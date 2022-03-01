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Демонстрация для своих. Ход Зеленского с заявкой в ЕС просчитали ещё до подписания
01 марта 2022, 01:35 • 31 • Политика
Владимир Зеленский подписал заявку на принятие Украины в Евросоюз. Этот его ход просчитали ещё до самого факта подписания. Демонстрация для своих, считает политолог Дмитрий Солонников.
По мнению эксперта, Зеленский совершил вполне понятное и логичное действие.
"Это понятное высказывание для поддержания морального духа тех сил, тех людей, которые открыто выступают сейчас на стороне нынешней киевской власти, нынешнего правящего режима", - произнёс Солонников в беседе с Царьградом.
По мнению политолога, народу продемонстрировали перспективу, которая даже в сегодняшней сложной ситуации выглядит позитивной. Примут Украину в ЕС или не примут – не так уж важно.
- считает эксперт.
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