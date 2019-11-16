«Демонизируют Москву»: США обвиняют Россию в попытках использовать ливийский конфликт в своих интересах

Госдеп США заявил, что Россия якобы пытается «использовать конфликт» в Ливии в собственных интересах. При этом никаких деталей и доказательств подобных обвинений Вашингтон не привёл. В Совфеде утверждения американцев назвали «глупостью». По мнению аналитиков, говоря о некоем российском «вмешательстве», Вашингтон в очередной раз пытается демонизировать Москву. Эксперты также напоминают, что именно США и их союзники по НАТО в своё время способствовали развязыванию вооружённого конфликта в Ливии. Политологи считают, что нестабильная ситуация в этой стране выгодна Вашингтону, который стремится сохранить своё влияние в регионе.

Государственный департамент США обвинил Россию в попытках «использовать конфликт» в Ливии в собственных интересах. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства по итогам завершившегося в Вашингтоне раунда американо-ливийского диалога по вопросам безопасности.

«Делегация США, представляющая ряд американских государственных органов, сделала акцент на поддержании суверенности и территориальной целостности Ливии в контексте попыток России использовать существующий конфликт в своих целях без учёта воли ливийского народа», — утверждается в сообщении.

При этом от детализации обвинений в адрес Москвы и предоставления соответствующих доказательств Госдеп воздержался.

В ведомстве отметили, что раунд американско-ливийского диалога по вопросам безопасности начался в Вашингтоне между правительством США и правительством национального единства Ливии (ПНС), «представленным министром иностранных дел Мохаммедом Сиалой и министром внутренних дел Фатхи Башагой».

Ливийская сторона выразила «глубокую обеспокоенность по поводу ситуации в сфере безопасности и соответствующих последствий для гражданского населения». США, в свою очередь, призвали Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара «прекратить наступление на Триполи».

«Это будет способствовать дальнейшему американо-ливийскому сотрудничеству в деле предотвращения незаконного иностранного вмешательства, укрепления легитимности государственной власти и решения проблем, лежащих в основе конфликта», — указали в Госдепартаменте.

На обвинения со стороны Вашингтона отреагировали в Москве, подчеркнув, что любые попытки обвинить Россию в том, что она пытается использовать конфликт в Ливии в своих интересах, «беспочвенны, равно как и утверждения, что там якобы находятся… военнослужащие» РФ. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такие утверждения американской стороны ничем иным, как «глупостью», назвать нельзя.

«Лучше бы они вспомнили, кто заварил саму ливийскую кашу, кто потворствовал убийству Каддафи, после чего ливийское государство, по сути, развалилось. Это были именно США», — приводит слова сенатора РИА Новости.

«Обосновать давление»

Напомним, на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что в Ливию якобы прибыли около 200 «российских наёмников».

По мнению издания, Россия на данном этапе «гораздо откровеннее пытается повлиять на исход запутанной гражданской войны в стране».

«Она (РФ. — RT) использует передовые истребители «Сухой», наносит скоординированные ракетные удары и применяет высокоточную артиллерию, а также задействует снайперов», — пишет газета.

В российском МИД, в свою очередь, такие сообщения назвали домыслами. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, подобные «вбросы оказывают негативное воздействие и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации связей (между двумя странами. — RT)».

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков

РИА Новости

© Максим Блинов

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Рябков также указал, что американские СМИ и раньше неоднократно распространяли «разного рода небылицы, злонамеренные слухи» о российской стороне.

Как отметил в интервью RT ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин, США стараются усмотреть «российский след» в любой проблеме, которая возникает в мире.

«Это делается, чтобы демонизировать Москву, обосновать дальнейшее давление на неё, а также консолидировать своих союзников», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Такое мнение разделяет и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«США вовсе не обязательно обвинять Россию по какой-то реальной причине — они могут выдвигать обвинения, потому что просто этого хотят. Вашингтон стремится уличить Москву во всём, что происходит на этой планете», — отметил Брутер в беседе с RT.

Он также напомнил, что Россия всегда выступала за завершение ливийского конфликта, переход страны к мирной жизни и «освобождение государства от иностранных наёмников и войск».

«Могут обвинить самих себя»

Политологи также напоминают, что, хотя Соединённые Штаты сейчас выступают с необоснованными обвинениями в адрес Москвы, именно они вместе со своими союзниками по НАТО способствовали развязыванию вооружённого конфликта в Ливии.

Гражданская война в арабской стране началась в 2011 году, когда обострилось противостояние между легитимным правительством Муаммара Каддафи и силами переходного национального совета, поддержанными Соединёнными Штатами, а также их союзниками на Ближнем Востоке и в Европе.

Разрушения в Триполи

Reuters

© Mahmud TURKIA

Весной того же года международная коалиция, состоявшая в основном из стран Североатлантического альянса, начала военную интервенцию в Ливию, в рамках которой было проведено несколько масштабных операций. В результате благодаря посредничеству стран Запада оппозиционеры смогли взять под контроль практически всю территорию страны. Был подвергнут издевательствам и убит Муаммар Каддафи. После этого управление верховного комиссара ООН по правам человека, организация Amnesty International и российский МИД потребовали провести тщательное расследование обстоятельств гибели ливийского лидера.

Сейчас в Ливии фактически действуют два центра исполнительной власти — признанное международным сообществом правительство Фаиза Сараджа (правительство национального согласия, ПНС) в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которого поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. Ситуация в стране обострилась в апреле, когда Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, где в настоящее время базируется ПНС.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, «затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО».

«В результате эта страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма», — подчеркнул глава министерства в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Как отметил Лавров, задача Москвы — помочь ливийцам преодолеть имеющиеся разногласия и выйти на устойчивые договорённости «по параметрам национального примирения».

Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что российская сторона поддерживает усилия спецпредставителя Генсекретаря ООН по реализации разработанной дорожной карты нормализации ситуации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы».

«Вашингтон создал ситуацию, которая позволила свергнуть Каддафи и привела к гражданской войне в стране, расколотой по религиозным и этническим признакам. Ливия разбилась на враждующие группировки, как это произошло с Сомали и Йеменом. Всё это стало прямым следствием того, что США решили установить в странах Северной Африки, которые являются экспортёрами нефти, «дружественные» режимы», — считает Брутер.

По его мнению, США «в целом добились своей цели»: Ливия как преуспевающая стабильная страна — крупный экспортёр нефти прекратила своё существование.

«Вашингтон не будет сейчас каким-то образом менять ситуацию в Ливии в лучшую сторону, она их вполне устраивает», — прогнозирует эксперт.

По его словам, США не выгодно, чтобы гражданская война в Ливии закончилась.

«Худший вариант для Соединённых Штатов — если будущее ливийское руководство будет идти не в фарватере Вашингтона, а поддерживать нормальные отношения как с европейскими странами, так и с Россией. Американцы боятся, что так они утратят контроль над ситуацией и своё влияние в регионе», — пояснил аналитик.

При этом, отмечает Брутер, «Россия не может в одностороннем порядке решить все проблемы ливийского урегулирования», однако, как бы ни развивались события, политические силы в Ливии с большой долей вероятности будут поддерживать отношения с Москвой.

«Урегулирование в Ливии не может быть следствием чьей-либо военной победы. Для того чтобы ливийский конфликт был закончен, его стороны должны понять, что им следует пойти на какие-то уступки, воссоздать общий национальный орган власти, закончить попытки военного решения ситуации», — подытожил эксперт.