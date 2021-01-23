Демократы жаждут "расправы" над Трампом: Названа дата рассмотрения импичмента сенаторами США

Резолюция об импичменте бывшего президента Дональда Трампа будет передана в сенат Конгресса США 25 января. Об этом объявил лидер демократического большинства в верхней палате американского парламента Чак Шумер.

Он пообещал, что будет проведён полноценный процесс, по итогам которого сенаторы должны будут решить, подстрекал ли Трамп своих сторонников к мятежу против США. Под этим политик имел в виду "штурм" Капитолия небольшой группой протестующих, часть из которых впоследствии оказались провокаторами BLM.

Я разговаривал со спикером [Палаты представителей Конгресса Нэнси] Пелоси, которая проинформировала меня о том, что статьи [импичмента] будут доставлены в сенат в понедельник,

- сообщил Чак Шумер.

Напомним, что это уже вторая попытка демократов использовать процедуру импичмента в отношении Трампа. Первая закончилась позором и унижением. Чем закончится вторая, пока неясно, так как Трамп уже не президент, а демократы уже объявили "охоту" на всех его сторонников. Если Трампу объявят импичмент, он не сможет вновь избраться в президенты США. Также он станет первым президентом США, которому объявили импичмент после ухода с должности главы государства.

А пока в Вашингтоне кипят страсти, сам Трамп занимается игрой в гольф в штате Флорида. Планы экс-главы Белого дома на будущее по-прежнему остаются неизвестными, сообщает Nation News.