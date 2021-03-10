«Демонстративное игнорирование требований»: Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Так, несмотря на неоднократные требования удалить публикации, в частности, содержащие детскую порнографию и призывы к совершению суицида несовершеннолетними, Twitter не заблокировал более 3 тыс. таких сообщений. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин уточнил, что ограничения коснутся только фото- и видеоконтента и не затронут текстовые сообщения. По его словам, в ведомстве рассчитывают на конструктивную позицию IT-гиганта. Комментируя действия регулятора, в Кремле и парламенте констатировали, что все компании, работающие в России, должны действовать в её правовом пространстве.

Роскомнадзор со среды, 10 марта, начал замедлять скорость работы Twitter. Как пояснили в ведомстве, это связано с тем, что соцсеть систематически не удаляет запрещённый контент — включая детскую порнографию и публикации, склоняющие несовершеннолетних к суициду.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории РФ в отношении Twitter... приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту». Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Там подчеркнули, что если Twitter продолжит игнорировать требования российского законодательства, меры воздействия будут ужесточаться вплоть до блокировки сервиса — пока контент, содержащий призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств не будет удалён.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, при выборе механизма воздействия на Twitter ведомство исходило из необходимости минимизации неудобств для пользователей этого сервиса, поэтому ограничения не коснулись собственно текстовых сообщений.

«Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — заявил Субботин.

Он добавил, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал Twitter о нарушениях законодательства и имеет все основания для полной блокировки сервиса, но надеется на конструктивную позицию компании.

По данным РКН, с 2017 года ведомство направило компании Twitter более 28 тыс. требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. По состоянию на 10 марта 2021-го не удалёнными оставались 3168 материалов с запрещённой информацией (из них 2569 — с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков).

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей, Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», — отметили в ведомстве.

Комментируя действия РКН, в Кремле констатировали, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым интернет-ресурсам, однако эти платформы обязаны действовать в правовом поле РФ.

«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании всё-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас на территории вне правового поля», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин заявил РИА Новости, что действия Роскомнадзора в отношении Twitter послужат «отрезвляющим душем» для YouTube и других соцсетей, которые «решают свои проблемы за счёт законности и порядка в России».

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По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, действия РКН обусловлены тем, что некоторые мировые IT-компании не торопятся сотрудничать с российскими властями: открывать в стране свои представительства, хранить персональные данные на территории РФ и взаимодействовать по другим вопросам.

«Принято решение постепенно наводить порядок в этой сфере. И законы (которые помимо того, что штрафуют в случае несоблюдения российского законодательства, но ещё и дают возможность замедлять трафик и, как следствие, доводить до полной блокировки того или иного сервиса) в достаточно короткой перспективе приведут к тому, что эти западные компании постепенно начнут исполнять российское законодательство, будут взаимодействовать, сотрудничать и так же, как любые другие компании финансового сектора, промышленного сектора откроют в России свои представительства, и это взаимодействие станет абсолютной нормой», — заявил собеседник RT.

Его коллега, депутат Антон Горелкин выразил сожаление, что заложниками поведения администрации и владельцев компании Twitter стали российские пользователи сервиса, однако констатировал, что других инструментов воздействия на нарушителя у государства не осталось.

«Невозможно больше не обращать внимания на то, что Twitter выступает в России инструментом политических манипуляций общественным мнением, блокирует российские СМИ. При этом продолжая зарабатывать в нашей стране», — отметил парламентарий в своём Telegram-канале.

«Замедление трафика — это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Twitter, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов», — заявил Горелкин.

Депутат также заявил, что работающие в России соцсети «не должны готовиться к блокировке», поскольку блокировать их «никто не планирует». Он пояснил, что Twitter занял «уникальную в своей радикальности позицию», а другие соцсети поддерживают контакт с российскими ведомствами и в той или иной степени выстраивают диалог.

Добавим, что начало работы РКН по замедлению скорости работы Twitter практически совпало по времени с возникновением проблем с доступом к некоторым сайтам в РФ. В пресс-службе Минцифры заявили, что это было обусловлено сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети интернет-провайдера «Ростелеком». Позднее компания сообщила о восстановлении доступа к сайтам.