Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис

Член Демпартии США Джон Оссофф объявил в Facebook о своей победе на выборах в Сенат. Он сказал спасибо жителям Джорджии за сделанный ими выбор.

Согласно предварительной информации, ему удалось опередить своего соперника во втором туре, республиканца Дэвида Пердью, менее чем на полпроцента - 50,2% против 49,8.

Учитывая успех ещё одного демократа - Рафаэля Уорнока - в другом округе штата, Сенат фактически оказался захвачен Демпартией США.

Так, голоса среди членов госоргана делятся между представителями крупнейших партий 50 на 50. Но новый вице-президент страны Камала Харрис, являясь руководителем верхней палаты Конгресса, тоже имеет право голоса, и это, соответственно, предоставляет демократам принципиальное преимущество.

Кроме того, партия уже взяла под свой контроль Палату представителей. Таким образом, в её руках фактически оказался весь Конгресс.