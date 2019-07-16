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Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали проигрывать - Дугин
16 июля 2019, 01:24 • 92 • Политика
Политолог Александр Дугин считает, что провалы США в геополитике связаны с утратой трезвого взгляда на реальность и верой в собственную пропаганду. "Они действуют путем чистой демонизации, которой подвергают и Трампа, и Путина, и европейский популизм", - сказал политолог.
США и глобалисты всё чаще становятся жертвой своих собственных стратегий, так как утратили способность проводить realitycheck. Об этом в интервью Царьграду рассказал лидер Международного "Евразийского движения", философ, политолог Александр Дугин.
Он пояснил, что нынешняя стратегия американцев и глобалистов заключается в демонизации своих противников. Из стараются оскорбить, осмеять и представить беспомощными, неизвестными, невлиятельными, ничтожными маргиналами.
По его словам, это ведет к тому, что если в реальности демонизируемая группа сильна, то пропаганда начинает работать против самих США. Они теряют бдительность, так как перестают воспринимать противника, как угрозу. Так было и с Трампом, и с Путиным, и европейскими популистами, и сторонниками многополярного мира.
Он добавил, что выстроенная глобалистами система фейк-ньюс не только промывает и оболванивает мозги читающей и смотрящей публике, но, на самом деле, начинает влиять на сознание самих экспертов, которые утрачивают контакт с реальностью. То есть пропаганда начинает влиять уже на тех, кто должен быть сохранять трезвый взгляд на реальность.
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