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Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис

07 января 2021, 00:00  •  88 • Политика
Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис. По итогам выборов в Сенат голоса среди членов госоргана разделятся между представителями крупнейших партий 50 на 50. Но новый вице-президент, являясь руководителем верхней палаты Конгресса, тоже имеет право голоса, и это предоставляет демократам принципиальное преимущество.
Член Демпартии США Джон Оссофф объявил в Facebook о своей победе на выборах в Сенат. Он сказал спасибо жителям Джорджии за сделанный ими выбор.
Согласно предварительной информации, ему удалось опередить своего соперника во втором туре, республиканца Дэвида Пердью, менее чем на полпроцента - 50,2% против 49,8.
Учитывая успех ещё одного демократа - Рафаэля Уорнока - в другом округе штата, Сенат фактически оказался захвачен Демпартией США.
Так, голоса среди членов госоргана делятся между представителями крупнейших партий 50 на 50. Но новый вице-президент страны Камала Харрис, являясь руководителем верхней палаты Конгресса, тоже имеет право голоса, и это, соответственно, предоставляет демократам принципиальное преимущество.
Кроме того, партия уже взяла под свой контроль Палату представителей. Таким образом, в её руках фактически оказался весь Конгресс.

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