Демонизация, «бабки» и самое страшное: Зачем против России ведут "исторические войны"?

• 64 • Аналитика

Сталин перед войной встречался с Гитлером, и она началась, потому что они не договорились, заявляет в прямом эфире украинского телевидения как о факте экс-президент Незалежной Леонид Кравчук. Хотя документально подтверждено, что в дни предполагаемой встречи с фюрером во Львове советский вождь не покидал Кремль.

Нацистский лагерь смерти Освенцим освободили американцы с украинцами. Этот фейк подхватил целый хор голосов: посольство США в Дании, немецкий журнал "Шпигель" и сам украинский президент Владимир Зеленский.

Американцы и немцы уже извинились. Скорее всего, с их стороны это было сделано по невежеству. Они уже настолько убедили себя в злокозненности России и русских, что сегодня им просто не приходит в голову, что те могли совершить и что-то хорошее — освободить, например, Освенцим и спасти от неминуемой смерти его уцелевших, но превращённых в скелеты узников. Ведь всё хорошее в этом мире совершают только американцы — значит, они и освободили лагерь смерти.

Поляки хитрее. Даже будучи вынужденными признать, что Освенцим освободила Красная армия, в Варшаве заявляют устами премьер-министра Матеуша Моравецкого: а ведь русские могли бы сделать это "на полгода раньше".

Кто вырастил Гитлера?

И что тут можно в ответ сказать? Если бы за освобождение нынешней польской территории погибли не 600 тысяч советских солдат (что сопоставимо с потерями США и Британии во всей Второй мировой войне), а миллион (не будем забывать и о миллионах советских солдат, погибших для того, чтобы Красная армия оказалась у польских границ), возможно, Освенцим и освободили бы на месяц-другой раньше. В Россию следует за это бросить камень?

Выступая на этой неделе на превращённых польскими организаторами в пародию мемориальных мероприятиях в Освенциме, Зеленский в сжатой форме сформулировал псевдоисторический нарратив, которому объявила наконец войну Россия: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Президент Украины, которого также полностью поддерживают в этом Таллин, Рига и Вильнюс, назвал СССР, частью которого была Украина, тоталитарной страной. С этим трудно поспорить, хотя на тот момент тоталитарные режимы существовали и в Польше, и в странах Балтии, и во многих других европейских государствах.

Зато совершенно невозможно согласиться с тем, что, заключив с Германией пакт Молотова — Риббентропа, СССР, правопреемником которого является Россия, стал одним из главных виновников Второй мировой войны. Это соглашение появилось после Мюнхенского сговора, раздела Германией, Польшей и Венгрией Чехословакии тогда, когда войны уже было не избежать. Главной задачей Москвы тогда было — добиться того, чтобы все её многочисленные противники и на Западе, включая Польшу, и Япония на востоке не навалились одновременно на страну, что означало бы её гибель. Когда у Сталина появился шанс развернуть за счёт враждебной Польши агрессию Гитлера против его западных спонсоров, он был обязан воспользоваться им. Потому что только такой непредвиденный ранее вариант делал Запад временным, но настоящим союзником СССР в будущей борьбе с гитлеризмом и заодно развернул агрессию Японии в другом направлении.

Что же касается Холокоста, то вина за него, помимо нацистов, целиком и полностью ложится на страны, которые привели их к власти в Германии, позволили за несколько лет ударно подготовиться к большой войне, создать из почти ничего могучую армию, сильную экономическую базу, округлить границы и увеличить численность населения. Эти страны хорошо известны: США, Британия, Франция, Польша… Американские спецслужбы, например, патронизировали Гитлера с 1922 года, обучали его, щедро финансировали и помогли прийти к власти, прекрасно зная о его антисемитизме, и что над европейским еврейством теперь нависнет смертельная угроза. Лондон и Париж сорвали все предложения СССР о создании широкого антигитлеровского фронта и системы коллективной безопасности в Европе, потому что выращивали Гитлера, доказавшего свою полезность Западу во время гражданской войны в Испании, для похода на Восток.

Всё это прекрасно известно любому серьёзному историку. Зато для глобального обывателя (и потенциально, увы, для прозападного российского обывателя тоже) очень удобна в целом лживая историческая схема, озвученная в Польше Зеленским. Разумеется, её необходимо разоблачать, ловить оппонентов на лжи, пытаться втолковать разницу между немецкой и советской "оккупациями", первая из которых через несколько десятилетий привела бы к полному уничтожению Польши и стран Балтии, их германизации. А вторая — к тому, что мы имеем сегодня: их членству в Евросоюзе, НАТО, "свободе" проявлять историческую неблагодарность и кусать руки тем, кому они обязаны всем.

О чём нельзя забывать

Но при этом нельзя забывать о следующих вещах.

Во-первых, "исторические войны", в которые лишь недавно включилась Москва, — это не история, а политика в чистом виде, часть ведущейся Западом против России гибридной войны.

Во-вторых, эта кампания направлена на демонизацию России, чтобы заставить русских каяться и расстаться с единственным, по сути, нравственным стержнем, скрепляющим нацию, — Великой Победой.

В третьих, конечная цель — раскрутить Москву на всевозможные компенсации и репарации, с перспективой территориальных уступок. Зная совестливость и стремление к правде, которые органически присущи русским людям, следует признать, что это — жестокий удар в душу и сердце народа. Потому что даже самые одиозные исторические мифы фабрикуются обычно из осколков исторической правды, а не только из беспардонной лжи, которой, впрочем, более чем достаточно.

Иными словами, мы имеем дело с коварным планом Запада против России, которая, повторим, является правопреемником СССР и которую хотят заставить заплатить — и по-крупному — за грехи всех. Поэтому в нём с удовольствием принимает участие даже нынешняя Украина с её давней традицией антисемитизма. В Киеве знают, что счёт за украинских охранников нацистских концлагерей, которых заключённые боялись больше, чем немцев, будет выставлен только Москве. Не против будут и немцы, если русские составят им компанию в том, чтобы каяться и платить репарации. Не будет так скучно и одиноко. Если у всех них получится лишить русских колоссального нравственного капитала, созданного Великой Победой, Россия станет в глазах Запада ещё более презренной страной, чем Иран или Северная Корея, потому что она ближе, больше и сильнее. И это очень негативно отразится на всех нас.

Надо взрослеть

Самым печальным последствием сложившейся ситуации стало то, что теперь объективное, честное рассмотрение довоенной и военной истории становится невозможным. Потому что когда другая сторона передёргивает, извращает, а то и фабрикует — вроде Кравчука — факты, чтобы демонизировать Россию, становятся неуместными откровенные обсуждения в публичном пространстве спорных действий советской стороны. Поэтому появляющиеся в российских СМИ исследования, скажем, на тему того, можно ли было минимизировать число жертв ленинградской блокады за счёт более справедливого распределения продовольствия, или попытки разобраться в эксцессах против гражданского населения, когда Красная армия наступала в Европе, теперь, увы, неуместны. Так как фактически льют воду на мельницу западной пропаганды, что на войне, пусть и гибридной, ставки в которой столь высоки, недопустимо.

Для более циничных западных стран и публики в этом нет проблемы, так как для них по-прежнему в целом остаётся актуальной позиция: "My country, right or wrong!" ("Права или неправа моя страна, но это моя страна!"). Для всегда ищущих правду русских это намного сложнее, но надо взрослеть. Тем более что наша версия событий тех лет вполне правдива, иначе сегодня не было бы всех этих проблем.

Сергей Латышев

Источник

Фото: rvio.histrf.ru

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники