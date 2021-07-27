Демонстрации против обязательной вакцинации проходят по всему миру

«Вирус – это Макрон!» – гласили надписи на плакатах протестующих во Франции

В выходные дни, 24-25 июля, по всему миру прошли демонстрации протеста против коронавирусных ограничений и санитарных паспортов. Самые массовые манифестации против «санитарной диктатуры», в которых приняли участие сотни тысяч человек, состоялись во Франции.

В Париже протестующие блокировали автомобильное движение на Елисейских полях в течение всего дня. Демонстранты атаковали полицейские автомашины, забрасывая их камнями, пинали ногами. «Выходи!» – кричали мужчины в капюшонах, предлагая стражам порядка схватиться врукопашную. Французская полиция применила водомёты и слезоточивый газ, было арестовано девять человек.

На площади Бастилии протестующие скандировали: «Свобода!» На другой демонстрации протеста, в западных районах столицы, демонстранты несли транспаранты с надписью: «Остановите диктатуру!»

Париж, Франция

В Лионе на площади Белькур около тысячи человеке вышли на демонстрацию, несогласованную с властями. Четыре человека были сразу арестованы, и тогда протестующие стали забрасывать полицию бутылками и брусчаткой. В ответ был применён слезоточивый газ. Демонстранты перегородили строительными конструкциями скоростную междугородную магистраль, а когда полиция попыталась очистить трассу, то столкнулась с «сотней одетых в чёрное жестоких и решительных людей», устраивавших баррикады.

Четыре тысячи человек промаршировали по улицам Страсбурга до площади Республики, скандируя: «Свобода!» и требуя отставки Эмманюэля Макрона.

Две тысячи человек прошли по улицам Лилля, выкрикивая «Свобода!» и также требуя отставки Макрона. «Желтые жилеты, антифашисты, феминистки, члены профсоюзов, граждане, экологи ... Пора просыпаться!», «Вирус – это Макрон!» – гласили надписи на плакатах.

«Мы здесь, чтобы защищать свободу, защищать наши завоевания, которые мы теряем. Мы защищаем право выбора. Мы не против вакцины, но это не вакцина, это эксперимент, который пора прекратить и сохранить за каждым право выбора», – заявил репортёрам AFP медбрат Паскаль.

В Марселе обошлось без столкновений с полицией. Тысячи людей прошли по городским улицам, распевая «Марсельезу», танцуя и скандируя: «Мы еще не созрели для рабства!»

Демонстрации против коронавирусных ограничений состоялись в десятках других городов Франции.

В Лондоне участники демонстрации протеста промаршировали от Трафальгарской площади до резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, скандируя: «Свобода!», забрасывая территорию вокруг резиденции премьера теннисными мячиками и дымовыми шашками. Протестующие требовали ареста премьер-министра и несли плакаты с надписями: «Мое тело – мое дело», «Нет паспортам вакцинации», «Отстаивайте свою свободу».

Турин, Италия

Демонстрации против санитарных паспортов (Green Pass) состоялись в десятках городов Италии. Акции протеста последовали за митингом «День без страха» в Турине, который собрал несколько тысяч человек вечером 22 июля, через несколько часов после того, как премьер-министр Марио Драги объявил о новых ограничениях. Демонстранты протестовали против «паспортного рабства и принудительной вакцинации», «мошенничества с ковидом» и «диктатуры зелёного паспорта».

Демонстрации прошли по всей Италии – в Риме, Бергамо, Болонье, Флоренции, Генуе, Милане, Неаполе, Палермо, Турине.

Афины, Греция

Более четырех тысяч человек вышли на митинг перед зданием парламента Греции в центре Афин в третий раз за этот месяц, чтобы выступить против обязательных прививок для медицинских работников. Протестующие бросили бомбы с зажигательной смесью, а полиция использовала слезоточивый газ. Многотысячный марш протеста прошёл в Салониках.

«Почему мы здесь? Потому что мы против обязательной вакцинации. Мы хотим, чтобы каждый грек сам решил, что он хочет сделать со своим телом», – сказал репортёрам демонстрант Комнинос Георгиос.

Другой протестующий, Андреас Гениас, заявил: «Мы здесь, чтобы мирно выступить против обязательной вакцинации. Мы сами решаем, хотим ли мы вакцинироваться или нет. Терроризм и меры со стороны премьера Мицотакиса не пройдут».

Дублин, Ирландия

Тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам ирландского Дублина в знак протеста против санитарных паспортов.

Братислава, Словакия

В столице Словакии Братиславе демонстранты, к которым присоединились политики-оппозиционеры, заблокировали вход в здание парламента, протестуя против рассматриваемых законодателями привилегий для вакцинированных. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, была ранена женщина-полицейский.

Сидней, Австралия

С такими же протестами тысячи австралийцев вышли 24 июля на улицы Сиднея. Они прошагали по центру города, скандируя: «Свобода!» Протестующие несли плакаты с надписями: «Сбрось маску, повысь голос!» и «Проснись, Австралия!» Демонстранты перекрыли городские дороги и собрались у ратуши Сиднея, забросав конную полицию пластиковыми бутылками и горшками с цветами. Было составлено около 90 протоколов о нарушениях, 57 человек были арестованы. Демонстрации протеста прошли также в Мельбурне и Брисбене.

Кассель, Германия

Власти немецкого города Кассель запретили на 24 июля проведение демонстрации против коронавирусных ограничений, намеченную движением Querdenker (Думающие поперёк). Несмотря на запрет мероприятия, некоторые из противников коронавирусных ограничений на улицы Касселя всё же вышли. Полиция разогнала протестующих; два человека были арестованы за отказ покинуть место несанкционированного собрания. На 31 участника протестов заведены уголовные дела.

Мумбаи, Индия

Протестуют не только Европа и Австралия. 25 июля в индийском Мумбаи (бывший Бомбей) прошла многотысячная демонстрация против карантина и обязательной вакцинации. В знак солидарности с протестующими сюда съехались люди из 45 стран и 120 городов.