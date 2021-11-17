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Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

17 ноября 2021, 12:20  •  41 • Политика
Фото: depositphotos.com
Москва охладила "горячие головы" западных вояк
Российские военные "расстроили до крайности" американское руководство, сбив спутник на орбите. На это обратил внимание политолог Евгений Сатановский. Эмоции Запада понятны, ведь теперь США придется пересматривать свои расчеты по космической войне.
О том, что Россия "ювелирно" поразила старый советский спутник в космосе, сообщил накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе тут же поднялся шум, дескать такими экспериментами Москва ставит под угрозу безопасность и космонавтов на МКС, и всех, живущих на Земле.
На самом деле, успешные российские испытания являются как раз залогом мира и безопасности, убежден Сатановский. Запад уже разрабатывает планы космической войны, готовит соответствующие войска и технологии. Москва же продемонстрировала, что способна ликвидировать любую конструкцию, которую западные противники могут попытаться "подвесить" над ее территорией.
"Это исключительно хорошо охлаждает горячие головы и снижает готовность к военным авантюрам до минимальных размеров",
– пояснил политолог в своем телеграм-канале "Армагеддоныч". Он напомнил, что победителей в космической войне не будет. Но если кто-то задумает атаковать Россию из космоса, ему нужно помнить об "ударе мертвой руки". Москва доказала, что "может снести с орбиты кого и что угодно", пишет Сатановский.
"Любая страна, которая пустится в авантюру такого рода, включая Соединенные Штаты, будет уничтожена, вне зависимости от того, нанесет она по нам первый удар или нет",
– в этом, по мнению Сатановского, цель сигнала Минобороны РФ военным ведомствам других стран. Видимо, там все поняли правильно, раз на сообщение Москвы последовала столь нервная реакция.
Что касается МКС, то Минобороны РФ обнародовало видео, доказывающее, что космической станции ничего не угрожало.

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