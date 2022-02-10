Демонизация Путина обернулась против Запада • 111 • Аналитика © РИА Новости / POOL Запад не понимает, чего хочет Владимир Путин: ни логику его действий, ни тактику. Зачем и почему именно три месяца назад президент России потребовал гарантий нерасширения НАТО на восток? Зачем поставил ребром вопрос о недопустимости атлантизации Украины? У англосаксов нет ясного ответа на этот вопрос, поэтому они допускают все что угодно — вплоть до "вторжения" России на Украину. Более того, именно шум вокруг предстоящей "русской агрессии" стал довлеющим — начавшись прошлой весной как пропагандистский, к концу этой зимы он приобрел характер истерики. Стало заметно, что англосаксы отчасти сами верят в свои выдумки, но и это не помогло им понять Путина. Между тем логика Путина и его тактика в нынешнем кризисе совершенно понятны — это его любимое дзюдо. Путин решил использовать против Запада его же оружие, перехватить энергию и силу атлантистов, обернув их против них самих. Запад придумал "страшного диктатора и агрессора Путина" — и реальный Путин просто решил сыграть на этом. Годами англосаксы демонизировали Путина — ради собственных же интересов. Причин демонизации несколько. Тут и реальный страх перед "русскими варварами", и извечное непонимание России, и нежелание считаться с ней, и политика сдерживания нашей страны, и сознательное запугивание собственных сателлитов, и даже приемы внутриамериканской политической борьбы. Но пропорции, соотношение различных причин уже неважны: англосаксы создали Путину образ самого опасного человека современности. Да, это пропагандистский образ — но тот, кто создал его и так нещадно эксплуатировал (вспомним хотя бы "Путин избрал Трампа"), уже не может контролировать реакцию на него. Не только западной публики (а именно она является главной целью антипутинской пропаганды), но и западного политического класса. То есть немалая часть западного истеблишмента начинает сама верить в инфернальность Путина. От него можно ждать все что угодно! В этой ситуации Путину было бы грешно не воспользоваться слабостью противника — поймать его на его же страхах, ударить в слабое место. Россия хочет заставить Запад отступиться от Украины, то есть добиться от англосаксов признания того, что пересмотр границ русского мира и Запада невозможен. Да, пока что Украина находится в сфере западного влияния — но этот временный вывих истории будет исправлен двумя частями одного народа самостоятельно, никакая атлантизация Украины в принципе невозможна. Англосаксы не собираются форсировать официальное присоединение Украины к западному блоку. Более того, они понимают, что, провоцируя этим Россию, можно нарваться на полноценный конфликт. Но при этом они не хотят давать никаких гарантий, даже ограниченных по времени, невступлению Украины в НАТО — потому что это стало бы сильным ударом по нынешней украинской элите, поставившей все на переход страны в западный лагерь. В этих условиях Россия могла бы годами выжидать изменения внутриполитических раскладов на Украине — но осознавая при этом, что у атлантистов всегда есть идеальный инструмент давления на нашу страну. Украинская карта активно используется для торможения как российско-европейских отношений в целом, так и связей России с отдельными европейскими странами. Англосаксы абсолютно не заинтересованы в ослаблении украинского кризиса — и были уверены, что еще долго смогут использовать его в политике сдерживания России. И в этой ситуации Путин делает абсолютно беспроигрышный ход: он начинает подыгрывать англосаксам. Начиная с весны он создает у них иллюзию того, что в самом деле собирается ударить по Украине, оправдывая самые худшие ожидания атлантистов. В августе уход американцев из Афганистана превращается в обвал, по репутации США нанесен серьезный удар, и страны-клиенты начинают нервничать. Особенно Украина — если что, американцы не впишутся за нас. Осенью Путин продолжает свою тактику — и теперь уже Запад действительно допускает, что Россия вот прямо сейчас может взять Украину. Начинается массированная информационная накачка темы "русской угрозы" — при этом как-то подвигаться на украинском направлении англосаксы все равно не желают. В ноябре Путин делает следующий ход. Он заявляет о том, что на Западе возникло некое напряжение и надо его поддерживать. И выдвигает требования гарантий безопасности России на западном направлении, ключевым из которых становится отказ от принятия Украины в НАТО. В середине декабря этот "ультиматум Путина" оформляется в виде проектов договоров. В ответ англосаксы начинают убеждать всех в том, что теперь Путин окончательно готов к войне. Однако нельзя же просто так ждать русской агрессии — и что делать? Говорить, что Путин блефует? Но это значит обнулить всю свою работу по его демонизации — да и нет у них уже никакой уверенности в том, что это просто блеф. Ждать нападения? Но тогда нужно будет как-то объяснить сдачу Украины "новому Гитлеру" — а последствия захвата Украины будут чрезвычайно болезненными для того же Байдена на внутриполитическом уровне. Не говоря уже о последствиях для репутации США на глобальном фронте. И что делать-то? Превентивно вводить "адские санкции" против России не получится — не только потому, что Европа на это не пойдет, но и потому, что это реально станет страшным ударом по всей мировой финансовой системе, все еще находящейся под англосаксонским контролем. Остается только одно — идти на переговоры с Путиным. В первую очередь по украинскому вопросу, давая какие-то реальные гарантии невступления Украины в НАТО. А они в самом деле нужны Путину? Ведь он не верит ни одному их слову. Нет, ему нужен разлад внутри Запада и то, что уже прозвучало со стороны атлантистов: мы не будем воевать с Россией за Украину. Неважно, что мы и не собирались нападать на собственный же народ, — важно, что Запад отступился. Это и так было понятно, но очень важно было зафиксировать это публично. Это важный рубеж, с которого мы продолжим нашу стратегию — по возврату Украины. Мирным путем, но используя для этого в том числе все западные мифы и страхи. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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