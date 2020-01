«Демонизация Ирана»: как Запад обвиняет Тегеран в причастности к крушению украинского Boeing 737 • 5 • Украина Киев считает, что имеющейся информации о крушении Boeing 737 недостаточно для выводов о ракетном ударе или теракте. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Однако ряд американских и британских медиа, опираясь на информацию анонимных источников, утверждают, что Иран якобы сбил самолёт с помощью ракеты «российского производства», хотя ранее эти же издания сообщали, что наиболее вероятная причина катастрофы — техническая неисправность лайнера. Аналитики полагают, что подобные сведения распространяются, чтобы «демонизировать Тегеран» и оправдать удар США по иранскому военачальнику Касему Сулеймани. На месте крушения самолёта Boeing 737 МАУ © Akbar TAVAKOLI/IRNA; IRAN PRESS / AFP МИД Украины считает, что имеющейся информации недостаточно для того, чтобы делать выводы о причинах крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном. Об этом заявил глава ведомства Вадим Пристайко. «Если мы докажем, что этот самолёт был сбит, безусловно, мы не только привлечём к ответственности всех виноватых, но и к компенсации. Но на сегодняшний момент об этом рано говорить, — сказал он. — На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований говорить о том, что на обломках самолёта есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт». Со схожим заявлением выступил и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. «Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идёт о дальности полёта ракеты, нюансах по управлению комплексом и так далее. Все вопросы сейчас прорабатываются», — приводит его слова пресс-служба СБУ. Напомним, утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение. На борту рейса PS752 находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Комиссия Организации гражданской авиации Ирана распространила предварительное заключение, в котором говорится, что самолёт загорелся до столкновения с землёй (это подтверждают свидетельства очевидцев) и потерпел крушение, когда пытался вернуться в аэропорт Тегерана. Иранское новостное агентство сообщило, что Тегеран обнародует причину крушения самолёта в субботу, 11 января. Поначалу западные СМИ также тиражировали версию с предварительным заключением о том, что самолёт потерпел крушение из-за технической неисправности. © The New York Times «Вокруг крушения украинского самолёта в Иране много теорий, но мало ясности» — материал с таким заголовком опубликовала газета The New York Times. Однако через пару дней после катастрофы ведущие американские и британские издания, телеканалы и информационные агентства начали обвинять Иран в причастности к крушению лайнера. Расследования соцсетей Вечером 8 января основатель портала Bellingcat Эллиот Хиггинс заявил о намерении проверить версию, что Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» якобы был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Тор» (SA-15 в классификации НАТО). Об этом Хиггинс написал после того, как в соцсетях начали распространять фотографию, якобы сделанную на месте катастрофы. Утверждалось, что на снимке запечатлена боевая часть ракеты, выпущенной из комплекса «Тор». Next we'll take a look at the last known location of the aircraft and it's range from Iranian military bases, and see if the Tor system would have been in range to verify the Tor missile scenario is viable. This is independent of verifying if the image is genuine. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 8 января 2020 г. «Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолёта [в воздушном пространстве] и расстояние до него от иранских военных баз и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем «Тор». Это не зависит от проверки подлинности изображения», — написал Хиггинс. Стоит отметить, что вскоре фотография и распространивший её Twitter-аккаунт были удалены. Напомним, что портал Bellingcat получил известность после своего «расследования» крушения самолёта MH17 в Донбассе, которое также проводилось на основании различных неофициальных материалов из соцсетей. Несмотря на косвенные доказательства и сомнительную методологию, в качестве итогового вывода в расследовании было представлено утверждение, что к крушению самолёта якобы причастна Россия. Отсутствие какого-либо официального статуса расследования или военно-технического опыта у Хиггинса не помешало западным СМИ неоднократно ссылаться на его результаты в своих материалах, в которых Россия фигурировала как безоговорочный виновник катастрофы MH17. Обвинительная стратегия В то время как в соцсетях тиражировались различные фотографии и видеозаписи, якобы доказывающие, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой, западные СМИ резко отказались от технической неисправности воздушного судна как возможной причины катастрофы в пользу версии о причастности к этому инциденту Ирана. Так, телеканал ABC, американское информационное агентство Associated Press и газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США заявили о «высокой вероятности» того, что самолёт был сбит иранской стороной. © ABC «Американское должностное лицо: «с большой долей вероятности» украинский самолёт сбил Иран», — сообщил канал ABC. The New York Times, которая поначалу писала о технической неисправности самолёта и большом количестве версий, вскоре также выпустила статью, в которой возложила вину на Иран, опираясь на заявления западных официальных лиц. © The New York Times «Ссылаясь на первые доказательства, официальные лица заявляют, что украинский самолёт был случайно сбит иранской ракетой», — написала газета. © CNN CNN, в свою очередь, и вовсе подчеркнул. что самолёт был сбит «двумя ракетами российского производства». К обвинениям вскоре присоединился и президент США Дональд Трамп, который в ходе брифинга для прессы, транслировавшегося по каналу C-Span, заявил, что у него «есть свои подозрения» на этот счёт. «У меня есть свои подозрения, у других тоже есть такие подозрения. Это трагедия. Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал Трамп. В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота По его словам, воздушное судно летело в «довольно трудном регионе». При этом, по словам президента США, «некоторые говорят», что причиной авиакатастрофы стала «техническая неисправность» лайнера. «Я лично не думаю, что это даже (нужно. — RT) рассматривать», — сказал он. Вскоре после заявления Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально обвинил Иран в причастности к катастрофе. «Мы располагаем данными из множества источников, в том числе союзнических и наших собственных, и эта информация свидетельствует о том, что самолёт был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух», — заявил Трюдо. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг любые предположения о том, что самолёт был сбит, и сказал, что это «с научной точки зрения невозможно». Он подчеркнул, что иранские ракеты не способны подниматься на такую высоту. «Подтверждение легитимности удара» Обстоятельства трагического инцидента и обвинительная кампания, запущенная рядом западных СМИ, указывают на то, что всё это — информационная атака против Ирана, считают эксперты. «Информационные агентства, которые первыми публиковали подобные материалы, ссылаются на некие источники в администрации президента США, Пентагоне и разведсообществе. Доказательств причастности Ирана к этой катастрофе нет и не будет», — подчеркнул в беседе с RT политолог Александр Асафов. По его мнению, эта кампания — тот ответ на ракетные удары по американским базам, который США «могут себе позволить в предвыборном году». «Это лишь первый шаг, в ближайшее время их будут десятки. Неизвестно, как на это ответит Иран. Тегеран пригласил специалистов из Boeing присоединиться к расследованию действительных причин. Это хороший ход, но на фоне создания медийного мифа у него нет перспектив. Стоит ждать дальнейшей информационной, политической, дипломатической и экономической эскалации. Возможно, будут и военные действия, которые предпримут ряд группировок, с которыми США имеют плотные взаимоотношения», — предположил эксперт. С точки зрения аналитиков, американские СМИ будут и дальше распространять подобные версии крушения Boeing 737, чтобы в определённой степени отвлечь мировое сообщество от того, как развивался конфликт между Ираном и США. «Сейчас наблюдается высокая активность информационных агентств, поскольку США выгодно, чтобы в катастрофе оказались виноваты иранцы. Таким образом они продемонстрируют, что Трамп правильно сделал, ликвидировав иранского военачальника Касема Сулеймани», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Асафов. Он считает, что вся эта политика западных разведок и СМИ, действующих заодно и по указанию Вашингтона, направлена на легитимизацию действий США по ликвидации иранского военачальника. «Трамп объяснял ликвидацию Сулеймани ответом на враждебные действия Ирана, в том числе последующие удары по военным базам... Демонизация Ирана, Сулеймани и всех возможных союзников Ирана — вот основная задача этой кампании», — заключил политолог.





