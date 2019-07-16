Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали проигрывать - Дугин

США и глобалисты всё чаще становятся жертвой своих собственных стратегий, так как утратили способность проводить realitycheck. Об этом в интервью Царьграду рассказал лидер Международного "Евразийского движения", философ, политолог Александр Дугин.

Он пояснил, что нынешняя стратегия американцев и глобалистов заключается в демонизации своих противников. Из стараются оскорбить, осмеять и представить беспомощными, неизвестными, невлиятельными, ничтожными маргиналами.

"Когда они обманывают других – это нормально, то есть, для них нормально, потому что они только этим и занимаются. Но они сами всё больше и больше становятся жертвами своих собственных абсолютно ложных представлений о реальности. То есть, они утрачивают способность realitycheck", - сказал Александр Дугин в интервью Царьграду.

По его словам, это ведет к тому, что если в реальности демонизируемая группа сильна, то пропаганда начинает работать против самих США. Они теряют бдительность, так как перестают воспринимать противника, как угрозу. Так было и с Трампом, и с Путиным, и европейскими популистами, и сторонниками многополярного мира.

"Всех они (США) считают ничтожествами, с которыми легко совладать американской стратегии. А параллельно всё больше и больше новых игроков появляется на мировой сцене, все больше и больше альтернативные идеи, альтернативные глобализму, набирают силы, и становятся очень важными факторами", - подчеркнул Дугин.

Он добавил, что выстроенная глобалистами система фейк-ньюс не только промывает и оболванивает мозги читающей и смотрящей публике, но, на самом деле, начинает влиять на сознание самих экспертов, которые утрачивают контакт с реальностью. То есть пропаганда начинает влиять уже на тех, кто должен быть сохранять трезвый взгляд на реальность.