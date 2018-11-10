Демонстрация «альтернативы»: что может стоять за желанием Варшавы увеличить поставки газа из США

Вашингтон и Варшава подписали декларацию о сотрудничестве, которая регламентирует поставки сжиженного природного газа из США. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил об «особом значении» взаимодействия двух стран в этой сфере. Ранее польская компания PGNiG заключила договор на поставку СПГ с американской Cheniere Marketing International. Глава PGNiG тогда пояснил, что американский газ якобы на 20— 30% дешевле российского. Впрочем, эксперты считают подобные высказывания пиар-акцией. Аналитики отмечают, что представители Польши не включают в цену газа стоимость транспортировки и разжижения. По мнению специалистов, заключая такие контракты, США пытаются показать Европе, что американское сырьё может быть альтернативой поставкам из России.

В пятницу, 9 ноября, глава Минэнерго США Рик Перри и министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подписали декларацию о сотрудничестве двух стран в области энергетической безопасности. Этот документ регламентирует поставки в Польшу американского сжиженного газа и сотрудничество в области атомной энергетики и кибербезопасности.

После подписания документа Тхужевский заявил, что «сотрудничество с США в энергетической области имеет особое значение для Польши». По словам министра, подписание этого документа доказывает взаимную заинтересованность Вашингтона и Варшавы в укреплении сотрудничества в сфере энергетики.

В свою очередь, Рик Перри отметил, что США готовы направлять новые танкеры с газом в терминал Свиноуйсьце, расположенный на северо-западе страны.

«Терминал в Свиноуйсьце — это доказательство того, что Польша смотрит в будущее. Мы будем охотно направлять очередные корабли со сжиженным газом в этот терминал. Мы поддерживаем диверсификацию», — приводит его слова РИА Новости.

Дружба по контракту

Накануне подписания декларации государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа с американской компанией Cheniere Marketing International.

Согласно договору, с 2019 по 2022 год в Польшу будет поставляться по 0,52 млн тонн сжиженного газа ежегодно, в 2023 и 2024 годах поставки возрастут до 1,45 млн тонн. Ранее в октябре PGNiG заключила ещё один контракт с компанией из США — Venture Global LNG. По нему в Польшу в течение 20 лет ежегодно будет поступать 2 млн тонн сжиженного газа.

При этом глава PGNiG Петр Вожняк после заключения контракта с Cheniere Marketing International заявил, что американский газ для Варшавы якобы будет на 20—30% дешевле, чем сырьё российского «Газпрома».

«Мы покупаем газ у разных поставщиков в США​​​. Цены каждый раз на 20—30% ниже, чем у «Газпрома», — утверждает Вожняк. С таким же заявлением он выступил и после заключения контракта с Venture Global LNG.

На сегодняшний день PGNiG покупает большую часть газа у «Газпрома», контракт с которым был подписан в 1996 году. Это соглашение подразумевает поставки до 10 млрд кубометров газа ежегодно. В 2018 году Польша увеличила поставки российского газа на 11,7%.

Газовый пиар

Подписание контракта между PGNiG и Cheniere Marketing International больше напоминает пиар-акцию, нежели сделку, которая представляет серьёзную угрозу для поставок газа из России, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Я воспринимаю это как политическое желание Польши понравиться США с их популярной идеей поставок своего СПГ в ЕС, а также как способ давления на «Газпром». Но сколько бы сказок ни рассказывали об отказе от российского газа, этого отказа в обозримой перспективе у Польши не будет, если она, конечно, не хочет переплачивать за газ порядка 50—60%», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Глава Минэнерго США Рик Перри вместе с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским подписали декларацию о сотрудничестве двух стран в области энергетической безопасности.

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© @SecretaryPerry

Симонов также подверг сомнению заявления Вожняка о более низкой стоимости, отметив, что газ из США должен быть на порядок дороже российского.

«Рынок СПГ, ориентированный на спотовые поставки, зачастую не способен дать нужные объёмы газа, когда он необходим. Самое любопытное заключается в том, что на самом деле, когда говорят, что Польша заключила контракт на поставку газа из США, возникает ощущение, что Штаты обязуются доставить газ до Польши. Но структура контрактов здесь иная: польская PGNiG сама должна купить газ на Henry Hub, доставить до терминала, он произведёт разжижение и раздаст потребителю. Кроме всего прочего Польша подписывает контракт на получение газа на одном из американских терминалов, который ещё не имеет лицензии», — рассказал Симонов.

Санкционная безопасность

В ходе совместной пресс-конференции с министром энергетики Польши Тхужевским его американский партнёр Рик Перри также отметил, что Вашингтон сохраняет за собой право введения дополнительных санкций за реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», который курируют Германия и Россия.

Русские шпионы: Австрия нашла алиби для продления санкций ЕС «Наша позиция не изменилась. США не поддерживают проект «Северный поток — 2». Я не видел никаких сигналов о том, что мы могли бы его как-то поддержать. Санкции — это опция, которой располагает президент. Он будет принимать решение», — приводит его слова ТАСС.

В законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят американским конгрессом в 2017 году, предусмотрена возможность односторонних ограничений в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами «Северного потока — 2» неприемлема, так как это усиливает энергетическую зависимость от России.

«Западные европейцы не могут усугублять энергетическую зависимость от той самой России, от которой США их защищают. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как «Северный поток — 2», — заявил Митчелл.

Сам же Трамп заявлял, что США будут конкурировать с проектом, однако пояснил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний, которые участвуют в его реализации.

«Мы не собираемся этого делать. Мы просто считаем, что Германия, к большому несчастью для своего народа, ежегодно платит России миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда в ходе октябрьского визита в Германию призвал немецкие власти отказаться от участия в «Северном потоке — 2». По его словам, реализация газового проекта ставит под угрозу энергетическую безопасность стран Центральной и Восточной Европы, поэтому он «не имеет права на существование».

Тогда он также заявил, что более целесообразной для европейских потребителей будет покупка сжиженного природного газа из США по примеру Варшавы.

Странные договоры

Польша была экспериментальной площадкой США ещё с 1990-х годов, когда происходил распад коммунистических государств, отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак. По словам эксперта, Вашингтон никогда не скупился на ресурсы и средства, чтобы усилить своё влияние на Польшу.

«В данный момент ситуация примерно такая же. Американцам надо показать, что у них есть что предложить Европе взамен российских энергоносителей. Поэтому было решено использовать проверенный путь — Польшу. Отсюда и этот достаточно странный договор о поставке «дешёвого» газа из США, доказывающий остальной Европе, что энергетические связи с Россией нужно прервать или хотя бы свести к минимуму», — считает Синельников-Оришак.

Также политолог обратил внимание на то, что в декларации о сотрудничестве в сфере энергетики упоминается вопрос кибербезопасности. По его мнению, это всего лишь дань моде.

«Это не более чем декларация о намерениях. Ведь несмотря на все скандалы, конкретно угрожать Польше вроде бы никто не собирался. Тем не менее такая вот «дежурность» была соблюдена, и намерение США взять Варшаву под своё крыло ещё и в этом вопросе было продемонстрировано», — заключил Синельников-Оришак.