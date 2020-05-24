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Демонстративный бойкот Украины и США в СБ ООН правду о Крыме скрыть не смог. Аксёнов заявил: "Успех"
24 мая 2020, 15:55 • 195 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал демонстративный бойкот, который устроили представители Украины и США, а также Эстонии и Великобритании в СБ ООН, отказавшись от участия в заседании по вопросу полуострова. Такая уловка постпредов правду о Крыме скрыть не смогла. "Кто хотел услышать правду, тот её услышал, - отметил Аксёнов. - Считаю, что это успех".
Ранее стало известно о том, что постпреды в Совбезе ООН от Украины, США, Великобритании и Эстонии устроили демонстративный бойкот и отказались участвовать в заседании, которое было посвящено вопросу Крыма и на котором должны были выступить жители региона.
Однако такая провокационная уловка дипломатов не сработала и правду о ситуации в Крыму скрыть не смогла. Жители полуострова не стали скрывать ничего, в том числе и информацию о водной блокаде, которую ещё шесть лет назад устроила им Украина.
"Крымчане, которые выступали в ООН в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове. Это очень важный и знаковый момент, - обратил особое внимание у себя на странице в соцсети Facebook глава региона Сергей Аксёнов. - В ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы".
По мнению политика, "это как раз тот случай, когда правда глаза колет".
"Кто хотел услышать правду, тот её услышал, - подчеркнул Аксёнов. - Считаю, что это успех".
Глава региона также поблагодарил отдельно российских дипломатов, указав на то, что они много работают и над защитой прав жителей полуострова, и над "развенчиванием мифов антикрымской пропаганды".
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