный сайт президента России.

Кибернетическое командование Вооружённых сил США было создано в 2009 году. В 2019-м на его деятельность было выделено $610 млн из бюджета США. Киберкомандованию подчиняется спецподразделение Cyber Mission Force численностью 4406 человек. Также в структурах командования работают 1520 военных и гражданских.

Пол Накасоне

Reuters

© Carlos Barria

В интервью для первого ежеквартального выпуска журнала Joint Force Quarterly глава Киберкомандования и АНБ генерал Пол Накасоне отметил, что США должны перейти к активным действиям в интернете.

«Наши силы должны действовать против наших врагов на их виртуальной территории», — подчеркнул американский военный.

Реальная угроза

Полковник ФАПСИ в отставке, эксперт по интернет-разведке Андрей Масалович рассказал в беседе с RT, что характер кибератаки со стороны США, если она действительно имела место, носил «произвольный» характер.

«Объект для атаки со стороны американцев выбран произвольно по голословным обвинениям, — утверждает Масалович. — Интернет — это ничья страна с населением 1,5 млрд человек, где нет правового поля и основ доказательной базы. Поэтому чётких оснований подозревать в чём-то «фабрику троллей» у американцев нет».

Как отмечают эксперты, подобные операции могут стать разминкой перед более серьёзными атаками.

Известный российский предприниматель в сфере информационных технологий, генеральный директор компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов утверждает, что США могут попытаться отключить Россию от интернета.

«Такое действительно возможно, — заявил в разговоре с RT Ашманов. — Они это уже делали, когда хотели прослушивать Сирию, а потом отключили всю — якобы по ошибке. Американцы отключали для некоторых наших банков платёжные системы Visa и MasterCard. Они отключили Крым от интернет-сервисов. Это для них рутинная операция. Они считают эти технологии своими и пользуются ими как своими. Там есть две уязвимости: доменные имена и адресация и сертификат шифрования, который используется во всех транзакциях (введение пароля, обращение к банку, госуслугам). Вот эти сертификаты могут быть отозваны. То есть отключить можно, и примеры тому имеются».

Бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко отметил в беседе с RT, что для борьбы с нашей страной в киберсфере США могут использовать и механизм санкций.

Reuters

© Heinz-Peter Bader

«Самое неприятное, что нам могли бы сделать американцы, — это запретить провайдерам интернета сотрудничать с Россией. После этого произойдёт отключение зарубежных каналов. Например, если внесут в санкционный список «Ростелеком», то с ним никто не сможет работать», — заявил Клименко.

Как отметил в разговоре с RT эксперт по кибербезопасности Алексей Лукатский, затруднить извне работу интернета в России, «безусловно, возможно».

«Для этого достаточно лишь перерубить кабели, которые ведут из одного государства в другое. Кроме того, можно разделегировать домены, которые выданы в той или иной стране, и они перестанут быть видны из других государств, — рассказал Лукатский. — Также можно определёнными манипуляциями блокировать трафик, который идёт из страны в виде различных фильтров. Таким образом можно отключить целое государство от интернета, и чем меньше государство, тем проще это сделать. В Габоне и в Конго во время выборов таким образом был отключен интернет на уровне государства».

Директор Фонда мониторинга и прогнозирования политолог Леонид Савин подчеркнул в беседе с RT, что у США существует довольно широкий набор инструментов для того, чтобы вести подрывную деятельность против России в интернете.

«У США есть не только кибервойска, но и много разных частных компаний, которые занимаются безопасностью и имеют хакерские возможности. ЦРУ непосредственно сотрудничает с разными хакерскими группировками, приглашает их на работу», — подчеркнул Савин.

Другое направление деятельности — сотрудничество с коллегами по всему миру. Так, отмечает The Washington Post, осенью прошлого года американские военные из Киберкомандования начали активное сотрудничество с коллегами из Украины, Македонии и Черногории с целью совместной борьбы с Россией.

«На протяжении многих лет со стороны США и их союзников каждый день проходят серьёзные кибератаки, просто не все афишируются, — отмечает Савин. — Вполне возможно, что в какой-то момент они перейдут к атакам на жизненно важные объекты российской инфраструктуры».

Цифровой суверенитет

12 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета. СМИ окрестили его «законом о суверенном интернете». В пояснительной записке к документу отмечается, что он «подготовлен с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США.

Госдума России

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Генеральный директор группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская отметила в разговоре с RT, что этот законопроект неверно представлять как проект обособления России от Глобальной паутины.

«Интернет не будет внутренним. Тут делается ошибка уже на уровне лексики. Говорят про «закон о суверенном интернете» и о том, что он будет «внутренним». В законе действительно употребляются слова «автономные области», но это интернет-термин, такие автономные области уже существуют внутри Российской Федерации, — объяснила Касперская. — Это никак не связано с автономностью интернета или его работы изолированно от мира, речь идёт о том, что если нашей стране выключат интернет снаружи, то он продолжит работать. То есть о некоторых профилактических мерах, чтобы Рунет продолжил работать в худшем случае — если нам закроют доступ».

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов считает, что наша страна активно готовилась противодействовать атакам в интернете.

«Соответственно, за шесть-семь лет до этого момента... Россия и её правоохранительные органы, силовые структуры, спецслужбы, законодатели достаточно основательно подготовились к этой возможной угрозе. Буквально несколько лет назад каждый год у нас проводились соответствующие учения по возможному техническому отключению российского сегмента и всех пользователей от глобальной компьютерной сети», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Леонида Савина, защищая своё интернет-пространство, Россия идёт по проторенному пути.

Ранее систему фильтрации контента и защиты автономной работы интернета начал создавать Китай. О необходимости суверенного интернета в 2011 году заявлял создатель «великого китайского файрвола» Фан Биньсин. В 2014-м председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил право каждого государства на свой суверенный интернет. А в 2016-м по итогам визита Владимира Путина в Китай лидеры России и КНР подписали совместное заявление о поддержке «принципа уважения государственного суверенитета в информационном пространстве».

«Мы вынуждены адекватно реагировать»: Шойгу обвинил США в намерении изменить режим контроля над вооружениями «Принятие закона об автономной работе интернета — шаг хоть и запоздалый, но верный, — утверждает Леонид Савин. — Нам нужно создать национальный интернет с возможностью общения за рубежом».

По словам эксперта, такая система никак не ограничит свободу россиян в киберпространстве.

«Это не связано с ущемлением прав граждан. Просто будут созданы определённые фильтры, которые смогут отслеживать кибератаки в отношении нашего государства», — отмечает Савин.

В свою очередь, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло считает, что обороне в киберпространстве надо предпочесть нападение.

«Что касается кибервойны, то здесь существует единственный рецепт — это система своевременного выявления, предупреждения и пресечения кибератак из-за рубежа. И лучшая оборона — это нападение. Это собственные контркибератаки», — заявил в беседе с RT Манойло.